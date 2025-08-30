Ascolti tv di ieri venerdì 29 agosto chi ha vinto tra Tradimento, Le mie ragazze di carta e Pechino Express
Sorride la programmazione di Canale 5 nella giornata di venerdì 29 agosto per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato Tradimento, davanti a Le mie ragazze di carta su Rai 1 e Chicago Fire (Italia 1). Bene anche Pechino Express su Tv8. In preserale conferma per Reazione a Catena mentre in access prime time continua ad andare bene La Ruota della Fortuna.
Ascolti tv di ieri venerdì 29 agosto chi ha vinto tra Tradimento, Le mie ragazze di carta e Pechino Express
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Tradimento: 2.042.000 spettatori (16.4%)
- Rai 1, Le mie ragazze di carta: 1.775.000 spettatori (13%)
- Italia 1, Chicago Fire: 916.000 spettatori (6,2%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Squadra Speciale Cobra 11: 503.000 spettatori (3.9%)
- Rai 3, La chimera: 391.000 spettatori (2.8%).
- Rete4, The Bourne Legacy: 551.000 spettatori (4.2%).
- La7, Ricordati di me: 414.000 spettatori (3%)
- Tv8, Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo: 647.000 spettatori (5%)
I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.146.000 spettatori (25.1%)
- Rai1, Techetechetè: 2.677.000 spettatori (16.3%).
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.225.000 spettatori (7,3%)
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 934.000 spettatori (5.7%)
- Rai2, TG2 Post: 384.000 spettatori (2.3%)
- Rai3, Viaggio in Italia: 876.000 spettatori (5.5%)
- Rete4, 4 di Sera News: 608.000 spettatori (3.8%)
- La7, In Onda: 984.000 spettatori (5.9%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 348.000 spettatori (2.1%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa 507.000 spettatori (3.1%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.160.000 spettatori (24.7%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.135.000 spettatori (20.7%)
- Canale5, Sarabanda – Prima Sfida: 1.534.000 spettatori (16%),
- Canale 5, Sarabanda: 1.886.000 spettatori (15.9%)
Fuori dal podio:
- Rai2, The Rookie: 375.000 spettatori (3.3%)
- Rai 2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 502.000 spettatori (3.5%)
- Italia1, Sport Mediaset Mag: 365.000 spettatori (3.5%)
- Italia 1, C.S.I. Miami: 469.000 spettatori (3.4%)
- Rai3, TGR: 1.952.000 spettatori (15%)
- Rai 3, Blob: 677.000 spettatori (4.5%)
- Rete4, La Promessa: 737.000 spettatori (5.2%)
- La7, Famiglie d’Italia: 109.000 spettatori (1%)
- Tv8, 4 Hotel: 256.000 spettatori (2%)
- Nove, dopo Little Big Italy (213.000 – 2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 410.000 spettatori (2.9%)