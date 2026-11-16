Ascolti Report senza Ranucci a picco dopo l'esordio, pesa il match dell'Italia ma finisce anche dietro Le Iene

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Gli ascolti di Report senza Sigfrido Ranucci scendono al 4,5% di share nella seconda puntata, andata in onda domenica 15 novembre su Rai 3. Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi si fermano a 876 mila spettatori, circa 300 mila in meno rispetto all’esordio. Sulla serata ha pesato la partita della Nazionale contro il Belgio, andata in onda su Rai 1. Il programma di inchieste resta alle spalle de Le Iene Inside sia per pubblico che per share.

Gli ascolti di Report dopo l’esordio

Secondo il Corriere della Sera e Adnkronos, la prima puntata della nuova gestione aveva raggiunto un milione e 182 mila spettatori e il 6,6% di share. Il debutto aveva portato in onda le novità del format e l’inchiesta su Valter Lavitola. A distanza di una settimana, tuttavia, Report perde 306 mila spettatori e 2,1 punti di share.

Nel confronto tra i programmi di approfondimento, anche Fuori dal Coro, in onda su Rete 4, ha superato Report in termini di share con il suo 5,4%.

La puntata si è aperta con le modifiche ai piani di bonifica di Bagnoli legate all’arrivo dell’America’s Cup a Napoli. In scaletta c’è stata anche un’inchiesta sulle università telematiche, il servizio di Giulia Innocenzi sulla filiera delle uova e un reportage su Gaza.

Per la prossima domenica, Report ha annunciato un’inchiesta di Giorgio Mottola sulla campagna mediatica di alcuni giornali contro Giangaetano Bellavia, consulente della trasmissione, sostenuta in Parlamento dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

La querelle tra Piervincenzi e Ranucci

Ospite di Tv Talk insieme a Di Pasquale, Piervincenzi recentemente ha risposto alle critiche del predecessore. Sui social, Ranucci, aveva definito “mediocre” la scelta di affidare la guida del programma ai nomi che circolavano allora. All’epoca, accanto a quello di Piervincenzi, c’era quello di Giulia Presutti, che ha poi fatto un passo indietro.

Piervincenzi ha definito “un po’ scomposti” gli attacchi di Ranucci a Report e gli ha augurato buon lavoro per Spotlight, il suo nuovo programma su Rai News. Ha poi ricordato gli auguri ricevuti da Milena Gabanelli, che a suo dire hanno contribuito a ricompattare la squadra.

Gli ascolti della prima serata del 15 novembre

Nella rilevazione che comprende la total audience, Belgio-Italia ha sfiorato il 40% di share su Rai 1 con 8 milioni e 244 mila spettatori. Su Canale 5, Racconto di una notte ha registrato un milione e 689 mila spettatori e l’11,3%. Sul Nove, Che tempo che fa di Fabio Fazio ha raggiunto un milione e 503 mila spettatori con il 7,7%.

Su Italia 1, Le Iene Inside ha raccolto un milione e 153 mila spettatori e il 10,3%. Come anticipato, Report è stato visto da 884 mila spettatori, con lo share al 4,5%, dietro Fuori dal Coro di Mario Giordano.