Ascanio Pacelli, al cinema nel film Il tempo è ancora nostro: “Ho passato la vita a sentirmi fuori posto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ascanio Pacelli ha attraversato molte vite senza mai appartenere davvero fino in fondo a una sola. Per molti resterà il ragazzo del Grande Fratello, il volto televisivo, l’uomo elegante, quello che negli anni è riuscito a trasformare una notorietà improvvisa in un percorso più lungo, più silenzioso e forse anche più autentico. Ma dietro quell’immagine c’è sempre stato altro: un uomo che ha convissuto con il peso delle aspettative, con il bisogno di dimostrare, con il desiderio quasi ossessivo di non deludere nessuno. In fondo, la storia di Ascanio Pacelli sembra muoversi sempre attorno alla stessa domanda: quanto spazio ci concediamo davvero per essere noi stessi? Quanto di quello che siamo nasce da ciò che desideriamo e quanto, invece, da ciò che gli altri si aspettano da noi? Forse è per questo che Il tempo è ancora nostro, il film al cinema dal 7 maggio, arriva nel momento giusto. Non soltanto perché rappresenta il suo primo ruolo da protagonista al cinema, ma perché sembra offrirgli l’occasione di mettere in scena una parte di sé rimasta nascosta per anni. Tancredi, il personaggio che interpreta, è un uomo che ha smarrito il contatto con la propria verità, che ha inseguito obiettivi, status, successo, fino a ritrovarsi improvvisamente vuoto, costretto a guardarsi dentro e a fare i conti con ciò che ha perso. Un uomo tormentato, rigido, ambizioso, incapace di perdonarsi, ma ancora in tempo per provare a ricominciare. E forse la forza di questo incontro tra Ascanio Pacelli e Tancredi sta proprio qui: nella somiglianza profonda tra due uomini che, in modi diversi, hanno passato gran parte della vita a cercare di essere all’altezza. Tancredi lo fa sul campo da golf, tra fallimenti, orgoglio e bisogno di riscatto. Ascanio lo ha fatto nella vita, nel lavoro, nei rapporti, nel tentativo costante di non sentirsi mai fuori posto. In questa intervista esclusiva ad Ascanio Pacelli per Virgilio Notizie, non c’è soltanto il racconto di un film. C’è un uomo che si mette a nudo e che, parlando di un personaggio, finisce inevitabilmente per parlare di sé. Del rapporto con il padre e con la madre. Della paura di non essere abbastanza. Del peso del giudizio. Dell’amore per sua moglie, della fragilità, dei figli, della rabbia, del desiderio di essere ricordato non per ciò che non è riuscito a diventare, ma per ciò che è stato. E allora Il tempo è ancora nostro non è solo il titolo di un film. È quasi una dichiarazione, una possibilità. Perché arriva un momento nella vita in cui si capisce che non conta essere diventati Tiger Woods, Brad Pitt o Paolo Bonolis. Conta riuscire a guardarsi allo specchio e riconoscersi. Conta avere il coraggio di tirare fuori quella parte di sé che per troppo tempo è rimasta nascosta. Conta capire che, anche quando sembra tardi, il tempo per rimettere insieme i pezzi esiste ancora.

Il tempo è ancora nostro, parto subito da una premessa: bravo Ascanio. Non è facile fare i complimenti a chi regge sulle spalle un intero film, soprattutto quando è la prima esperienza.

“Grazie. Sto vivendo tutto questo con grande emozione e mi tengo stretto quel ‘bravo Ascanio’. Naturalmente sono pronto ad accogliere qualsiasi critica. Parto dal presupposto di non essere un attore e di non svolgere questo mestiere. Nella mia vita ci sono state alcune parentesi: due spettacoli teatrali e una fiction con Amendola, ma continuo a non sentirmi un attore. So perfettamente che emergeranno molti difetti e altrettanti aspetti che non funzionano, però l’opportunità di partecipare a un film del genere, dedicato a uno sport che amo, di superare alcuni pregiudizi e soprattutto di vivere un set cinematografico, era talmente affascinante e irripetibile che, quando mi è stata proposta, non ho avuto alcuna esitazione. Dopo una settimana stavamo già effettuando un sopralluogo sul campo da golf per capire come muoverci. Ero nel mio ambiente. O meglio, in questo film ho vissuto due dimensioni di Tancredi”.

