Ascolti tv di ieri venerdì 24 aprile, chi ha vinto tra Dalla Strada al Palco, Grande Fratello Vip e Crozza

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nella serata del 24 aprile è ancora una volta la Rai a vincere la gara per il programma più seguito secondo i dati Auditel. Dalla Strada al Palco Special ha infatti raccolto il maggior numero di spettatori, battendo anche il Grande Fratello Vip. Nella competizione per il pubblico crime, Ore 14 Sera (Rai 2) ha insidiato Quarto Grado (Rete 4), senza però riuscire a superarlo. Il terzo posto va però a Fratelli di Crozza (Nove). Il preserale è stato dominato come i consueto da L’Eredità. Avanti un Altro (Canale 5) non è riuscito ad avvicinarsi agli ascolti del programma di Rai 1. Il Tg più visto è stato il Tg1, sia nell’edizione meridiana, sia in quella serale.

Ascolti Tv 24 aprile: chi ha vinto tra Dalla Strada al Palco, Grande Fratello Vip, Fratelli di Crozza, Propaganda Live, Ore 14 Sera e Quarto Grado

I dati Auditel della serata completi con il numero di spettatori e lo share, attraverso il metodo di calcolo del total audience, recitano:

Rai 1, Dalla Strada al Palco Special : 2.568.000 spettatori (18,8%);

: 2.568.000 spettatori (18,8%); Canale 5, Grande Fratello Vip : 1.888.000 spettatori (17%);

: 1.888.000 spettatori (17%); Nove, Fratelli di Crozza: 971.000 spettatori (5,8%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Spider-Man – Far From Home : 934.000 spettatori (6,3%);

: 934.000 spettatori (6,3%); La7, Propaganda Live : 880.000, (6,9%);

: 880.000, (6,9%); Rete 4, Quarto Grado : 760.000 spettatori (6,3%);

: 760.000 spettatori (6,3%); Rai 2, Ore 14 Sera – Speciale Garlasco : 693.000 spettatori (5,8%);

: 693.000 spettatori (5,8%); Rai 3, Vespucci – Il Viaggio più Lungo: 459.000 spettatori (2,7%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, il periodo tra le 20:30 e le 21:30, prima della prima serata, con il numero di spettatori e il relativo share, premiano:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.558.000 spettatori (24,6%);

: 4.558.000 spettatori (24,6%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.462.000 spettatori (24%);

: 4.462.000 spettatori (24%); Rai 1, Cinque Minuti: 3.668.000 spettatori (21,3%).

Fuori dal podio rimangono:

Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.367.000, (19%);

: 3.367.000, (19%); La7, Otto e Mezzo : 1.736.000 spettatori (9,4%);

: 1.736.000 spettatori (9,4%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.316.000 spettatori (7,1%);

: 1.316.000 spettatori (7,1%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.013.000 spettatori (5,8%).

A seguire:

Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 954.000 spettatori (5,2%);

: 954.000 spettatori (5,2%); Rete4, 4 di Sera – prima parte : 940.000 spettatori (5,3%);

: 940.000 spettatori (5,3%); Rete4, 4 di Sera – seconda parte : 837.000 spettatori (4,5%);

: 837.000 spettatori (4,5%); Rai 2, TG2 Post : 491.000 spettatori (2,6%);

: 491.000 spettatori (2,6%); Nove The Cage – Prendi e Scappa : 400.000 spettatori (2,2%);

: 400.000 spettatori (2,2%); Tv8, Foodish: 399.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: gli spettatori di L’Eredità e Avanti un altro

Gli ascolti del preserale, il periodo che va dalle 18 alle 20 circa, per numero di spettatori e share:

Rai 1, L’Eredità : 3.879.000 spettatori (28,4%);

: 3.879.000 spettatori (28,4%); Rai 1, L’Eredità La Sfida dei 7 : 2.722.000 spettatori (25,1%);

: 2.722.000 spettatori (25,1%); Canale 5, Avanti un Altro: 2.174.000 spettatori (17,5%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti il Primo : 1.619.000 spettatori (17,1%);

: 1.619.000 spettatori (17,1%); Rai 3, TGR : 1.876.000 spettatori (13,4%);

: 1.876.000 spettatori (13,4%); Rete 4, La Promessa: 961.000 spettatori (6,1%).

Poi a seguire:

Rete 4, 10 Minuti : 776.000 spettatori (5,8%);

: 776.000 spettatori (5,8%); Rai 3, Blob : 807.000 spettatori (5,2%);

: 807.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Kong – Con la Testa tra le Nuovole : 613.000 spettatori (3,7%);

: 613.000 spettatori (3,7%); Italia 1, Hawaii Five-0 : 582.000 spettatori (3,8%),

: 582.000 spettatori (3,8%), Rai 2, F.B.I. – secondo episodio : 508.000 spettatori (3,3%);

: 508.000 spettatori (3,3%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 488.000 spettatori (3.2%);

: 488.000 spettatori (3.2%); Rai 2, F.B.I. – primo episodio: 407.000 spettatori (3.4%).

E infine:

Italia 1, Grande Fratello Vip : 356.000 spettatori (3,5%);

: 356.000 spettatori (3,5%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 345.000 spettatori (2,9%);

: 345.000 spettatori (2,9%); Tv8, 4 Ristoranti : 333.000 spettatori (2,3%);

: 333.000 spettatori (2,3%); Rai 2, TGSport Sera : 329.000 spettatori (3.5%),

: 329.000 spettatori (3.5%), La7, Ignoto X , 227.000 spettatori (2%),

, 227.000 spettatori (2%), Nove, Little Big Italy: 223.000 spettatori (2,4%).