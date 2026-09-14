Ascolti tv ieri domenica 13 settembre chi ha vinto tra Racconto di una notte, Il principe abusivo e Le Iene
Ascolti tv domenica 13 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Racconto di una notte che affronta Il principe abusivo e Le Iene
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 13 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Italia-Slovacchia di volley maschile (Rai 2) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Il principe abusivo con Alessandro Siani (Rai 1). Ai piedi del podio Presadiretta (Rai 3), Le Iene (Italia 1), Giganti (Rete 4), Ufficiale e gentiluomo (La7), Comedy Match (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 13 settembre: chi ha vinto tra Racconto di una notte, Il principe abusivo e Le Iene
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 13 settembre: chi ha vinto tra Racconto di una notte, Il principe abusivo e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 2, Italia-Slovacchia: 1.916.000 spettatori (12,4%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.761.000 spettatori (14,5%);
- Rai 1, Il principe abusivo: 1.540.000 spettatori (10,9%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Presadiretta: 839.000 spettatori (5,4%);
- Italia 1, Le Iene: 664.000 spettatori (6%);
- Rete 4, Giganti: 420.000 spettatori (3,4%);
- La7, Ufficiale e gentiluomo: 387.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Comedy Match: 279.000 spettatori (2%);
- Tv8, Italia’s Got Talent: 2355.000 spettatori (2,1%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.945.000 spettatori (23,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.487.000 spettatori (21%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.424.000 spettatori (20,8%).
Ai piedi del podio:
- La7, Barbero risponde: 1.642.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, NCIS: 920.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 634.000 spettatori (3,9%).
E ancora:
- Nove, Little Big Italy: 482.000 spettatori (3%);
- Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 449.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 344.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.969.000 spettatori (22,2%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.922.000 spettatori (17,3%);
- Rai 3, TGR: 1.743.000 spettatori (12,8%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta Libera: 1.478.000 spettatori (12%);
- Tv8, F1: 1.383.000 spettatori (13%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.122.000 spettatori (10,9%);
- Rete 4, La promessa: 753.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Blob: 617.000 spettatori (4%);
- Rai 2, World Athletics Ultimate Championship: 565.000 spettatori (4,7%).
E ancora:
- Italia 1, CSI: 438.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 347.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 241.000 spettatori (2%);