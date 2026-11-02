Ascolti TV ieri domenica 1 novembre, Libera - Il caso Elena Palma batte Racconto di una notte: i dati Auditel
Lunetta Savino vince la prima serata con oltre 2,6 milioni: la sfida con Racconto di una notte, F1 e Che tempo che fa. I dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, domenica 1 novembre 2026, premia Libera – Il caso Elena Palma su Rai 1 con Lunetta Savino che conquista 2.681.000 spettatori e il 16,4% di share, staccando Racconto di una notte su Canale 5 (1.821.000 spettatori e il 11,7%). In access prime time è invece Affari Tuoi a chiudere davanti a la Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 1 novembre: chi ha vinto tra Lunetta Savino, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Le Iene, F1 e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 1 novembre: chi ha vinto tra Lunetta Savino, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Le Iene, F1 e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di domenica 1 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Libera – Il caso Elena Palma: 2.681.000 spettatori (16,4%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.821.000 spettatori (11,7%);
- Tv8, F1: 1.698.000 spettatori (11,9%).
Ai piedi del podio:
- Nove, Che tempo che fa: 1.453.000 spettatori (8,4%);
- Italia 1, Le Iene Inside: 911.000 spettatori (7,8%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 626.000 spettatori (4,9%);
- Rai 2, The Rookie: 560.000 spettatori (3%);
- La7, MidTrump: 502.000 spettatori (3%);
- Rai 3, La grande opera italiana: 224.000 spettatori (1,3%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
Stefano De Martino e Gerry Scotti sono tornati ad affrontarsi anche domenica 1 novembre.
Affari Tuoi ha conquistato 4.325.000 spettatori e il 22,4%, La Ruota della Fortuna invece ha raggiunto 3.967.000 spettatori e il 20,5%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.325.000 spettatori (22,4%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.967.000 spettatori (20,5%);
- La7, In Onda: 974.000 spettatori (5,1%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 804.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 540.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 272.000 spettatori (2,1%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di domenica 1 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.253.000 spettatori (24,3%);
- Rai 3, TGR: 2.362.000 spettatori (13,3%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.360.000 spettatori (14,2%).
A seguire:
- Rete 4, La Promessa: 966.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Blob: 850.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 800.000 spettatori (4,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 543.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 507.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, CSI: 507.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 442.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 272.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 269.000 spettatori (2%).