Ascolti tv ieri domenica 12 ottobre chi ha vinto tra Balene, La Notte nel Cuore, Che tempo che fa e Le Iene

Ascolti tv domenica 12 ottobre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Balene contro La Notte nel Cuore, Le Iene, Che tempo che fa, Fuori dal Coro e Presadiretta
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 12 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Balene – Amiche per sempre (Rai 1) a chiudere davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Presadiretta (Rai 3), Fuori dal Coro (Rete 4), NCIS (Rai 2), La maschera di Ferro (La7) e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 12 ottobre: chi ha vinto tra Balene – Amiche per sempre, Fazio, La Notte nel Cuore, Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Balene – Amiche per sempre – 1° episodio: 3.365.000 spettatori (18,7%);
- Rai 1, Balene – Amiche per sempre – 2° episodio: 2.983.000 spettatori (22,5%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.573.000 spettatori (15%);
- Nove, Che tempo che fa: 1.540.000 spettatori (8%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene: 1.370.000 spettatori (11,6%);
- Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 826.000 spettatori (7,9%);
- Rai 3, Presadiretta: 753.000 spettatori (4,1%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 657.000 spettatori (5,1%);
- Rai 2, NCIS: 514.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, NCIS – Origins: 394.000 spettatori (2,1%);
- La7, La maschera di ferro: 309.000 spettatori (1,9%);
- Tv8, I delitti del BarLume: 271.000 spettatori (1,5%).
Il cast di Balene – Amiche per sempre
La nuova fiction di Rai 1 è tratto dal romanzo Balene di Barbara Cappi e Adriana Ciampi.
I protagonisti principali del cast:
- Veronica Pivetti
- Carla Signoris
- Laura Adriani
- Filippo Scicchitano
- Paolo Sassanelli
- Cesare Bocci
- Giorgio Tirabassi
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.191.000 spettatori (25,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.888.000 spettatori (24,4%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.124.000 spettatori (21,2%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 1.015.000 spettatori (5,2%);
- La7, In Onda: 936.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 865.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 832.000 spettatori (4,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 700.000 spettatori (3,7%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.949.000 spettatori (24,2%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.737.000 spettatori (20,4%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.636.000 spettatori (17,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.460.000 spettatori (14,9%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.000.000 spettatori (16,4%);
- Rete 4, La promessa: 830.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, Goldrake – 2° episodio: 484.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Che tempo che farà: 703.000 spettatori (4%);
- Rai 3, Blob: 664.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, CSI: 622.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, NCIS: 508.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 492.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, Goldrake – 1° episodio: 367.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 343.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 338.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, Tg Dossier: 312.000 spettatori (2,8%);
- La7, Il cliente: 247.000 spettatori (2%).