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Eseguito un arresto nell’agro di Rizziconi dove un uomo di 54 anni con precedenti penali è stato fermato per detenzione abusiva di materiale esplodente dopo una perquisizione in una zona isolata. L’intervento è stato reso necessario per prevenire gravi rischi legati alla presenza di esplosivi in condizioni precarie.

Operazione scattata grazie alle indagini della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio da uno spunto investigativo sviluppato dagli agenti della Squadra Anticrimine e della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro. Gli investigatori hanno individuato una pertinenza di un casolare situato in aperta campagna, nell’agro del comune di Rizziconi, dove si sospettava fosse nascosto materiale illegale.

Il blitz nella campagna di Rizziconi

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno scoperto, celati dietro attrezzi agricoli, numerosi cartoni contenenti materiale esplodente. La quantità rinvenuta, unita alle condizioni di stoccaggio – tra bidoni di olio e mezzi agricoli carichi di combustibile – ha fatto scattare l’allarme per il rischio di incidenti. Per questo motivo, è stato richiesto l’immediato intervento del nucleo artificieri della Polizia di Stato, che ha raggiunto il luogo insieme agli operatori della Squadra Amministrativa.

La messa in sicurezza e il sequestro

Gli artificieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a catalogare il materiale esplodente rinvenuto. Al termine delle operazioni, sono stati sequestrati circa 500 kg di materiale di varia natura, tra cui fuochi d’artificio, materiale artigianale, bombe carta e mortai. Tutto il materiale era detenuto illegalmente dall’uomo, che risulta avere precedenti penali.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Alla luce delle prove raccolte, il 54enne è stato arrestato per detenzione abusiva di materiale esplodente. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Palmi, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive fasi del procedimento.

IPA