Quali?

“Il primo aspetto è stato il più complicato, quello legato alla sfera emotiva: il rapporto con quella che nel film era la mia compagna, ma anche quello con i personaggi interpretati da Mirko Frezza, Andrea Roncato e Simone Sabani, che rappresenta la mia coscienza. In quel contesto ero inevitabilmente un pesce fuor d’acqua, perché sono abituato a vivere accanto alla stessa donna da ventuno anni, che è mia moglie. Fingere di essere innamorato, anche se Tancredi in realtà non lo era davvero della propria compagna, e immaginare di avere una figlia, erano tutti elementi che mi obbligavano a scavare dentro di me. Era difficile. Poi c’è stato il Tancredi sul campo da golf, che invece è emerso in modo perfettamente naturale. Non parlo della qualità recitativa, ma dell’aspetto emotivo. Tutto quello che ho vissuto per una vita sui campi da golf e attraverso i miei insuccessi sportivi è riaffiorato spontaneamente”.

Credo che, paradossalmente, la vera sfida fosse proprio nell’ambito che le risultava più naturale. Sembra un paradosso, ma dal punto di vista psicologico quanto ha pesato quella parte?

“Ha avuto un peso enorme, soprattutto il Tancredi sul campo. In molti film vengono scelti non attori per interpretare un ballerino o uno sportivo, perché è più semplice insegnare ad Ascanio a recitare che a una persona qualunque a giocare a golf. Il gesto tecnico tradisce immediatamente chi non lo padroneggia davvero. Da quel punto di vista ero tranquillo. In realtà, però, non lo sono stato fino in fondo, perché quando mi veniva chiesto di eseguire determinati colpi incontravo qualche difficoltà, anche se minima, dal momento che tenevo a realizzarli nel miglior modo possibile. In quei momenti emergeva il golfista, il lato più pignolo di me, quello che ha giocato per tanti anni senza raggiungere gli obiettivi che si era prefissato e che, proprio per questo, andava in crisi. Allora interveniva Maurizio e mi ricordava che stavamo girando un film, non disputando un torneo. Ma lo vivevo davvero come se fosse una gara”.

In quel momento riemergeva l’Ascanio ragazzino. Quel percorso narrativo avrebbe potuto coincidere davvero con il suo: una persona che riscopre lo sport vissuto da bambino e cerca una rivalsa nella propria vita.

“Sì, cerca un’altra possibilità, insieme a un caddy improbabile interpretato da Andrea Roncato, che è una persona eccezionale. Sul piano artistico non devo certo essere io a parlare di lui: sappiamo tutti quale carriera abbia avuto. Però la serenità e la calma che mi ha trasmesso in quel periodo sono state fondamentali. Maurizio Merli, il regista, mi ha accompagnato per tre anni: l’anno precedente al film, quello delle riprese e anche il periodo successivo di attesa. Non essendo abituato al mondo del cinema, non capivo perché avessimo girato ad aprile e poi dovessimo aspettare così a lungo. Invece, insieme a lui, ho vissuto tutte le difficoltà legate al tax credit e alla crisi del cinema. Poi, all’improvviso, è arrivato il messaggio che annunciava l’uscita del film. Non avrò mai parole sufficienti per ringraziarlo. All’interno di questo progetto ho vissuto una quantità enorme di emozioni, ma anche di disciplina. Mirko Frezza mi prendeva in giro dicendo che non aveva mai visto una persona così precisa, rigorosa e attenta ai dettagli. Ma sono fatto così. Non volevo rallentare il lavoro”.

Non voleva sentirsi l’elemento fuori posto?

“Esatto. Ho letto il copione un anno e mezzo prima di andare sul set. Per tutto quel tempo l’ho portato sempre con me. Ovunque andassi, mi fermavo a leggerlo. Partivo per le vacanze, trascorrevo un mese in America con il motorhome e ogni giorno mi mettevo lì, lo leggevo e lo ripetevo. Non volevo fare la figura di chi, al momento del ciak, non ricordava la battuta. Poi ho capito che quello era il problema minore”.

US: Licia Gargiulo

Facciamo un passo indietro. Noi sappiamo chi è Tancredi per la sceneggiatura e per il regista, ma Tancredi, per lei, per Ascanio uomo, chi è?

