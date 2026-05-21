Artem Tkachuk attore di Mare Fuori arrestato per danni a 4 auto in sosta a Rho: insulti e minacce agli agenti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nuovi guai per Artem Tkachuk, l’attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino ‘o pazzo’ nella serie tv Mare Fuori. Il giovane è stato arrestato la scorsa notte a Rho dalla Polizia di Stato in servizio a Milano. Insieme a tre amici è stato fermato in via Molino Prepositurale dopo aver danneggiato quattro auto in sosta. Inoltre è stato denunciato per aver rivolto insulti agli agenti.

Artem Tkachuk: l’attore di Mare Fuori arrestato a Rho

L’attore, come riferisce l’ANSA, è stato arrestato intorno alle 3 di mattina, dopo essere stato intercettato dalla polizia in via Molino Prepositurale.

Si trovava in compagnia di altri tre amici di 18, 22 e 26 anni. All’arrivo delle Volanti del Commissariato di Rho, ha insultato e minacciato gli agenti tanto che, oltre a essere stato arrestato per danneggiamento aggravato come gli altri, è stato anche denunciato per minacce a pubblico ufficiale.

ANSA

Le auto prese di mira dai ragazzi presentavano ammaccature e specchietti retrovisori esterni divelti.

Chi è Artem Tkachuk

Artem Tkachuk, noto semplicemente come Artem o Ar Tem, è un attore italo-ucraino. Ha vissuto i primi anni di vita nella città di Uman’. Dopodiché si è trasferito con la sua famiglia in Italia, ad Afragola.

All’età di 17 anni ha conosciuto un regista in un bar. Grazie a quest’ultimo è entrato in contatto con Claudio Giovannesi, esordendo al cinema nel 2019 nel film La paranza dei bambini.

Nel 2020 la sua notorietà è cresciuta grazie al ruolo interpretato nella serie Mare Fuori.

Con Antonio Orefice, con cui ha recitato nelle prime due stagioni di Mare Fuori, ha partecipato a due programmi di Sky: l’undicesima stagione di Pechino Express e la terza stagione di Celebrity Chef.

I problemi con la giustizia

Non è la prima volta che Artem ha problemi con la giustizia. Lo scorso 8 febbraio è stato denunciato a Roma dalla polizia per una rissa avvenuta davanti a un hotel nel quartiere di Torre Maura, al termine di una serata in discoteca.

A settembre 2025 è stato denunciato per un’aggressione. Dopo essere stato trasportato in ambulanza al Vecchio Pellegrini di Napoli per uno stato di forte agitazione e iperventilazione polmonare, è andato fuori di sé, spaccando un ventilatore polmonare e una porta del pronto soccorso.

Inoltre si è scagliato contro medici e infermieri tentando la fuga. I carabinieri lo hanno denunciato per resistenza, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Venne anche sottoposto a Tso per 13 giorni.

Nell’aprile 2019 venne accoltellato mentre camminava per strada insieme ad un amico. L’agguato si consumò nella zona dei “baretti”, a Chiaia (Napoli). Dopo una precedente lite, un gruppo di giovani lo circondò e lo ferì al fianco.