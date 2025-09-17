Artem Tkachuk attore di Mare Fuori danneggia il pronto soccorso a Napoli, portato in caserma dai carabinieri

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Momenti di tensione al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli, alla Pignasecca. L’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk, arrivato in ospedale in forte stato d’agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento dei carabinieri.

Artem Tkachuk al pronto soccorso di Napoli

L’attore Artem Tkachuk avrebbe danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso.

Come riporta il gruppo Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate“, l’interprete di Pino ‘o pazzo in Mare Fuori, è arrivato in ospedale in codice rosso e in forte stato di agitazione.

L’attore Artem Tkachuk

Il giovane avrebbe anche tentato di fuggire ma sarebbe stato bloccato dai carabinieri di una pattuglia mobile di zona.

Non è ancora chiaro per quale motivo Tkachuk sia stato portato in ospedale dal 118, il ragazzo avrebbe anche spintonato il personale sanitario e di vigilanza.

La denuncia per l’attore

L’attore 25enne sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. Non è il primo caso di cronaca che ha visto coinvolto Artem Tkachuk.

Il 28 aprile 2019, mentre si trovava nella zona dei ‘baretti’ di Chiaia, area particolarmente frequentata della movida cittadina, fu accoltellato dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani. Tkachuk fu trasportato all’ospedale Loreto Mare e dimesso dopo alcuni giorni.

Chi è Artem Tkachuk

Artem Tkachuk è un attore di origini ucraine, noto per la sua partecipazione alla serie tv Mare Fuori e al film La paranza dei bambini.

Nel gennaio 2024 è stato ospite di Le Iene, mentre nel mese di febbraio ha preso parte al video del singolo I p’ me, tu p’ te del rapper Geolier.

Con il collega Antonio Orefice, ha partecipato all’undicesima stagione di Pechino Express (la coppia dei Fratm) su Sky Uno e a una puntata della terza stagione di Celebrity Chef.

Sembrerebbe che, prima di essere portato in ospedale, l’attore avesse creato scompiglio anche sul set cinematografico in cui si trovava.