“È stato una sorta di dottor Jekyll. Mi ha dato la possibilità di far emergere sfumature che avevo sempre tenuto represse. Sono fatto in un certo modo, arrivo da un percorso particolare, da un reality, e ho avuto un Papa in famiglia. Molti aspetti del mio carattere li ho sempre contenuti, perché sapevo di essere costantemente sotto lo sguardo di qualcuno, pronto a criticarmi. Tancredi mi ha permesso di non essere Ascanio per un mese. Mi ha dato l’opportunità di vivere esperienze che non ho mai affrontato nella mia vita, ma che forse avrei voluto conoscere o che avevo immaginato e poi soffocato. Mi ha liberato molto. Ha fatto emergere una parte nascosta che porto dentro, come accade a tutti noi, e mi ha dato la possibilità di relazionarmi in modo diverso. Non come Ascanio, ma come Tancredi. Ed è stato bellissimo. Recitare mi è piaciuto immensamente”.

Continuare deve essere una promessa da fare a se stesso. Magari ha scoperto davvero quale sia la sua vocazione.

“L’ho scoperta grazie a Maurizio, che non si è preoccupato di chi fossi e mi ha dato una possibilità. Nella mia vita ho provato a frequentare una scuola di recitazione con Ennio Coltorti e ho sostenuto anche alcuni provini. Il problema è che mi sono trovato davanti persone, casting director, che mi hanno umiliato”.

Per essere stato concorrente al Grande Fratello? Non dovrebbe essere ormai caduto in prescrizione?

“Ringrazio il Grande Fratello, perché se oggi stiamo parlando lo dobbiamo a quel reality. Però, quando si va a fare un provino e ci si trova davanti una capocasting che, da dietro, commenta dicendo che è tutto uno schifo, che è una vergogna e che non va bene nulla, si cerca di fare qualcosa di diverso e si viene trattati male. Purtroppo, non ho filtri. Sono rimasto zitto e me ne sono andato, perché altrimenti avrei reagito male. Perché umiliare una persona? È come se qualcuno venisse a giocare a golf per la prima volta e io, da istruttore, gli dicessi che dovrebbe vergognarsi. È proprio l’approccio a essere sbagliato. Se trovo qualcuno che mi spiega le dinamiche e mi mette a mio agio, poi riesco ad andare avanti, assimilare e imparare. Sono curioso”.

Lei si è cimentato in molti ambiti. Ha fatto il conduttore televisivo e radiofonico, l’opinionista, ha recitato. E ha sempre ottenuto risultati. Che cosa sente di dover dimostrare ancora?

“Niente. Però, nella mia lista dei desideri, c’è la volontà di riprovarci, sperando che qualcuno mi dia un’altra occasione”.

Certo, ma deve crederci prima di tutto lei. E se le viene voglia di mandare a quel paese qualcuno che la fa sentire fuori posto, lo faccia. Basta etichette. Non si può definire una persona soltanto per aver cercato la propria strada.

“Sono d’accordo. Tutto quello che ho fatto mi ha portato a essere quello che sono oggi e a vivere situazioni che non avrei mai immaginato. Nella mia vita non avrei mai pensato di fare un film da protagonista e di ritrovarmi al cinema nel maggio del 2026. Ma il mio percorso è fatto così. Ogni tanto emerge qualcosa di imprevedibile, ma cerco sempre di coglierlo. Non mi tiro mai indietro”.

Ci sono molti aspetti di Tancredi nei quali può riconoscersi. Prima mi diceva che probabilmente non ha compreso fino in fondo il Tancredi padre, perché lei è stato un padre diverso. Ha due figli, di cui una ha appena compiuto diciotto anni. A che cosa ha attinto per portare in scena il Tancredi padre?

