Artem Tkachuk attore di Mare Fuori condannato a 1 anno di carcere per aver danneggiato 4 auto a Rho

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk è stato condannato a un anno di reclusione per il danneggiamento aggravato di quattro automobili in sosta. La decisione della magistratura lombarda fa seguito all’episodio avvenuto durante la notte tra il 20 maggio e il 21 maggio 2026 nel comune di Rho, in provincia di Milano.

Artem Tkachuk attore di Mare Fuori condannato

Come riporta ANSA, la sentenza è stata pronunciata dalla giudice delle direttissime Amelia Managò al termine del processo celebrato con rito abbreviato.

La magistrata ha disposto la medesima pena anche per gli altri tre giovani coinvolti nella vicenda di Rho.

Per l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk e per i suoi compagni, la giudice Managò ha concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

L’efficacia di tali concessioni, però, è strettamente subordinata alla riparazione delle conseguenze del reato: gli imputati dovranno risarcire integralmente i proprietari dei veicoli colpiti entro un periodo massimo di sei mesi.

La decisione ha superato le richieste formulate in aula dalla Procura, la quale aveva sollecitato una pena inferiore pari a otto mesi di reclusione per ciascun giovane.

Cosa era successo a Rho

I fatti risalgono alle ore tre del mattino, quando le pattuglie della Polizia di Stato sono intervenute in via Molino Prepositurale nel comune di Rho.

Le forze dell’ordine hanno bloccato il gruppo dopo che diverse auto in sosta erano state colpite con violenza, riportando vistose ammaccature e la rottura degli specchietti retrovisori esterni.

Durante le fasi del controllo e del successivo fermo, l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk si è rivolto agli agenti con frasi ingiuriose e minacciose.

Questo comportamento gli è valso una denuncia a piede libero in un fascicolo separato per il reato di minacce a pubblico ufficiale, contestazione per la quale il venticinquenne Tkachuk si era formalmente scusato davanti al tribunale durante la precedente udienza di convalida.

I precedenti di Artem Tkachuk

Nel corso del procedimento a porte chiuse, la legale dell’imputato, l’avvocata Maria Grazia Padula, aveva richiesto l’assoluzione per il proprio assistito sostanziando l’assenza di prove dirette sul danneggiamento dei veicoli.

Il venticinquenne Tkachuk vanta una notevole notorietà televisiva grazie all’interpretazione del personaggio di Pino ‘o pazzo nella celebre serie ambientata a Napoli.

La vicenda giudiziaria lombarda si aggiunge ad altri complessi episodi di cronaca che hanno visto coinvolto il giovane artista negli anni passati, tra cui una denuncia per rissa avvenuta a Roma nell’ottobre del 2025 e una contestazione per danneggiamento presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero Vecchio Pellegrini nella città partenopea.