Artem Tkachuk di Mare Fuori e il racconto del Tso dopo l'ira al pronto soccorso, "abbattuto come un elefante"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Qualche tempo prima Artem Tkachuk, il giovane attore arrivato al successo con il ruolo di Pino Pagano in Mare Fuori, è salito alla cronaca per essere stato sottoposto a un Tso dopo aver aggredito il personale sanitario e aver danneggiato dei macchinari dell’Ospedale Pellegrini di Napoli. È Tkachuk stesso, tornato in sé, a raccontare l’episodio e ad annunciare la volontà di prendersi una pausa dai social network.

Artem Tkachuk: “Non chiedo scusa a nessuno”

“Non chiedo scusa a nessuno e non devo dare spiegazioni a nessuno”: così inizia il lungo messaggio postato da Artem Tkachuk.

L’attore napoletano, di origini ucraine, ha raccontato ai proprî 700.000 follower di un periodo particolarmente difficile.

ANSA Artem Tkachuk ospite della trasmissione “Ciao Maschio”

“Ho tante collere e traumi accumulati dentro alla mia anima già da piccolo, – ha scritto in una storia Instagram – ora che sta esplodendo tutto dentro di me è una reazione a tutte le ipocrisie e sciacalli che mi hanno circondato fino ad ora”.

Spiega di essersi sottoposto a un percorso di psicoterapia e assicura di non aver “mai fatto uso di sostanze” anche se “il mio carattere esplosivo fa paura o può sembrare folle”.

Questo per Artem potrebbe essere l’ultimo messaggio sul web. “Voglio scomparire dai social e dedicarmi al mio lavoro spirituale e mentale” spiega.

Il Tso dopo l’aggressione in ospedale

Lo scorso 18 settembre Artem Tkachuk si presentò al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli in evidente stato di agitazione.

L’attore avrebbe spintonato alcuni membri del personale sanitario e della vigilanza, danneggiando una porta e un macchinario nell’alterco.

Tkachuk sarebbe poi stato fermato dalle forze dell’ordine mentre tentava di allontanarsi dalla struttura sanitario e sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Riguardo tale episodio, il 25enne smentisce qualsiasi conseguenza legale: “Non è stata esposta nessuna denuncia, infatti, perché non avevo fatto niente”.

Come sta Pino di Mare Fuori

Seppur le parole di Artem Tkachuk lascino ipotizzare un periodo più sereno, denotano anche una grande tristezza.

“Natale lo festeggerò da solo perché non c’è una famiglia” scrive, scagliandosi infine contro i “manager fasulli e gente che mi ha solo usato per cash”.

“Non provo più niente in questa vita, né dolore né niente” è lo sfogo del 25enne nato in Ucraina e cresciuto ad Afragola, Napoli.

Notato da un regista in un bar a soli 17 anni, Tkachuk esordisce al cinema nel 2019 con La paranza dei bambini.

Nel 2020 entra nel cast della fiction Mare Fuori, dove interpreta Pino il pazzo, personaggio che gli farà guadagnare grande fama nazionale.