“Ho attinto al mio lato oscuro. A quella parte che ognuno di noi possiede, più nascosta, meno limpida, quella che porta a compiere scelte sbagliate quando si è ragazzi o adolescenti. Ho attinto anche a esperienze personali, soprattutto nel rapporto con il personaggio di Viktoria nel film. Con Viktoria, Tancredi ha avuto una figlia, ma non era innamorato di lei. Cercava l’idea di famiglia, perché in realtà non aveva mai conosciuto suo padre e sua madre lo lasciava spesso da solo. Era una mancanza che si portava dentro. Io, invece, ho una famiglia e devo moltissimo a mia madre. Ho cercato di prendere tutti questi elementi, anche ciò che non ho ricevuto, per provare a capire che cosa significhi vivere senza un nucleo familiare attorno. Sul rapporto con Viktoria ho lavorato da solo, con l’aiuto di Maurizio e di Livio Bordone, aiuto regista, che mi ha sostenuto moltissimo. Sono andato a cercare quell’Ascanio che, in quel momento, era Tancredi, nei rapporti con l’altro sesso. Non dall’incontro con Katia (Pedrotti, sua moglie, ndr) in avanti, ma prima di lei. Relazioni finite male, tormentate, tossiche. Ho tirato fuori quella durezza nata da quei rapporti e da quell’incertezza. Poi ho cercato di essere la persona più egoista e determinata del mondo, una caratteristica che non mi appartiene. Tra i miei pregi c’è il fatto che mi piace condividere con gli altri tutto ciò che di bello esiste. Invece lì dovevo pensare solo a me stesso, mandare al diavolo chiunque e raggiungere il mio obiettivo. È stato un bel viaggio, purtroppo breve, perché quando si entra in una nuova casa, che in questo caso era Tancredi, non si fa in tempo ad abituarsi che bisogna già uscirne. In un mese avevamo girato tutto”.

Che cosa le è mancato di Tancredi quando ne è uscito?

“In realtà una parte di Tancredi è rimasta dentro di me. Adesso, quando devo prendere una decisione, nel lavoro o nella vita quotidiana, ogni tanto riaffiora Tancredi e mi chiede se sono davvero sicuro. Mi ritrovo ad avere questo doppio pensiero. Tancredi era già dentro di me. Ho dovuto soltanto farlo emergere e adattarlo a un personaggio”.

La figura paterna di Tancredi è assente. Lei oggi vive una posizione particolare: è stato figlio ed è padre. È riuscito a capire, vedendo crescere i suoi figli, quali fossero i comportamenti dei suoi genitori?

“Sì, assolutamente. Ho capito che le persone hanno determinati atteggiamenti non per una ragione precisa, ma perché sono fatte così. Ho cercato di essere il più diverso possibile da ciò che era stato mio padre con noi. Mio padre lo ringrazierò per tutta la vita. Non gliene faccio una colpa se è stato meno presente rispetto a mia madre. Però cerco di essere un padre presente, che condivide molto. Porto i miei figli in viaggio, andiamo ovunque, cerco di fargli scoprire il mondo. Sono fortunato perché posso farlo, e questo è importante. La mia adolescenza è stata diversa da quella di mia figlia e di mio figlio. Oggi tutto cambia in modo rapidissimo. Bisogna cercare di non sconfinare nel ruolo dell’amico, ma restare sempre padre. Cerco di far capire ai miei figli quanto siano importanti l’ambizione e la curiosità. Cerco di spiegare loro che non bisogna usare il telefono soltanto per guardare contenuti inutili, ma anche per scoprire, informarsi e porsi domande. I giovani di oggi spesso non hanno manualità e non sanno risolvere un problema, perché non sono abituati a capire come affrontarlo. Per questo cerco di essere molto fermo e severo da questo punto di vista. Ogni tanto mi ritrovo ad assumere un atteggiamento che mi fa pensare a mio padre. Ed è in quel momento che capisco che, forse, da giovane non lo comprendevo fino in fondo”.

È l’esperienza che viviamo tutti. Da giovani tendiamo ad allontanarci dai genitori e diciamo che non saremo mai come loro. Poi cresciamo e, all’improvviso, ci riscopriamo simili.

“Un aspetto importante di questo film è stato anche il fatto che mio figlio Tancredi abbia recitato con me. Interpretava me da piccolo, quindi abbiamo condiviso questa esperienza. Per lui è stato bellissimo. Al di là del fatto che non vede l’ora che il film esca per invitare tutta la classe, circostanza assolutamente normale a tredici anni, è stato quasi un passaggio di testimone tra me e lui. Lui interpretava me da bambino, quindi era decisamente più a suo agio rispetto a me. Ma quanti possono dire, a dieci anni, di aver girato un film senza fare questo mestiere? (sorride, ndr)”.

Era un caso che il personaggio si chiamasse Tancredi?

