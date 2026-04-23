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Un provvedimento cautelare e due persone denunciate a Colleferro, dove un 18enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora per truffa aggravata, lesioni personali e sostituzione di persona ai danni di una donna anziana. Il giovane, insieme a un complice minorenne, avrebbe tentato di raggirare una 64enne residente ad Artena, ma il piano è stato sventato grazie alla prontezza della vittima e all’intervento tempestivo dei militari. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura della Repubblica.

L’operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione investigativa è stata portata avanti dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Napoli Secondigliano. L’attività si è conclusa con la notifica di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli nei confronti di un 18enne di origini campane, gravemente indiziato di truffa aggravata, lesioni personali e sostituzione di persona, in concorso con un soggetto minorenne.

Il tentativo di truffa: come si è svolto il raggiro

Il 30 marzo scorso, una donna di 64 anni residente ad Artena ha ricevuto una telefonata sul proprio telefono fisso. Dall’altra parte della cornetta, una voce si è presentata come un Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, mettendo in atto il collaudato schema del “finto carabiniere”. L’uomo ha raccontato che l’autovettura del marito della vittima era rimasta coinvolta in una rapina a Colleferro e che, per escludere responsabilità del coniuge, un collega si sarebbe recato a casa per visionare e fotografare tutti i gioielli della famiglia. La richiesta, avanzata con tono autoritario e urgenza, era chiara: radunare tutti i preziosi e consegnarli al “verificatore”.

La reazione della vittima e l’intervento dei Carabinieri

La donna, però, ha avuto la prontezza di non aprire la porta e di chiamare immediatamente la Stazione Carabinieri di Artena. Mentre era ancora al telefono con i militari, i due complici erano già sotto casa: il 18enne si è posizionato all’esterno come palo, mentre il minorenne ha tentato di introdursi nell’abitazione per portare a termine il colpo. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del NORM di Colleferro, in abiti civili, sono intervenuti in tempo reale, riuscendo a individuare e bloccare entrambi i giovani sul posto.

Il tentativo di fuga e le lesioni alla vittima

Scoperti, i due hanno cercato di darsi alla fuga, provocando lievi lesioni alla vittima nel tentativo di divincolarsi. Tuttavia, il loro tentativo è stato vano: sono stati immediatamente identificati e denunciati alla Procura di Velletri. Sulla base di un quadro indiziario definito “estremamente solido”, il G.I.P. ha disposto il provvedimento cautelare nei confronti del maggiorenne.

L’obbligo di dimora e le attività di prevenzione

Il giovane è stato rintracciato nella sua città d’origine e sottoposto all’obbligo di dimora nel territorio del Comune di Napoli. Da mesi, i militari della Compagnia di Colleferro presidiano uffici postali, parrocchie e circoli anziani, incontrando i cittadini più vulnerabili per diffondere un messaggio fondamentale: non aprire la porta agli sconosciuti, non lasciarsi sopraffare dall’urgenza creata al telefono e chiamare subito il 112 in caso di sospetti.

IPA