Artem Tkachuk attore di Mare Fuori arrestato per danni a 4 auto in sosta a Rho: insulti e minacce agli agenti
Artem Tkachuk, attore della serie tv Mare Fuori, è stato arrestato e denunciato a Rho: insieme ad altri tre uomini ha danneggiato 4 auto
Nuovi guai per Artem Tkachuk, l’attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino ‘o pazzo’ nella serie tv Mare Fuori. Il giovane è stato arrestato la scorsa notte a Rho dalla Polizia di Stato in servizio a Milano. Insieme a tre amici è stato fermato in via Molino Prepositurale dopo aver danneggiato quattro auto in sosta. Inoltre è stato denunciato per aver rivolto insulti agli agenti.
- Artem Tkachuk: l'attore di Mare Fuori arrestato a Rho
- Chi è Artem Tkachuk
- I problemi con la giustizia
Artem Tkachuk: l’attore di Mare Fuori arrestato a Rho
L’attore, come riferisce l’ANSA, è stato arrestato intorno alle 3 di mattina, dopo essere stato intercettato dalla polizia in via Molino Prepositurale.
Si trovava in compagnia di altri tre amici di 18, 22 e 26 anni. All’arrivo delle Volanti del Commissariato di Rho, ha insultato e minacciato gli agenti tanto che, oltre a essere stato arrestato per danneggiamento aggravato come gli altri, è stato anche denunciato per minacce a pubblico ufficiale.
Le auto prese di mira dai ragazzi presentavano ammaccature e specchietti retrovisori esterni divelti.
Chi è Artem Tkachuk
Artem Tkachuk, noto semplicemente come Artem o Ar Tem, è un attore italo-ucraino. Ha vissuto i primi anni di vita nella città di Uman’. Dopodiché si è trasferito con la sua famiglia in Italia, ad Afragola.
All’età di 17 anni ha conosciuto un regista in un bar. Grazie a quest’ultimo è entrato in contatto con Claudio Giovannesi, esordendo al cinema nel 2019 nel film La paranza dei bambini.
Nel 2020 la sua notorietà è cresciuta grazie al ruolo interpretato nella serie Mare Fuori.
Con Antonio Orefice, con cui ha recitato nelle prime due stagioni di Mare Fuori, ha partecipato a due programmi di Sky: l’undicesima stagione di Pechino Express e la terza stagione di Celebrity Chef.
I problemi con la giustizia
Non è la prima volta che Artem ha problemi con la giustizia. Lo scorso 8 febbraio è stato denunciato a Roma dalla polizia per una rissa avvenuta davanti a un hotel nel quartiere di Torre Maura, al termine di una serata in discoteca.
A settembre 2025 è stato denunciato per un’aggressione. Dopo essere stato trasportato in ambulanza al Vecchio Pellegrini di Napoli per uno stato di forte agitazione e iperventilazione polmonare, è andato fuori di sé, spaccando un ventilatore polmonare e una porta del pronto soccorso.
Inoltre si è scagliato contro medici e infermieri tentando la fuga. I carabinieri lo hanno denunciato per resistenza, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Venne anche sottoposto a Tso per 13 giorni.
Nell’aprile 2019 venne accoltellato mentre camminava per strada insieme ad un amico. L’agguato si consumò nella zona dei “baretti”, a Chiaia (Napoli). Dopo una precedente lite, un gruppo di giovani lo circondò e lo ferì al fianco.