“No. Maurizio ha inserito nella sceneggiatura un intreccio della sua vita e, in parte, anche della mia. Il nome Tancredi gli piaceva, ma tutta la componente legata al golf e agli insuccessi nasceva da ciò che gli avevo raccontato. Siamo stati ore al telefono e abbiamo trascorso molto tempo insieme di persona. Ha voluto sapere tutto della mia vita e, da lì, ha costruito la sceneggiatura, intrecciandola con la sua esperienza e con altre sfumature. Il Tancredi disastroso con le donne appartiene più a Maurizio che ad Ascanio”.

Che ruolo ha avuto l’ambizione nella vita di Ascanio Pacelli?

“L’ambizione ha avuto un ruolo enorme e fondamentale, perché spinge sempre ad andare avanti e a cercare altro. Avevo deciso di diventare un giocatore professionista di golf e di vincere. Purtroppo, è mancata proprio l’ultima parte, cioè la vittoria. Così ho vissuto per dieci o quindici anni in una sorta di mediocrità, girando per i campi da golf, con molta frustrazione e mortificazione. Però l’ambizione mi ha permesso comunque di andare avanti e anche di guardare oltre. Il Grande Fratello è stato un trampolino di lancio, ma non l’ho fatto pensando di diventare chissà chi. Finito il programma, il giorno dopo ero già tornato a Roma a fare l’istruttore di golf. Poi sono arrivate le serate e tutte le attività collegate, ma non mi sono mai distaccato dai miei amici e dalla mia vita. Non mi sono mai aspettato nulla. Tuttavia, l’ambizione, all’interno di quel percorso, mi ha portato a fare moltissime esperienze. Ambizione e curiosità sono il motore di tutto. Passo le giornate a osservare le persone, a guardare come si comportano. Sono curioso di tutto. Quando sono in macchina e mi fermo al semaforo, osservo gli altri. Non in modo invadente, ma perché mi chiedo che cosa stiano pensando, dove stiano andando, da dove arrivino. Sono dettagli che fanno sentire vivi, altrimenti la vita diventa piatta”.

Ha sbagliato mestiere. Avrebbe dovuto fare il giornalista, perché l’osservazione è una delle qualità fondamentali per chi svolge questo lavoro.

“Non lo sapevo. Però la curiosità è anche ciò che, quando si parla con qualcuno, permette di ascoltarlo davvero. A me interessa ascoltare, perché sono curioso. L’ambizione è anche ciò che mi ha portato, a quarant’anni, a rimettermi a studiare per conseguire un master in management. Poi molte iniziative le lascio per strada, perché sono una persona che fa seicento cose. Mi dico sempre che, se una va male, ce ne sono altre. Non sono una persona che si concentra su un solo obiettivo e lo porta avanti fino in fondo”.

Però dimostra anche che questa continua ricerca nasce dalla fame. Non dalla fame di soldi o di prestigio, ma dalla fame di vita.

“Sono del Sagittario, quindi capirà. Ho scelto di viaggiare noleggiando un enorme camper negli Stati Uniti, perché nel momento in cui mi siedo e comincio a guidare in quei paesi sconfinati provo una felicità enorme. Guardo a destra, a sinistra, poi di nuovo a destra e a sinistra, e questo mi basta per essere felice”.

Il golf per lei è stato ed è fondamentale. Che cosa le ha dato e che cosa le ha tolto?

“Il golf mi ha dato tantissimo. Prima di tutto mi ha dato uno sport a cui dedicarmi e per il quale impegnarmi. Mi ha dato la possibilità di confrontarmi con persone sicuramente più forti di me e quindi di avere punti di riferimento. Mi ha dato disciplina, regole e mi ha insegnato a gestire il giudizio degli altri. Quando si gioca a golf ci si sente sempre sotto esame. Ogni volta che si partecipa a un torneo si ha la sensazione che la gente osservi e si aspetti qualcosa, magari perché pensa che ci sia talento. In realtà il talento, da solo, non basta e la mia carriera lo racconta perfettamente. Il golf mi ha dato anche l’opportunità di conoscere persone che mi hanno aperto porte, mi ha regalato amicizie, occasioni. In questo caso mi ha dato addirittura un film. Quindi mi ha dato moltissimo. Che cosa mi ha tolto? I capelli, sicuramente. Una bella stempiatura. Però mi ha tolto anche molta serenità. Mi ha portato via, molte volte, la leggerezza, perché le gare in cui non mi sono qualificato o quelle che stavo per vincere e poi ho perso mi hanno lasciato addosso un forte senso di mortificazione. Ricordo i viaggi di ritorno, a volte in lacrime, altre in silenzio. Mi ha dato molta frustrazione. Però sono fatto così: il giorno dopo resetto, schiaccio il pulsante e riparto. Mi ha dato anche la capacità di ricominciare, di sapere sempre da dove ripartire”.

