Artemis III, la reazione di Luca Parmitano: "Così ho scoperto di essere il pilota della missione sulla Luna"
L’astronauta dell’ESA racconta la telefonata con cui lo hanno avvisato che sarebbe stato nell’equipaggio
Luca Parmitano sarà il pilota della missione spaziale Artemis III verso la Luna. L’astronauta italiano dell’ESA ha raccontato come ha scoperto di essere stato scelto: la notizia gli è stata comunicata mentre viaggiava in treno ed era circondato da altri passeggeri. L’annuncio ufficiale della Nasa è arrivato martedì. A bordo, insieme a Parmitano, ci saranno Randy Bresnik, Andre Douglas e Frank Rubio.