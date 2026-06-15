Ascolti tv ieri domenica 14 giugno chi ha vinto tra Mondiali, Racconto di una notte, Presadiretta e Amadeus
Ascolti tv domenica 14 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Olanda-Giappone dei Mondiali contro Presadiretta, Racconto di una notte e La Corrida
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 14 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino lascia campo a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Olanda-Giappone dei Mondiali Usa (Rai 1) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Presadiretta (Rai 3). Ai piedi del podio My Spy (Italia 1), Elsbeth (Rai 2), La Corrida (Nove), Unfit (La7), Assassinio sul Nilo (Rete 4), Jumanji (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 14 giugno: chi ha vinto tra Olanda-Giappone, Racconto di una notte, Presadiretta e Amadeus
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 14 giugno: chi ha vinto tra Olanda-Giappone, Racconto di una notte, Presadiretta e Amadeus
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Olanda-Giappone: 3.844.000 spettatori (28,5%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.767.000 spettatori (15,1%);
- Rai 3, Presadiretta: 857.000 spettatori (5,5%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, My Spy: 798.000 spettatori (5,3%);
- Rai 2, Elsbeth – 2° episodio: 703.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, Elsbeth – 3° episodio: 618..000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, Elsbeth – 1° episodio: 542.000 spettatori (4%);
- Nove, La Corrida: 444.000 spettatori (4,4%);
- La7, Unfit: 443.000 spettatori (3%);
- Rete 4, Assassinio sul Nilo: 389.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, Elsbeth – 4° episodio: 365.000 spettatori (3,8%);
- Tv8, Jumanji: 254.000 spettatori (1,8%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.362.000 spettatori (27,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.681.000 spettatori (23,7%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.053.000 spettatori (20,4%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda – 1^ parte: 1.130.000 spettatori (7,3%);
- La7, In Onda – 2^ parte: 979.000 spettatori (6%);
- Italia 1, NCIS: 838.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend: 698.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend: 617.000 spettatori (3,9%).
E ancora:
- Rai 3, Illuminate: 473.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 381.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 299.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.916.000 spettatori (23,4%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.099.000 spettatori (19,7%);
- Rai 3, TGR: 1.720.000 spettatori (13,5%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 1.486.000 spettatori (12,7%);
- Tv8, F1: 1.377.000 spettatori (13,7%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.109.000 spettatori (11,1%).
E ancora:
- Rete 4, La promessa: 762.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Blob: 691.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 509.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 426.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, Blue Bloods: 385.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, Italia chiama America: 338.000 spettatori (3%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 236.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 235.000 spettatori (2%);
- La7, Marilyn and the Mafia: 176.000 spettatori (1,7%).