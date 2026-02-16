Ascolti tv ieri domenica 15 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3, Chi vuol essere Milionario, Le Iene, Olimpiadi
Ascolti tv domenica 15 febbraio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Cuori che affronta le Olimpiadi, Chi vuol essere milionario, Fazio e Le Iene
La Rai centra il tris nella giornata di domenica 1 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) che batte La Ruota della Fortuna (Canale 5), nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire dietro a Cuori 3 (Rai 1) e Olimpiadi (Rai 2). Ai piedi del podio Che tempo che fa (Nove) di Fabio Fazio, Le Iene (Italia 1), Presidiretta(Rai 3), Fuori dal Coro (Rete 4), Surviving – Il caso Epstein (La7) e Infinte Storm (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 15 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3, Chi vuol essere Milionario, Le Iene, Che tempo che fa e le Olimpiadi
- I dati dell'access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L'Eredità
Ascolti tv 15 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3, Chi vuol essere Milionario, Le Iene, Che tempo che fa e le Olimpiadi
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai 1, Cuori 3: 2.968.000 spettatori (17,7%);
- Rai 2, Olimpiadi Milano-Cortina – Pattinaggio Artistico: 2.073.000 spettatori (11,7%);
- Canale 5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo: 1.682.000 spettatori (13,6%).
Fuori dal podio:
- Nove, Che Tempo Che Fa: 1.506.000 spettatori (8,4%);
- Italia 1, Le Iene: 1.223.000 spettatori (9,9%);
- Rai 3, Presadiretta: 781.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Il Tavolo: 706.000 spettatori (7,2%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 618.000 spettatori (4,8%);
- La7, Surviving – Il caso Epstein: 389.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, Infinte Storm: 245.000 spettatori (1,4%).
I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.569.000 spettatori (22,8%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.342.000 spettatori (21,7%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.503.000 spettatori (17,8%).
Ai piedi del podio:
- Rai 2, Olimpiadi: 1.352.000 spettatori (6,8%);
- Italia 1, NCIS: 911.000 spettatori (4,6%);
- La7, In Onda – 1^ parte: 781.000 spettatori (3,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 740.000 spettatori (3,8%).
E ancora:
- La7, In Onda – 2^ parte: 623.000 spettatori (3,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 604.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 377.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.983.000 spettatori (22,5%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.927.000 spettatori (19,2%);
- Rai 2, Olimpiadi – Skeleton: 2.801.000 spettatori (18,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Olimpiadi – Biathlon: 2.619.000 spettatori (20,3%);
- Rai 3, TGR: 2.129.000 spettatori (11,9%).
- Canale 5, Caduta Libera: 2.123.000 spettatori (12,8%);
- Rai 2, Olimpiadi – Sci Freestyle: 2.085.000 spettatori (11,5%);
- Rai 2, Olimpiadi – Salto con gli sci: 2.014.000 spettatori (10,3%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.612.000 spettatori (11,3%);
- Rete 4, La promessa: 933.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Blob: 786.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, CSI: 540.000 spettatori (3%).
E ancora:
- Nove, Che tempo che farà: 492.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 468.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 393.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 281.000 spettatori (1,7%).