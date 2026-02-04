Ascolti Tv, Affari Tuoi rimonta La ruota della fortuna e De Martino risupera Scotti dopo il "fattore" Corona

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il vento sta cambiando nell’agguerrita sfida degli ascolti tv che vede fronteggiarsi Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La ruota della fortuna. Da inizio stagione il quiz show di Canale 5 ha vinto quasi sempre contro il programma di Rai 1. Fino a poco dopo la metà di gennaio 2026, il trend si è confermato. Poi, la trasmissione dei pacchi ha iniziato a colmare il gap, fino a superare in diverse occasioni il competitor. Si arriva a martedì 3 febbraio, quando si è registrato un nettissimo trionfo di Affari Tuoi.

Ascolti tv, focus sui dati di Affari Tuoi e La ruota della fortuna

A gennaio, escludendo il giorno 6 (quando Affari Tuoi è andato in onda con la puntata della Lotteria Italia) e i giorni in cui La ruota della fortuna ha trasmesso le puntate speciali dei “Campioni” (proseguite in prima serata), fino al giorno 22 Gerry Scotti ha costantemente battuto De Martino.

Da lì in avanti, le sfide si sono fatte più serrate. Lo show dei pacchi, negli ultimi 13 giorni ha vinto 5 volte. In particolare ha avuto la meglio il 22, il 24, il 28 e il 31 gennaio, a cui va aggiunto l’inaspettato netto successo del 3 febbraio.

ANSA

Di seguito i dati:

22 gennaio: Affari Tuoi 5.270.000 spettatori (24.7%). La ruota della fortuna 5.201.000 spettatori (24.4%).

23 gennaio: è stato trasmesso il format La ruota dei Campioni.

24 gennaio: Affari Tuoi 4.443.000 spettatori (24.6%). La ruota della fortuna 4.371.000 spettatori (24.2%).

25 gennaio: Affari Tuoi 4.682.000 spettatori (23.3%). La ruota della fortuna 4.774.000 spettatori (23.8%).

26 gennaio: Affari Tuoi 5.301.000 spettatori (24.5%). La ruota della fortuna 5.462.000 spettatori (25.4%).

27 gennaio: Affari Tuoi 4.973.000 spettatori (23.6%). La ruota della fortuna 5.273.000 spettatori (25.2%).

28 gennaio: Affari Tuoi 4.966.000 spettatori (23.3%). La ruota della fortuna 4.889.000 spettatori (23.1%).

29 gennaio: Affari Tuoi 5.041.000 spettatori (24.2%). La ruota della fortuna 5.093.000 spettatori (24.5%).

30 gennaio: Affari Tuoi 4.804.000 spettatori (24.2%). La ruota della fortuna 5.068.000 spettatori (25.6%).

31 gennaio: Affari Tuoi 4.298.000 spettatori (23.7%). La ruota della fortuna 4.182.000 spettatori (23%).

1 febbraio: Affari Tuoi 4.705.000 spettatori (23.4%). La ruota della fortuna 4.674.000 spettatori (23.2%).

2 febbraio: Affari Tuoi: 5.261.000 spettatori (24.7%). La ruota della fortuna 5.367.000 spettatori (25.3%).

3 febbraio: Affari Tuoi 5.413.000 spettatori (25.7%). La ruota della fortuna 4.944.000 spettatori (23.5%).

Da segnalare che nelle 5 volte che Affari Tuoi ha battuto La ruota della fortuna non si sono verificate vincite eccezionali, a eccezione del 22 gennaio, quando la concorrente Miriam ha intascato 150mila euro. Due giorni dopo, Alessio si è assicurato 75mila euro. Il 28 e il 31 gennaio, si sono verificate vincite di 75mila e 30mila euro. Il 3 febbraio Lorena ha portato a casa 33mila euro.

Perché da circa due settimane De Martino è più competitivo? Potrebbero aver influito due episodi non legati direttamente al programma.

Stefano De Martino sotto i riflettori per la morte di papà Enrico

Il 19 gennaio è deceduto Enrico De Martino, il padre del conduttore. I due erano legatissimi. La notizia del decesso è diventata virale in quei giorni. Affari Tuoi è andato regolarmente in onda, essendo una trasmissione registrata. La Rai, attraverso una scritta in sovrimpressione, si è premurata di sottolineare che la puntata era appunto stata registrata e che quindi non era in diretta.

Proprio in quel periodo il quiz show di Rai 1 ha iniziato a ottenere le prime vittorie su La ruota. Non è da escludere che la triste notizia della scomparsa di Enrico De Martino abbia spinto alcuni ‘curiosi’ utenti a sintonizzarsi su Rai 1.

Gerry Scotti e gli attacchi di Fabrizio Corona

Un altro elemento esterno che in qualche modo potrebbe aver influito sulla ‘guerra’ degli ascolti tv tra Scotti e De Martino, è la bufera scatenata da Fabrizio Corona contro il conduttore Mediaset.

Il 26 gennaio, l’ex re dei paparazzi, nel suo podcast Falsissimo ha accusato Gerry di aver avuto comportamenti non professionali nei confronti delle Letterine quando guidava Passaparola. Le dichiarazioni di Corona sono state smentite categoricamente da Scotti e anche da diverse showgirl che hanno lavorato con lui.

Tuttavia l’immagine del presentatore potrebbe aver subito un danno. Non è da escludere che qualche telespettatore abbia deciso di smettere di seguirlo.