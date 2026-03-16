Ascolti tv ieri domenica 15 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Fazio e Le Iene
Ascolti tv domenica 15 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Chi vuol essere milionario contro Imma Tataranni, Fazio e Le Iene
La Rai centra il tris nella giornata di domenica 15 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato nel confronto diretto con Mediaset in prima serata con Imma Tataranni che ha battuto Chi vuole essere milionario?, nell’access prime time con Affari Tuoi che ha avuto la meglio su La Ruota della Fortuna e nel preserale con L‘Eredità che ha chiuso davanti a Caduta libera. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 15 marzo: chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Che Tempo Che Fa e Le Iene
- I dati dell'access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L'Eredità
Ascolti tv 15 marzo: chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Che Tempo Che Fa e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Rai 1, Imma Tataranni: 4.104.000 spettatori (23,7%);
- Canale 5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo: 1.692.000 spettatori (13,5%);
- Nove, Che Tempo Che Fa: 1.458.000 spettatori (8,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Presadiretta: 969.000 spettatori (5,2%);
- Italia 1, Le Iene presentano Inside: 919.000 spettatori (7,7%);
- Nove, Il Tavolo: 767.000 spettatori (7,8%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 636.000 spettatori (4,9%);
- Rai 2, Cerimonia di chiusura Paralimpiadi: 644.000 spettatori (3,3%);
- La7, Il caso Epstein: 401.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Men in Black: 241.000 spettatori (1,4%).
I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.865.000 spettatori (24,1%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.635.000 spettatori (23%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.800.000 spettatori (18,9%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 1.074.000 spettatori (5,4%)
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 963.000 spettatori (4,8%)
- La7, In Onda – 1^ parte: 773.000 spettatori (3,8%)
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 717.000 spettatori (3,6%)
E ancora:
- La7, In Onda – 2^ parte: 569.000 spettatori (2,8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 519.000 spettatori (2,6%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.518.000 spettatori (25,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.455.000 spettatori (22,4%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.569.000 spettatori (15,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.269.000 spettatori (12,5%)
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.925.000 spettatori (13,6%);
- Rete 4, La promessa: 946.000 spettatori (4,9%)
- Rai 3, Blob: 772.000 spettatori (3,9%)
- Italia 1, CSI: 634.000 spettatori (3,4%)
E ancora:
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 577.000 spettatori (3,7%)
- Nove, Che tempo che farà: 572.000 spettatori (3,1%)
- Nove, Little Big Italy: 509.000 spettatori (3,6%)
- Rai 2, 9-1-1: 493.000 spettatori (3,7%)
- Tv8, MasterChef: 461.000 spettatori (2,8%)
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 316.000 spettatori (2%)
- Rai 2, Tg2 Dossier: 216.000 spettatori (1,7%)
- La7, Barbero risponde: 169.000 spettatori (1%).