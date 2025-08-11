Ascolti tv ieri domenica 10 agosto chi vince tra Imma Tataranni, Un amore come te, Chelsea - Milan e Din Don

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai torna a piazzare la doppietta domenica 10 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato sia in prima serata con Imma Tataranni (che ha superato Un amore come te su Canale5) sia nel preserale con Reazione a Catena che batte Sarabanda. Nell’access prime time, invece, ancora un super risultato de La Ruota della Fortuna (che ha staccato Techetechetè). In prima serata sono andati in onda anche Freedom – Oltre il Confine (Rete4), Will Trent (Rai2), Report (Rai3), Din Don 9 (Italia1), Inside D-Day 1944-2024 (La7), I delitti del Barlume (Tv8) e la partita Chelsea-Milan (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 10 agosto: chi ha vinto tra Imma Tataranni, Un amore come te, Chelsea – Milan e Din Don 9

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2 : 1.792.000 spettatori (17%);

: 1.792.000 spettatori (17%); Canale5, Un amore come te : 1.666.000 spettatori (16%);

: 1.666.000 spettatori (16%); Rete4, Freedom – Oltre il Confine: 567.000 spettatori (5.7%).

Fuori dal podio:

Rai2, Will Trent : 486.000 spettatori (4.2%);

: 486.000 spettatori (4.2%); Italia1, Din Don 9 – Paesani spaesati : 439.000 spettatori (3.8%);

: 439.000 spettatori (3.8%); Rai3, Report : 591.000 spettatori (5.2%);

: 591.000 spettatori (5.2%); La7, Inside D-Day 1944-2024 : 386.000 spettatori (3.4%);

: 386.000 spettatori (3.4%); Tv8, I delitti del BarLume – A bocce ferme : 262.000 spettatori (2.4%);

: 262.000 spettatori (2.4%); Nove, Chelsea-Milan: 309.000 spettatori (2.8%).

ANSA

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.495.000 spettatori (27.5%);

: 3.495.000 spettatori (27.5%); Rai1, Techetechetè Classic : 2.246.000 spettatori (17.7%);

: 2.246.000 spettatori (17.7%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 788.000 spettatori (6.3%).

Ai piedi del podio:

Rai3, Illuminate : 384.000 spettatori (3.1%);

: 384.000 spettatori (3.1%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 674.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 515.000 spettatori e il 4% nella seconda parte;

: 674.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 515.000 spettatori e il 4% nella seconda parte; La7, In Onda : 718.000 spettatori (5.7%);

: 718.000 spettatori (5.7%); Tv8, 4 Ristoranti : 419.000 spettatori (3.3%);

: 419.000 spettatori (3.3%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 347.000 spettatori (2.9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.530.000 spettatori (22.7%);

: 2.530.000 spettatori (22.7%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.759.000 spettatori (18.1%);

: 1.759.000 spettatori (18.1%); Canale5, Sarabanda: 1.674.000 spettatori (15.7%).

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.131.000 spettatori (12.4%);

: 1.131.000 spettatori (12.4%); Rai2, TGSport Sera : 214.000 spettatori (2.6%);

: 214.000 spettatori (2.6%); Rai2, TG Dossier : 150.000 spettatori (1.7%);

: 150.000 spettatori (1.7%); Rai2, The Rookie : 287.000 spettatori (2.8%);

: 287.000 spettatori (2.8%); Rai2, N.C.I.S. Unità Anticrimine : 402.000 spettatori (3.5%);

: 402.000 spettatori (3.5%); Italia1, Studio Aperto Mag : 422.000 spettatori (4.3%);

: 422.000 spettatori (4.3%); Italia1, C.S.I. Miami : 425.000 spettatori (3.7%);

: 425.000 spettatori (3.7%); Rai3, le news dei TGR : 1.810.000 spettatori (16.1%);

: 1.810.000 spettatori (16.1%); Rai3, Blob : 630.000 spettatori (5.4%);

: 630.000 spettatori (5.4%); Rete4 La Promessa : 587.000 spettatori (5.1%);

: 587.000 spettatori (5.1%); Tv8 4 Ristoranti: 370.000 spettatori (3.3).