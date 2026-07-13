Ascolti tv ieri domenica 12 luglio chi ha vinto tra Noos, Racconto di una notte e Anche meno di Max Angioni

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 12 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino perde contro La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angela (Rai 1) a chiudere dietro a Racconto di una notte (Canale 5) e Anche meno (Italia 1). Ai piedi del podio Che ci faccio qui (Rai 3), Delitti ai Caraibi (Rete 4),Elsbeth (Rai 2), Tel chi el telun di Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove), Diaz (La7) e Superbike (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 12 luglio: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela, Racconto di una notte, Max Angioni e il trio Aldo, Giovanni e Giacomo

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Racconto di una notte : 1.825.000 spettatori (17,8%);

: 1.825.000 spettatori (17,8%); Rai 1, Noos : 1.518.000 spettatori (13,4%);

: 1.518.000 spettatori (13,4%); Italia 1, Anche Meno: 594.000 spettatori (5,2%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Che ci faccio qui : 594.000 spettatori (4,6%).

: 594.000 spettatori (4,6%). Rete 4, Delitti ai Caraibi : 529.000 spettatori (4,3%);

: 529.000 spettatori (4,3%); Rai 2, Elsbeth : 394.000 spettatori (2,9%);

: 394.000 spettatori (2,9%); Nove, Tel chi el telun – Aldo, Giovanni e Giacomo : 348.000 spettatori (3,3%);

– : 348.000 spettatori (3,3%); La7, Diaz : 311.000 spettatori (2,5%);

: 311.000 spettatori (2,5%); Tv8, Superbike: 226.000 spettatori (1,9%).

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.534.000 spettatori (22,2%);

: 3.534.000 spettatori (22,2%); Rai 1, Affari Tuoi : 2.776.000 spettatori (20,5%);

: 2.776.000 spettatori (20,5%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 2.532.000 spettatori (16,4%).

Ai piedi del podio:

Italia 1, NCIS : 680.000 spettatori (4,3%);

: 680.000 spettatori (4,3%); La7, In Onda : 648.000 spettatori (4,1%);

: 648.000 spettatori (4,1%); Rete 4, 4 di Sera Weekend – 1^ parte : 471.000 spettatori (3,1%);

: 471.000 spettatori (3,1%); Rete 4, 4 di Sera Weekend – 2^ parte: 433.000 spettatori (2,7%).

E ancora:

Rai 3, Le ragazze : 359.000 spettatori (2,3%);

: 359.000 spettatori (2,3%); Nove, Little Big Italy: 267.000 spettatori (1,7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.206.000 spettatori (16,9%);

: 2.206.000 spettatori (16,9%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 1.490.000 spettatori (12,9%);

: 1.490.000 spettatori (12,9%); Rai 3, TGR: 1.517.000 spettatori (11,5%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti un altro : 1.350.000 spettatori (11%);

: 1.350.000 spettatori (11%); Canale 5, Avanti il primo: 1.150.000 spettatori (10,3%).

E ancora: