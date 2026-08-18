Artisti e Lega Antivivisezionista contro l'abbandono degli animali, lo spot per sensibilizzare
Leal e artisti uniti per combattere l'abbandono di 130.000 animali in Italia ogni anno
Ogni anno, in Italia, si stima l’abbandono di circa 130.000 animali domestici, tra cui 80.000 cani e 50.000 gatti con gravi ripercussioni sul piano etico, sanitario e della sicurezza pubblica. E agosto è il mese peggiore. Lo afferma la Leal, Lega Antivivisezionista, ricordano la campagna “Fuori il traditore“. Igor Righetti insieme allo straordinario pet influencer Byron Righetti e Lorenzo Castelluccio hanno realizzato uno spot che chiama l’abbandono col suo nome: una condanna a morte verso un familiare.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.