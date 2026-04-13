Ascolti tv ieri domenica 12 aprile chi ha vinto tra Robera Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio
Ascolti tv domenica 12 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Roberta Valente notaio in Sorrento che affronta Racconto di una notte, Report, Che tempo che fa
La Rai centra il tris nella giornata di domenica 12 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino supera La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Roberta Valente notaio in Sorrento (Rai 1) con Maria Vera Ratti a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Report (Rai 3). Ai piedi del podio Zelig On (Italia 1), Fuori dal coro (Rete 4), NCIS (Rai 2), The War of Trump (La7), Che tempo che fa (Nove) e Foodish (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 12 aprile: chi ha vinto tra Roberta Valenta notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Report, Che tempo che fa, Fuori dal coro
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 12 aprile: chi ha vinto tra Roberta Valenta notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Report, Che tempo che fa, Fuori dal coro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Roberta Valente notaio in Sorrento – 1° episodio: 3.744.000 spettatori (20,9%);
- Rai 1, Roberta Valente notaio in Sorrento – 2° episodio: 3.265.000 spettatori (22,8%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.805.000 spettatori (13,2%);
- Rai 3, Report: 1.790.000 spettatori (9,8%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Zelig On: 831.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, Fuori dal coro: 702.000 spettatori (5,5%);
- Rai 2, NCIS: 662.000 spettatori (3,4%);
- La7, The War of Trump: 592.000 spettatori (3,3%);
- Nove, Che tempo che fa – Best Of: 314.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Foodish – 1° episodio: 225.000 spettatori (1,4%);
- Tv8, Foodish – 2° episodio: 184.000 spettatori (1,8%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.939.000 spettatori (24,9%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.655.000 spettatori (23,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.806.000 spettatori (19,8%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda – 1^ parte: 1.413.000 spettatori (7,2%);
- La7, In Onda – 2^ parte: 1.203.000 spettatori (6%);
- Italia 1, NCIS: 1.029.000 spettatori (5,2%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 937.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 793.000 spettatori (4%);
- Nove, Little Big Italy: 619.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 290.000 spettatori (1,5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.915.000 spettatori (24,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.886.000 spettatori (21%);
- Rai 3, TGR: 2.311.000 spettatori (14,2%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 2.224.000 spettatori (14,9%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.654.000 spettatori (12,9%);
- Rete 4, La promessa: 947.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Blob: 856.000 spettatori (4,6%).
E ancora:
- Italia 1, CSI: 642.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 581.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, FBI: 501.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 428.000 spettatori (3%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 361.000 spettatori (2,5%);
- La7, Barbero Risponde: 141.000 spettatori (0,9%);
- Tv8, RDS Showcase: 144.000 spettatori (0,8%).