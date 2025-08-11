Ascolti tv ieri domenica 10 agosto chi vince tra Imma Tataranni, Un amore come te, Chelsea - Milan e Din Don
La Rai torna a piazzare la doppietta domenica 10 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato sia in prima serata con Imma Tataranni (che ha superato Un amore come te su Canale5) sia nel preserale con Reazione a Catena che batte Sarabanda. Nell’access prime time, invece, ancora un super risultato de La Ruota della Fortuna (che ha staccato Techetechetè). In prima serata sono andati in onda anche Freedom – Oltre il Confine (Rete4), Will Trent (Rai2), Report (Rai3), Din Don 9 (Italia1), Inside D-Day 1944-2024 (La7), I delitti del Barlume (Tv8) e la partita Chelsea-Milan (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 10 agosto: chi ha vinto tra Imma Tataranni, Un amore come te, Chelsea – Milan e Din Don 9
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2: 1.792.000 spettatori (17%);
- Canale5, Un amore come te: 1.666.000 spettatori (16%);
- Rete4, Freedom – Oltre il Confine: 567.000 spettatori (5.7%).
Fuori dal podio:
- Rai2, Will Trent: 486.000 spettatori (4.2%);
- Italia1, Din Don 9 – Paesani spaesati: 439.000 spettatori (3.8%);
- Rai3, Report: 591.000 spettatori (5.2%);
- La7, Inside D-Day 1944-2024: 386.000 spettatori (3.4%);
- Tv8, I delitti del BarLume – A bocce ferme: 262.000 spettatori (2.4%);
- Nove, Chelsea-Milan: 309.000 spettatori (2.8%).
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna
I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.495.000 spettatori (27.5%);
- Rai1, Techetechetè Classic: 2.246.000 spettatori (17.7%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 788.000 spettatori (6.3%).
Ai piedi del podio:
- Rai3, Illuminate: 384.000 spettatori (3.1%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 674.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 515.000 spettatori e il 4% nella seconda parte;
- La7, In Onda: 718.000 spettatori (5.7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 419.000 spettatori (3.3%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 347.000 spettatori (2.9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.530.000 spettatori (22.7%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.759.000 spettatori (18.1%);
- Canale5, Sarabanda: 1.674.000 spettatori (15.7%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Sarabanda – Prima Sfida: 1.131.000 spettatori (12.4%);
- Rai2, TGSport Sera: 214.000 spettatori (2.6%);
- Rai2, TG Dossier: 150.000 spettatori (1.7%);
- Rai2, The Rookie: 287.000 spettatori (2.8%);
- Rai2, N.C.I.S. Unità Anticrimine: 402.000 spettatori (3.5%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 422.000 spettatori (4.3%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 425.000 spettatori (3.7%);
- Rai3, le news dei TGR: 1.810.000 spettatori (16.1%);
- Rai3, Blob: 630.000 spettatori (5.4%);
- Rete4 La Promessa: 587.000 spettatori (5.1%);
- Tv8 4 Ristoranti: 370.000 spettatori (3.3).