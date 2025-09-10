Articolo 4 della Nato, perché la Polonia l'ha citato dopo i droni della Russia e quali sono i precedenti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La Polonia si appella all’articolo 4 della Nato ed evoca gli spettri di una guerra con Mosca. In seguito l’abbattimento di droni russi sul proprio territorio, Varsavia ha chiesto l’applicazione della prima clausola di difesa collettiva prevista dal Patto Atlantico del 1949, in caso una delle nazioni aderenti ritenga di essere minacciata. Si tratta di una consultazione preventiva tra alleati in caso di scenari di allarme, e non di una risposta unita contro degli attacchi diretti, come invece stabilito dall’articolo 5.

Lo sconfinamento in Polonia dei droni russi

Varsavia ha invocato l’intervento della Nato dopo aver abbattuto alcuni droni russi che avevano violato lo spazio aereo polacco nella serata di martedì 9 settembre. Dall’invasione dell’Ucraina del 2022 si sono verificati diversi casi di sconfinamento dei droni di Mosca, ma è la prima volta che la Polonia facesse scattare la mobilitazione armata, in coordinamento con i comandi Nato.

I vertici delle forze aeree alleate hanno riferito che i velivoli fossero almeno una decina e che le incursioni siano state ripetute, un “atto di aggressione” secondo quanto dichiarato dai portavoce del Patto atlantico. Diversamente degli altri episodi, infatti, secondo quanto riferito dai fonti giornalistiche del Paese, non si sarebbe trattato di errori dei sistemi di Gps, ma questa volta i droni russi sarebbero stati programmati per oltrepassare le frontiere polacche.

ANSA

Il premier polacco Donald Tusk alla riunione straordinaria di governo dopo lo sconfinamento dei droni russi

La risposta di Mosca

In attesa che vengano recuperati e analizzati tutti i rottami dei droni abbattuti per fare chiarezza sull’incursione, l’episodio è stato condannato dalle cancellerie di tutta Europa. I governi alleati hanno alzato l’allerta e dichiarato il proprio sostegno alla Polonia, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e agli Stati Uniti, tramite l’ambasciatore Usa alla Nato Matthew Witaker.

A nulla sono servite le rassicurazioni del ministero della Difesa russa, che ha precisato come i droni fossero diretti su obiettivi ucraini, dicendo di essere pronto a consultazioni con Varsavia per analizzare l’accaduto.

“La gittata massima dei droni d’attacco utilizzati dalla Russia e che secondo quanto si dice hanno attraversato il confine con la Polonia non supera i 700 chilometri” si legge in una nota del Ministero, per chiarire come non siano stati pianificati obiettivi in Polonia.

L’articolo 4 della Nato e i precedenti

Nella giornata di mercoledì 10 settembre, il premier polacco Donald Tusk ha comunicato l’intenzione di invocare l’articolo 4 nella Nato, affermando di apprezzare le dichiarazioni di solidarietà degli alleati, ma che “le parole non bastano” .

La clausola del Trattato del Nord Atlantico a cui si appella il governo polacco prevede una consultazione formale tra le nazioni componenti della Nato, “ogni volta che una di loro ritenga che la propria integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza siano minacciate”.

Un vertice in cui gli alleati discutono sulle azioni da adottare per rafforzare i livelli diplomatici in caso di rischio di conflitto. A differenza di quanto stabilito nell’articolo 5, non si prevede dunque una risposta armata dell’Alleanza a un’aggressione diretta subita da uno dei Paesi membri.

L’articolo 4 è stato invocato ad oggi in 7 precedenti:

l’ultimo, il 24 febbraio 2022, da Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia, in seguito all’invasione russa in Ucraina;

una volta dalla Polonia, il 3 marzo 2014, per le offensive russe sempre nella confinante Ucraina;

cinque volte dalla Turchia, tra il 2003 e il 2020, per le crisi al confine con la Siria e l’avanzata dell’Isis;