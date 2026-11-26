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La missione Artemis II della Nasa dello scorso aprile verso la Luna avrebbe provocato delle perturbazioni nell’atmosfera terrestre in grado di interferire potenzialmente con il sistema Gps e altri tipi di comunicazioni. È quanto sostiene un recente studio, ventilando rischi di problemi futuri legati ai lanci sempre più frequenti di razzi nello spazio. Questo tipo di onde d’urto su larga scala potrebbe creare problemi alle comunicazioni e alle tecnologie che usano i sistemi Gps.

Artemis II e le perturbazioni nell’atmosfera

Il lancio del razzo della missione Artemis II della Nasa e le successive accensioni dei motori hanno provocato tre distinte perturbazioni nell’atmosfera terrestre, le più intense di quelle causate da qualsiasi altro lancio avvenuto finora.

È quanto sostiene uno studio preliminare pubblicato su Geophysical Research Letters e condotto da ricercatori della National Cheng Kung University di Taiwan e del Goddard Space Flight Center della Nasa, negli Stati Uniti.

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Queste perturbazioni, sottolineano gli autori dello studio, potrebbero potenzialmente interferire con le comunicazioni sulla Terra e creare problemi ai vari sistemi che si affidano al Gps, come ad esempio i droni.

Tre onde invisibili nel cielo dopo il lancio di Artemis II

La missione Artemis II della Nasa è stata uno degli eventi spaziali più importante del 2026. Lanciata il 1° aprile, ha portato quattro astronauti in un viaggio di 9 giorni attorno alla Luna, spingendosi oltre il satellite più lontano di qualsiasi altra missione precedente.

Secondo gli autori dello studio, la missione ha provocatotre distinte perturbazioni nella ionosfera, lo strato più esterno dell’atmosfera terrestre. La prima si è verificata durante il lancio del razzo dal Kennedy Space Center, in Florida, seguita da altre due provocate dalle successive accensioni dei motori dello stadio superiore.

La seconda è avvenuta un’ora dopo il lancio, durante la cosiddetta “manovra di innalzamento dell’apogeo”, la terza 25 ore dopo durante le manovre per immettere la navicella nella rotta verso la Luna.

Stando allo studio, il lancio e l’accensione dei motori ha generato onde d’urto acustiche e modulazioni di onde di gravità su larga scala, di una intensità mai registrata finora.

I rischi per il futuro

Uno degli aspetti principali evidenziati dai ricercatori riguarda i possibili rischi per il futuro, l’impatto che i lanci di razzi sempre più potenti potrebbero avere sulle tecnologie terrestri, in particolare i sistemi Gps.

Gli autori dello studio sottolineano che durante il lancio di Artemis II non è stato riscontrato alcun disservizio del Gps, ma anche che le alterazioni rilevate nella ionosfera potrebbero potenzialmente creare dei problemi.

Questo tipo di perturbazioni potrebbero interferire con le comunicazioni sulla Terra, ad esempio disturbando i segnali radio, o creare problemi alle varie tecnologie che si affidano al Gps, come i droni e i sistemi a guida autonoma.

La missione Artemis III

Intanto la Nasa è al lavoro in vista della prossima missione del progetto Artemis, una nuova tappa nei piani per stabilire una presenza umana permanente sulla Luna. La missione Artemis III è prevista per il 2027, tra i quattro membri dell’equipaggio della navicella Orion c’è l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano.