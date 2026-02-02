Ascolti tv ieri domenica 1 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Report, Le Iene, Fazio
La Rai centra il tris nella giornata di domenica 1 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) che batte La Ruota della Fortuna (Canale 5), nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire dietro a Cuori 3 (Rai 1) ma comunque davanti a Che tempo che fa (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Le Iene (Italia 1), Fuori dal Coro (Rete 4), Mio padre è un sicario (Rai 2), Misery non deve morire(La7) e Il giustiziere della notte (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 1 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3, Chi vuol essere milionario, Che tempo che fa, Report e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Cuori 3: 2.923.000 spettatori (17,8%);
- Canale 5, Chi vuol essere milionario: 1.984.000 spettatori (15,5%);
- Nove, Che tempo che fa: 1.560.000 spettatori (8,6%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Report: 1.530.000 spettatori (8,5%);
- Italia 1, Le Iene: 1.137.000 spettatori (9,6%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 742.000 spettatori (5,9%);
- Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 713.000 spettatori (7%);
- Rai 2, Mio padre è un sicario: 650.000 spettatori (3,4%);
- La7, Misery non deve morire: 294.000 spettatori (1,6%);
- Tv8, Il giustiziere della notte: 252.000 spettatori (1,4%).
I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.705.000 spettatori (23,4%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.674.000 spettatori (23,2%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.711.000 spettatori (19,1%).
Ai piedi del podio:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.021.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 786.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, NCIS: 969.000 spettatori (4,9%);
- La7, In Onda: 734.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 513.000 spettatori (2,6%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.439.000 spettatori (25,2%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.467.000 spettatori (22,5%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.505.000 spettatori (15%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.454.000 spettatori (13,8%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.848.000 spettatori (12,9%);
- Rete 4, La promessa: 958.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Blob: 835.000 spettatori (4,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 598.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, CSI: 539.000 spettatori (3%);
- Rai 2, 9-1-1: 490.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Itay: 369.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, 4 Hotel: 336.000 spettatori (2%);
- Rai 2, Sognano Milano-Cortina 2026: 300.000 spettatori (1,8%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 255.000 spettatori (1,9%).