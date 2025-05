Ascensore precipita a Torre del Greco vicino Napoli, paura per un'intera famiglia salvata dal cavo d'emergenza

Attimi di paura in un condominio di Torre del Greco, vicino Napoli: l’ascensore della palazzina è precipitato per due livelli mentre al suo interno si trovava un’intera famiglia composta da padre, madre e due figli. Gli occupanti stavano rincasando dopo una cena fuori, quando all’improvviso la cabina ha ceduto. Fortunatamente per i protagonisti della vicenda non si sono presentate gravi conseguenze, ma le autorità sono al lavoro per risalire alle cause del guasto.

Ascensore precipita in un condominio di Torre del Greco

I fatti risalgono alla sera di sabato 17 maggio. Come riporta Napoli Today in un condominio di via Madonna del Principio, a Torre del Greco (Napoli), una famiglia era appena rientrata da una cena fuori casa. Un papà, una mamma e i loro due figli sono entrati nell’ascensore per raggiungere l’abitazione.

All’improvviso la cabina, poco prima di raggiungere il terzo piano, è precipitata per almeno due livelli fermandosi solamente con l’entrata in funzione del cavo di emergenza.

Tragedia sfiorata a Torre del Greco (Napoli). Un ascensore di un condominio di via Madonna del Principio è precipitato di due livelli mentre al suo interno si trovava una famiglia, che ha vissuto attimi di terrore

Per il momento le cause che hanno determinato il malfunzionamento sono ancora oggetto di indagine. Secondo le prime indiscrezioni i quattro componenti della famiglia avrebbero riportato lievi ferite.

Due di essi sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli, altri due all’ospedale del Mare, tutti con ferite e contusioni e con uno stato di choc condiviso.

Le indagini

Dopo la segnalazione – scrive Fanpage – la famiglia è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. In via Madonna del Principio, infine, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno isolato il vano ascensore per effettuare i dovuti rilievi.

Sulla vicenda sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente ma soprattutto per individuare eventuali responsabilità su probabili negligenze nella manutenzione dell’ascensore.

Il racconto dei residenti

Napoli Today riporta le testimonianze di alcuni residenti. Secondo la loro versione l’ascensore, installato nello stabile da circa nove anni, da diversi mesi avrebbe manifestato malfunzionamenti.

Ancora, in almeno tre occasioni si sarebbero verificati dei blocchi che avrebbero richiesto l’intervento dei tecnici manutentori.

Il precedente a Roma

Quanto accaduto a Torre del Greco riporta tristemente quanto avvenuto alla stazione di Roma Termini nel febbraio 2025. Un operaio di 20 anni era salito su un ascensore di servizio accanto al binario, quando all’improvviso la cabina è precipitata per due piani.

Il ragazzo era stato intubato sul posto e trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I in gravi condizioni. Sulla vicenda la Procura di Roma aveva aperto un fascicolo per lesioni gravi e violazione delle norme di sicurezza del lavoro. In una nota la Cgil Roma e Lazio aveva chiesto di “intensificare i controlli e le manutenzioni degli impianti”.