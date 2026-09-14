Ascolti tv ieri domenica 13 settembre chi ha vinto tra Racconto di una notte, Il principe abusivo e Le Iene

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 13 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Italia-Slovacchia di volley maschile (Rai 2) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Il principe abusivo con Alessandro Siani (Rai 1). Ai piedi del podio Presadiretta (Rai 3), Le Iene (Italia 1), Giganti (Rete 4), Ufficiale e gentiluomo (La7), Comedy Match (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 13 settembre: chi ha vinto tra Racconto di una notte, Il principe abusivo e Le Iene

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 2, Italia-Slovacchia : 1.916.000 spettatori (12,4%);

: 1.916.000 spettatori (12,4%); Canale 5, Racconto di una notte : 1.761.000 spettatori (14,5%);

: 1.761.000 spettatori (14,5%); Rai 1, Il principe abusivo: 1.540.000 spettatori (10,9%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Presadiretta : 839.000 spettatori (5,4%);

: 839.000 spettatori (5,4%); Italia 1, Le Iene : 664.000 spettatori (6%);

: 664.000 spettatori (6%); Rete 4, Giganti : 420.000 spettatori (3,4%);

: 420.000 spettatori (3,4%); La7, Ufficiale e gentiluomo : 387.000 spettatori (2,6%);

: 387.000 spettatori (2,6%); Nove, Comedy Match: 279.000 spettatori (2%);

279.000 spettatori (2%); Tv8, Italia’s Got Talent: 2355.000 spettatori (2,1%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.945.000 spettatori (23,7%);

: 3.945.000 spettatori (23,7%); Rai 1, Affari Tuoi : 3.487.000 spettatori (21%);

: 3.487.000 spettatori (21%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.424.000 spettatori (20,8%).

Ai piedi del podio:

La7, Barbero risponde : 1.642.000 spettatori (3,9%);

: 1.642.000 spettatori (3,9%); Italia 1, NCIS : 920.000 spettatori (5,6%);

: 920.000 spettatori (5,6%); Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 634.000 spettatori (3,9%).

E ancora:

Nove, Little Big Italy : 482.000 spettatori (3%);

: 482.000 spettatori (3%); Rete 4, Realpolitik – 2^ parte : 449.000 spettatori (2,7%);

: 449.000 spettatori (2,7%); Tv8, 4 Ristoranti: 344.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.969.000 spettatori (22,2%);

: 2.969.000 spettatori (22,2%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 1.922.000 spettatori (17,3%);

: 1.922.000 spettatori (17,3%); Rai 3, TGR: 1.743.000 spettatori (12,8%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta Libera : 1.478.000 spettatori (12%);

: 1.478.000 spettatori (12%); Tv8, F1 : 1.383.000 spettatori (13%);

: 1.383.000 spettatori (13%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida : 1.122.000 spettatori (10,9%);

: 1.122.000 spettatori (10,9%); Rete 4, La promessa : 753.000 spettatori (5%);

: 753.000 spettatori (5%); Rai 3, Blob : 617.000 spettatori (4%);

: 617.000 spettatori (4%); Rai 2, World Athletics Ultimate Championship: 565.000 spettatori (4,7%).

E ancora:

Italia 1, CSI: 438.000 spettatori (3,1%);

438.000 spettatori (3,1%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 347.000 spettatori (3,1%);

347.000 spettatori (3,1%); Nove, Little Big Italy: 241.000 spettatori (2%);