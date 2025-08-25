Artisti ProPal contro la Biennale di Venezia per gli inviti a Gal Gadot e Gerard Butler, l'appello alla Mostra

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Polemica ProPal alla Biennale di Venezia: il collettivo Venice4Palestine (V4P), composto da artisti, giornalisti e attivisti, ha inviato una lettera chiedendo il ritiro dell’invito agli attori Gal Gadot e Gerard Butler, accusati di sostenere pubblicamente e attivamente le politiche israeliane su Gaza. Viene inoltre chiesta la possibilità di dare voce direttamente ad artisti palestinesi che possano portare testimonianze.

La prima lettera di Venice4Palestine

Il 22 agosto Venice4Palestine aveva inviato una prima lettera alla Biennale di Venezia. La missiva era stata firmata, fra altri, da Marco Bellocchio, Laura Morante, Abel Ferrara, Toni e Peppe Servillo, Matteo Garrone, Valeria Golino, Fiorella Mannoia, Ken Loach, Anna Foglietta, Mario Martone e Carlo Verdone. In totale si erano raggiunte in pochi giorni le 1.500 adesioni in pochi giorni.

Venice4Palestine contro Gal Gadot e Gerard Butler

V4P va ora all’attacco di Gal Gadot (Wonder Woman, Biancaneve, The Flash, eccetera) e di Gerard Butler (300, Attacco al potere, Geostorm, eccetera).

Gal Gadot e Gerard Butler sono oggi fra i protagonisti del film The hand of Dante, di Julian Schabel, presentato fuori concorso.

La risposta della Biennale di Venezia

La Biennale, che avrà luogo dal 27 agosto al 6 settembre 2025, ha risposto sottolineando la propria tradizione di apertura al confronto e citando film in programma come The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, che racconta la morte di una bambina palestinese sotto il fuoco israeliano.

V4P ha accolto positivamente alcuni segnali di apertura da sezioni parallele del festival, ma ha criticato la mancanza di una presa di posizione netta della Biennale sulla Palestina e sui massacri a Gaza. La richiesta esplicita è che “durante la cerimonia d’apertura della Mostra sia dato spazio a noti artisti palestinesi perché possano portare una testimonianza diretta”.

Venice4Palestine sostiene infine la manifestazione “Stop al genocidio – Palestina libera” prevista il 30 agosto al Lido di Venezia, auspicando “che la Biennale trovi la formula più adatta per favorirne lo svolgimento”.

Alla Biennale di Venezia si chiede infine “di esporsi con azioni e posizioni chiare e che si impegni a interrompere le partnership con qualunque organizzazione che sostiene il governo israeliano, direttamente o indirettamente”.