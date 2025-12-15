Ascolti tv ieri domenica 14 dicembre chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Sarà Sanremo, Fazio e Report
Mediaset sfiora il tris nella giornata di domenica 14 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv commerciale nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Sarà Sanremo (Rai 1) a chiudere dietro a Chi vuol essere milionario (Canale 5), ma comunque davanti a Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), NCIS (Rai 2), Zelig On (Italia 1), Fuori dal Coro (Rete 4), Destini incrociati (La7) e Un biglietto per Natale (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- I dati dell'access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L'Eredità
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Chi vuol essere milionario: 2.204.000 spettatori (19,7%);
- Rai 1, Sarà Sanremo: 1.747.000 spettatori (12,3%);
- Nove, Che tempo che fa: 1.601.000 spettatori (9,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Report: 1.539.000 spettatori (9,2%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 863.000 spettatori (5,1%);
- Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 830.000 spettatori (8%);
- Italia 1, Zelig On: 689.000 spettatori (5%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 656.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 523.000 spettatori (2,7%);
- La7, Destini incrociati: 444.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Un biglietto per Natale: 349.000 spettatori (2,1%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.868.000 spettatori (25,5%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.381.000 spettatori (22,8%);
- Italia 1, NCIS – 1° episodio: 958.000 spettatori (5,1%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS – 2° episodio: 930.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 813.000 spettatori (4,3%);
- La7, In Onda: 667.000 spettatori (3,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 599.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 460.000 spettatori (2,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.049.000 spettatori (24,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.076.000 spettatori (21,4%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.433.000 spettatori (15,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.140.000 spettatori (12,7%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 2.012.000 spettatori (14,9%);
- Rete 4, La promessa: 994.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Blob: 751.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Che tempo che farà: 707.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 567.000 spettatori (4%);
- Italia 1, CSI: 529.000 spettatori (3,3%);
- Nove, Little Big Italy: 414.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Hotel: 281.000 spettatori (1,8%);
- Rai 2, Goldrake: 234.000 spettatori (1,6%);
- Rai 2, Tg Dossier: 214.000 spettatori (1,7%);
- Rai 2, Sanremo Giovani: 190.000 spettatori (1,1%).