Che poi è il tema stesso del film. Le ha fatto conoscere il fallimento temporaneo, la sconfitta. Diceva che tornava a casa piangendo o rimuginando. In quel periodo parlava con qualcuno di ciò che le succedeva dentro?

“Ne parlavo da solo, ma anche con una persona che per me era una sorta di psicologo. E infatti nel film c’è un momento che appartiene completamente ad Ascanio. È Tancredi, ma allo stesso tempo sono io: ero appagato”.

Ha ancora, nel golf, questa voglia di dimostrare a se stesso di essere capace di farcela?

“Tantissima. Ogni tanto prendo la sacca, esco dal mio ufficio e vado ad allenarmi. Amo il golf alla follia. Nel momento in cui gioco sento di fare il mio dovere. Quando faccio il manager o altri lavori non provo la stessa sensazione, ma quando impugno un bastone, mi alleno e pratico, sento di essere nel mio mondo. Lì sono in pace con me stesso. Dall’altra parte, però, se magari mi iscrivo a una gara e non va bene, per me è un dramma. Katia se ne accorge subito. Poi può succedere che giochi un torneo discretamente bene, come l’anno scorso, considerando quanto poco mi alleno. E allora, in quei momenti, mia moglie potrebbe chiedermi qualsiasi cosa. Divento vulnerabile con lei, perché sono in pace con il mondo. Questa è la bellezza del golf”.

Secondo lei, che cosa non capisce del golf chi lo osserva da fuori? Spesso viene considerato uno sport elitario, con la puzza sotto il naso.

“In Italia esiste un problema culturale enorme. Il golf è rimasto imprigionato in un pregiudizio. In realtà è cambiato moltissimo. Lo dimostrano le strutture in cui si spende quanto in una palestra. Lo dimostra il fatto che nel mio centro ci sono il meccanico, il carrozziere, il pensionato dell’INPS, l’imprenditore, l’amministratore delegato, il proprietario di una pompa di benzina. C’è davvero di tutto. Bisogna soltanto varcare quel cancello e chiedere informazioni. La gente ha paura di entrare in un campo da golf perché pensa che le verranno chiesti soltanto soldi. In realtà non è così. Basterebbe avere curiosità e informarsi. E poi il golf, rispetto ad altri sport, offre un aspetto fondamentale: la condivisione. Si può giocare con un gruppo di amici, con la propria moglie, con i figli. È uno sport che si può praticare per tutta la vita e che permette di condividere momenti che altrimenti non si vivrebbero. Il tennis è bellissimo, ma dura un’ora e mezza, due ore. Qui si trascorrono due, tre, quattro ore immersi nel verde. Si possono visitare campi nuovi, conoscere persone, ampliare le amicizie, fare business. Nel golf esiste una moltitudine di opportunità. Dovrebbe soltanto essere liberato dai pregiudizi”.

Chi è stata la prima persona che l’ha portata su un campo da golf?

“I miei genitori, quando ero piccolo. Erano soci all’Acquasanta, a Roma. Avevo sei anni. Erano altri tempi. Uscivo di casa con il pallone sotto il braccio, come tutti i bambini, solo che arrivavo lì e mi dicevano che il pallone non si poteva usare, perché erano tutti golfisti. Allora ho detto che andava bene cominciare. E poi non ho più smesso, a parte un anno, quando ho fatto il servizio militare in Marina”.

Disciplina e rigore, quindi. Che rapporto ha oggi con queste due parole?

