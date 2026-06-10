Artemis III, la reazione di Luca Parmitano: "Così ho scoperto di essere il pilota della missione sulla Luna"

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Luca Parmitano sarà il pilota della missione spaziale Artemis III verso la Luna. L’astronauta italiano dell’ESA ha raccontato come ha scoperto di essere stato scelto: la notizia gli è stata comunicata mentre viaggiava in treno ed era circondato da altri passeggeri. L’annuncio ufficiale della Nasa è arrivato martedì. A bordo, insieme a Parmitano, ci saranno Randy Bresnik, Andre Douglas e Frank Rubio.