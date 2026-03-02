Ascolti tv ieri domenica 1 marzo chi ha vinto tra Franco Battiato, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e Fazio
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 1 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è DietroFestival (Rai 1) ma La Ruota della Fortuna (Canale 5), nel preserale vince il TgR (Rai 3) contro Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire dietro a Franco Battiato – Il lungo viaggio (Rai 1) ma davanti a Che tempo che fa (Nove) di Fabio Fazio. Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Presadiretta (Rai 3), Una commedia pericolosa (Rai 2), Fuori dal Coro (Rete 4), Il caso Epstein (La7) e I mercenari (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 1 marzo: chi ha vinto tra Franco Battiato, Chi vuol essere Milionario, Che tempo che fa e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Franco Battiato – Il lungo viaggio: 2.991.000 spettatori (18,9%);
- Canale 5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo: 1.793.000 spettatori (14,3%);
- Nove, Che Tempo Che Fa: 1.614.000 spettatori (9%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene: 1.254.000 spettatori (9,7%);
- Nove, Il Tavolo: 923.000 spettatori (8,5%);
- Rai 3, Presadiretta: 850.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, Una commedia pericolosa: 815.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 667.000 spettatori (5,2%);
- La7, Il caso Epstein: 576.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, I mercenari: 298.000 spettatori (1,7%).
I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro DietroFestival
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.923.000 spettatori (24,4%);
- Rai 1, DietroFestival: 4.452.000 spettatori (22%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.141.000 spettatori (20,5%).
Ai piedi del podio:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.105.000 spettatori (5,4%).
- La7, In Onda: 1.029.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, NCIS: 984.000 spettatori (4,8%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 850.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, Tg2 Post: 755.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 520.000 spettatori (2,6%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera senza L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 3, TGR: 2.617.000 spettatori (14,1%).
- Canale 5, Caduta Libera: 2.454.000 spettatori (14%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.489.000 spettatori (9,7%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, La promessa: 1.040.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Blob: 839.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Che tempo che farà: 591.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, CSI: 534.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, Speciale Tg2: 524.000 spettatori (3,6%).
E ancora:
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 488.000 spettatori (3%);
- Rai 2, 9-1-1: 470.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 353.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 350.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, 4 Hotel: 265.000 spettatori (1,5%).