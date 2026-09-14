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Ascolti tv ieri domenica 13 settembre chi ha vinto tra Racconto di una notte, Il principe abusivo e Le Iene

Ascolti tv domenica 13 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Racconto di una notte che affronta Il principe abusivo e Le Iene

Aggiornato: 4 min di lettura

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 13 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Italia-Slovacchia di volley maschile (Rai 2) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Il principe abusivo con Alessandro Siani (Rai 1). Ai piedi del podio Presadiretta (Rai 3), Le Iene (Italia 1), Giganti (Rete 4), Ufficiale e gentiluomo (La7), Comedy Match (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 13 settembre: chi ha vinto tra Racconto di una notte, Il principe abusivo e Le Iene

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai 2, Italia-Slovacchia: 1.916.000 spettatori (12,4%);
  • Canale 5, Racconto di una notte: 1.761.000 spettatori (14,5%);
  • Rai 1, Il principe abusivo: 1.540.000 spettatori (10,9%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, Presadiretta: 839.000 spettatori (5,4%);
  • Italia 1, Le Iene: 664.000 spettatori (6%);
  • Rete 4, Giganti: 420.000 spettatori (3,4%);
  • La7, Ufficiale e gentiluomo: 387.000 spettatori (2,6%);
  • Nove, Comedy Match: 279.000 spettatori (2%);
  • Tv8, Italia’s Got Talent: 2355.000 spettatori (2,1%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.945.000 spettatori (23,7%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 3.487.000 spettatori (21%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.424.000 spettatori (20,8%).

Ai piedi del podio:

  • La7, Barbero risponde: 1.642.000 spettatori (3,9%);
  • Italia 1, NCIS: 920.000 spettatori (5,6%);
  • Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 634.000 spettatori (3,9%).

E ancora:

  • Nove, Little Big Italy: 482.000 spettatori (3%);
  • Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 449.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 344.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 2.969.000 spettatori (22,2%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.922.000 spettatori (17,3%);
  • Rai 3, TGR: 1.743.000 spettatori (12,8%).

Fuori dal podio:

  • Canale 5, Caduta Libera: 1.478.000 spettatori (12%);
  • Tv8, F1: 1.383.000 spettatori (13%);
  • Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.122.000 spettatori (10,9%);
  • Rete 4, La promessa: 753.000 spettatori (5%);
  • Rai 3, Blob: 617.000 spettatori (4%);
  • Rai 2,  World Athletics Ultimate Championship: 565.000 spettatori (4,7%).

E ancora:

  • Italia 1, CSI: 438.000 spettatori (3,1%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 347.000 spettatori (3,1%);
  • Nove, Little Big Italy: 241.000 spettatori (2%);

ascolti-tv-ieri-domenica-13-settembre-2026 ANSA / IPA

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