“Forse ogni tanto dovrei allentare un po’, perché non ho vie di mezzo. Quando lascio andare, esagero. Ci sono situazioni in cui un po’ di distacco servirebbe davvero. Forse dovrei preoccuparmi meno di come mi vedono gli altri. Però è qualcosa che ho dentro. L’ho migliorato molto negli ultimi vent’anni. Dopo il Grande Fratello ho avuto tante soddisfazioni, ma mi sono trovato anche in situazioni in cui andavo a fare una serata o un’inaugurazione e trovavo qualcuno che mi insultava. E mi chiedevo perché. Dovrebbe scivolare addosso. In questo il golf mi ha aiutato, così come tutte le esperienze che ho vissuto. La disciplina deve servire a essere una persona migliore, non a comprimere troppo le emozioni”.

Quanto è stato severo con se stesso?

“Tantissimo. Molto duro. Non so nemmeno spiegare fino in fondo il motivo. Sicuramente ho sempre cercato di non rovinare ciò che avevano costruito i miei genitori, di non dare un’immagine distorta. Non esiste una risposta precisa. Quello che so è che questa rigidità mi ha portato, nella vita, a essere molto Ascanio e poco Tancredi. Per questo dico che questa opportunità mi ha fatto capire che esiste un Tancredi dentro di me. E quando emerge riequilibra un po’ le cose e mi fa bene”.

Quanto hanno pesato le aspettative degli altri?

“Da uno a cento? Settanta. Hanno pesato parecchio”.

E le sue aspettative? Le ha soddisfatte o tradite?

“Non mi pongo obiettivi precisi, perché la mia vita è in continuo cambiamento, in continua evoluzione. Però, rispetto a ciò che mi aspetto da me stesso, sì, sono soddisfatto. Anche mia moglie me lo dice spesso: dovrei godermela di più. Però c’è una forma mentis, qualcosa di inconscio, come se ogni tanto ci fosse un vigile che mi mette la mano davanti e mi dicesse di fermarmi. E quando emerge il kraken, allora esplodo davvero. Sembro Cerbero. Ho reazioni anche troppo forti. Quando esplodo, esplodo. Quando facevo i tornei di golf, non sa quanti bastoni ho rotto. Anche in allenamento, da solo. Quando qualcosa si blocca dentro di me, si blocca davvero. Però ho scoperto, piano piano, arrivato a cinquant’anni, che se riesco ad aprire un po’ la valvola e a far uscire un po’ d’aria, allora non arrivo più a quell’esplosione”.

In che cosa, invece, è stato indulgente con se stesso?

“Forse nel rapporto con mia moglie. Perché lì non ci sono regole, al di là del rispetto reciproco e della volontà di costruire qualcosa che duri il più a lungo possibile. Con lei sì, sono stato più indulgente. Anzi, è stata lei a tirare fuori quella parte più morbida di me. Mi ha insegnato l’ironia e l’autoironia. Prima non ne sarei mai stato capace. Adesso, ogni tanto, mi ritrovo a dire o a fare qualcosa in modo ironico proprio perché mi rendo conto che è farina del suo sacco. Mi aiuta a decomprimere”.

Siete sposati da tanti anni.

“Ventuno da pochi giorni. Dei due, sono io quello che ricorda di più gli anniversari. Sono molto più romantico. Mi piace ancora stupirla. Lei invece tende a dimenticarli. Su questo sono in vantaggio (ride, ndr)”.

Che cosa vi ha tenuti uniti per tutti questi anni?

