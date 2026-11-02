Ascolti TV ieri domenica 1 novembre, Libera - Il caso Elena Palma batte Racconto di una notte: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, domenica 1 novembre 2026, premia Libera – Il caso Elena Palma su Rai 1 con Lunetta Savino che conquista 2.681.000 spettatori e il 16,4% di share, staccando Racconto di una notte su Canale 5 (1.821.000 spettatori e il 11,7%). In access prime time è invece Affari Tuoi a chiudere davanti a la Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 1 novembre: chi ha vinto tra Lunetta Savino, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Le Iene, F1 e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di domenica 1 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai 1, Libera – Il caso Elena Palma: 2.681.000 spettatori (16,4%);

2.681.000 spettatori (16,4%); Canale 5, Racconto di una notte : 1.821.000 spettatori (11,7%);

: 1.821.000 spettatori (11,7%); Tv8, F1: 1.698.000 spettatori (11,9%).

Ai piedi del podio:

Nove, Che tempo che fa : 1.453.000 spettatori (8,4%);

: 1.453.000 spettatori (8,4%); Italia 1, Le Iene Inside : 911.000 spettatori (7,8%);

: 911.000 spettatori (7,8%); Rete 4, Fuori dal Coro : 626.000 spettatori (4,9%);

: 626.000 spettatori (4,9%); Rai 2, The Rookie : 560.000 spettatori (3%);

: 560.000 spettatori (3%); La7, MidTrump : 502.000 spettatori (3%);

: 502.000 spettatori (3%); Rai 3, La grande opera italiana: 224.000 spettatori (1,3%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

Stefano De Martino e Gerry Scotti sono tornati ad affrontarsi anche domenica 1 novembre.

Affari Tuoi ha conquistato 4.325.000 spettatori e il 22,4%, La Ruota della Fortuna invece ha raggiunto 3.967.000 spettatori e il 20,5%.

Questi i dati completi:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.325.000 spettatori (22,4%);

: 4.325.000 spettatori (22,4%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.967.000 spettatori (20,5%);

: 3.967.000 spettatori (20,5%); La7, In Onda: 974.000 spettatori (5,1%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

Rete 4, Realpolitik – 1^ parte : 804.000 spettatori (4,2%);

: 804.000 spettatori (4,2%); Rete 4, Realpolitik – 2^ parte : 540.000 spettatori (2,8%);

: 540.000 spettatori (2,8%); Tv8, 4 Ristoranti: 272.000 spettatori (2,1%).

ANSA

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di domenica 1 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, L’Eredità : 4.253.000 spettatori (24,3%);

: 4.253.000 spettatori (24,3%); Rai 3, TGR : 2.362.000 spettatori (13,3%);

: 2.362.000 spettatori (13,3%); Canale 5, Caduta Libera: 2.360.000 spettatori (14,2%).

A seguire:

Rete 4, La Promessa : 966.000 spettatori (5,2%);

: 966.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Blob : 850.000 spettatori (4,5%);

: 850.000 spettatori (4,5%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 800.000 spettatori (4,3%);

: 800.000 spettatori (4,3%); Italia 1 , Studio Aperto Mag : 543.000 spettatori (3,5%);

: 543.000 spettatori (3,5%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 507.000 spettatori (3,1%);

: 507.000 spettatori (3,1%); Italia 1, CSI : 507.000 spettatori (2,8%);

: 507.000 spettatori (2,8%); Nove, Little Big Italy : 442.000 spettatori (3,1%);

: 442.000 spettatori (3,1%); Tv8, 4 Ristoranti : 272.000 spettatori (2,1%);

: 272.000 spettatori (2,1%); Rai 2, Tg2 Dossier: 269.000 spettatori (2%).