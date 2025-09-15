Ascolti tv ieri domenica 14 settembre chi ha vinto tra Imma Tataranni, La Notte nel Cuore, Le Iene
Ascolti tv domenica 14 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Imma Tataranni che affronta La Notte nel Cuore, Presa Diretta, Le Iene e Fuori dal Coro
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 7 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Imma Tataranni (Rai 1) a chiudere dietro a La Notte nel Cuore (Canale 5) ma davanti a Le Iene (Italia 1). Ai piedi del podio Presa diretta (Rai 3), Fuori dal Coro (Rete 4), BellaMa’ di sera (Rai 2), The International (La7), Ma che te ridi?! (Nove) e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Imma Tataranni: 2.226.000 spettatori (16,6%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.178.000 spettatori (16,8%);
- Italia 1, Le Iene: 1.004.000 spettatori (9,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Presa diretta: 871.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 643.000 spettatori (5,7%);
- Rai 2, BellaMa’ di sera: 605.000 spettatori (3,9%);
- La7, The International: 394.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Ma che te ridi?!: 362.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, I delitti del BarLume: 273.000 spettatori (1,9%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.243.000 spettatori (25,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.634.000 spettatori (21,7%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.397.000 spettatori (20,9%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 899.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 742.000 spettatori (4,6%);
- La7, Barbero risponde: 726.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 615.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 489.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 426.000 spettatori (2,6%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.121.000 spettatori (23,2%);
- Rai 3, TGR: 2.171.000 spettatori (15,9%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.908.000 spettatori (17,9%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 1.785.000 spettatori (14,5%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.472.000 spettatori (15%);
- Rete 4, La promessa: 776.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Blob: 677.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, NCIS: 605.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, The Rookie: 493.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, CSI: 386.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 347.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Little Big Italy: 318.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, Tg Dossier: 273.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Hotel: 233.000 spettatori (1,9%);
- La7, Grantchester: 143.000 spettatori (1,2%).