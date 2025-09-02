Ascolti tv di Dentro la notizia e Pomeriggio 5, focus esordi: chi ha fatto peggio tra Nuzzi, Merlino e d'Urso

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dentro la notizia, il nuovo talk show condotto da Gianluigi Nuzzi e proposto da Canale 5 in sostituzione dello storico Pomeriggio 5, ha esordito lunedì 1 settembre 2025, ottenendo buoni risultati sul fronte degli ascolti tv. Il giornalista milanese, al debutto, ha fatto meglio della prima puntata di Pomeriggio 5 dello scorso anno. Allora al timone della trasmissione c’era Myrta Merlino. Se invece il paragone lo si fa con il debutto dell’ultima edizione condotta nel 2022 da Barbata d’Urso, i dati sono quasi simili.

Dentro la Notizia, ascolti tv: focus sui dati Auditel

La puntata di lunedì 1 settembre di Dentro la notizia è stata seguita da 1.277.000 di telespettatori pari al 18.2% nella prima parte e 1.220.000 spettatori pari al 16% nella seconda parte. Nell’ultimo breve segmento chiamato ‘I saluti’, slot che dura circa 10 minuti, gli utenti raggiunti sono stati 1.210.000, share al 14%.

Un buon esordio, ma attenzione a due fattori: la curiosità del pubblico per l’effetto novità, che a volte ‘gonfia’ alcuni esordi, e il fatto che fino alla prossima settimana Rai Uno, competitor diretto di Canale 5, non manderà in onda La vita in diretta condotta da Alberto Matano (al momento l’ammiraglia della tv di Stato trasmette Estate in Diretta).

ANSA Gianluigi Nuzzi

Resta il fatto che Nuzzi, per quel che riguarda i numeri del debutto, può essere soddisfatto.

Resta ora da capire se nelle prossime settimane ci sarà un stabilizzazione dello share intorno al 17/18% (sarebbe oro colato per Canale 5) oppure se l’arrivo di Matano su Rai Uno produrrà un’emorragia di telespettatori di Dentro la notizia.

Il paragone con il debutto di Pomeriggio 5 di Myrta Merlino

La prima puntata di Pomeriggio 5 dello scorso anno venne mandata in onda il 2 settembre 2024. Myrta Merlino non partì affatto bene: raggiunse 1.098.000 spettatori con il 14.94% di share nella prima parte e 969.000 spettatori pari al 12.44% di share nella seconda. Nuzzi ha fatto meglio di 3/4 punti percentuali.

Nel corso della stagione i numeri di Pomeriggio 5 non andarono migliorando. Da qui la decisione dei vertici Mediaset di chiudere la trasmissione e di proporre Dentro la Notizia.

Il confronto con l’esordio dell’ultima stagione di Barbara d’Urso

Se si paragona invece l’esordio di Dentro la notizia con il debutto di Pomeriggio 5 nel 2022, vale a dire l’ultima stagione che vide protagonista Barbara d’Urso al timone del talk show, i numeri sul fronte share sono simili.

La prima puntata dell’ultima edizione ‘d’ursiana’ risalente al 5 settembre 2022 catturò l’attenzione di 1.397.000 spettatori con il 18.71% di share nella prima parte e di 1.318.000 spettatori con il 17% di share nella seconda. La slot Saluti fu seguita da 1.217.000 utenti, share al 14.14%.