“Ci sono aspetti che vengono ancora prima dell’incontro tra me e Katia. Prima di tutto il concetto di famiglia. Il modo in cui entrambi vedevamo la famiglia e il valore che aveva per noi. Quello è stato il primo mattone. Venivo da due genitori che, tra alti e bassi, stanno insieme da sessant’anni. Quindi il concetto di rispetto era fondamentale. Questo non significa che non discutiamo, anzi. Abbiamo attraversato momenti difficili. Però la base è sempre stata la famiglia. L’altro elemento è che dentro il Grande Fratello abbiamo conosciuto subito i difetti dell’altro. Quando si conosce una persona fuori da quel contesto, all’inizio sembra tutto perfetto. Poi, poco alla volta, emergono le abitudini, il carattere, i lati più complicati. Noi, invece, abbiamo vissuto tutto al contrario. Abbiamo conosciuto subito il lato oscuro dell’altro. E una volta accettato quello, si è già accettato molto. Poi con Katia esiste ancora una forte attrazione fisica. È importante. Non ci siamo mai impediti di fare un apprezzamento su una bella donna o su un bell’uomo. Fa parte della vita. E c’è sincerità. Naturalmente ci sono stati anche momenti difficili. Quando è nata Matilde, sono praticamente sparito ai suoi occhi. Questa situazione mi ha creato dei problemi. Una sera le ho detto chiaramente che così non saremmo andati avanti. Lei però ha capito. Katia tende a essere totalizzante con i suoi ‘cuccioli’. Vuole fare tutto da sola, non delega, vuole essere inappuntabile. Questo, nel tempo, ha creato attriti. Ma siamo sempre riusciti a superarli. Negli ultimi dieci o quindici anni ho imparato anche a disinnescare le situazioni. Prima ero uno che voleva avere sempre l’ultima parola. Adesso, invece, abbasso i toni e aspetto. Perché ho capito che molte parole dette nella rabbia non vengono pronunciate con lucidità. Se si continua a gettare benzina sul fuoco, non finisce più. Invece, se si stempera la tensione, tutto cambia. Oggi riesco a disinnescare anche con quell’autoironia che mi ha insegnato lei. E poi, lo dico sinceramente, ancora oggi guardo mia moglie come se fosse un’amante. Le scrivo, la desidero. È ancora così”.

In che cosa lei è rimasto “cucciolo”?

“Mi commuovo tantissimo. Mi commuovo davanti alle ingiustizie, soprattutto nei confronti degli animali. Mi commuovo quando vedo un uomo piangere. Se guardo un’intervista in cui un uomo si mette a piangere, piango con lui. È una fragilità che forse nasce ancora prima dell’adolescenza. E poi mi piacerebbe essere un supereroe contro le ingiustizie, anche nelle situazioni più banali. Quando vedo qualcuno che apre il finestrino e getta la sigaretta fuori dalla macchina, avrei voglia di entrare in auto e prenderlo a schiaffi. Quando vedo chi abbandona i sacchetti per strada o chi non rispetta il parcheggio per i disabili. Vorrei essere un supereroe per far capire che tutto dipende da noi esseri umani”.

Qual è la più grande ingiustizia che la vita le ha fatto affrontare?

“Devo mettere tutto sulla bilancia. Mi considero una persona fortunata. Però, in questo momento, ci sono due situazioni che mi fanno soffrire. Una riguarda un problema legato a mio figlio, che però sembra stia trovando una soluzione. L’altra riguarda mia madre, che ormai è in rotta di collisione con l’Alzheimer. E penso che sia un vero peccato, perché non posso godermi mia madre nella sua terza età. E i miei figli non possono avere una nonna con cui condividere tante esperienze. Però, purtroppo, non esiste un perché”.

Con sua madre vi siete detti tutto quello che dovevate dirvi?

“Mia madre è sempre stata molto presente. È una donna generosa, che ha fatto tantissimo per me e per mio fratello. Questa malattia, però, ha portato con sé anche due conseguenze. Da una parte mi ha fatto riscoprire il rapporto con mio padre. Mi ha aiutato a comprendere alcune sue sfumature che prima non coglievo. Dall’altra, mi sarebbe piaciuto godermi di più mia madre. Perché adesso è una persona che abita ancora nel corpo di mia madre, ma non è più lei”.

Se potesse tornare diciottenne, che cosa direbbe a se stesso di non sottovalutare?

“Probabilmente il rapporto con i miei genitori. Direi a me stesso di non sottovalutare certi atteggiamenti di mio padre e di mia madre. Perché magari in quel momento non li capivo, ma poi ho scoperto che mi sono serviti per diventare quello che sono oggi. Però rifarei tutto. Rifarei esattamente tutto nello stesso modo. Perché tutto quello che ho vissuto mi ha portato a fare tantissime esperienze diverse. Non sarò mai Tiger Woods, non sarò mai Brad Pitt, non sarò mai Paolo Bonolis. Però nel libro della mia vita ci sono tante pagine diverse”.

E soprattutto sarà sempre Ascanio Pacelli. Non pensi a quello che non è stato, ma a quello che è.

“È vero. Ha ragione. La mia vita è stata un continuo susseguirsi di sliding doors impressionanti. Non importa dove sono arrivato in ogni percorso. Quello che conta è che ho lasciato un segno in tanti ambiti diversi, restando fedele a me stesso: non bisogna mai snaturarsi”.