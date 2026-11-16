Ascolti TV ieri domenica 15 novembre, l'Italia vince contro Racconto di una notte e Fazio: i dati Auditel
La Nazionale vince la prima serata con oltre 8 milioni: la sfida con Racconto di una notte, Che tempo che fa, Le Iene, Report e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, domenica 15 novembre 2026, premia Belgio – Italia su Rai 1 che conquista 8.006.000 spettatori e il 39,2%, staccando Racconto di una notte su Canale 5 (1.674.000 spettatori e l’11,4%) e Che tempo che fa di Fabio Fazio su Nove (1.498.000 spettatori, 7,9% di share). Ai piedi del podio Le Iene su Italia 1 e, più arretrato, Report su Rai 3. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a dominare sfruttando l’assenza di Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 15 novembre: chi ha vinto tra Italia, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Report e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi lascia spazio a La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 15 novembre: chi ha vinto tra Italia, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Report e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di domenica 15 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Belgio – Italia: 8.006.000 spettatori (39,2%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.674.000 spettatori (11,4%);
- Nove, Che tempo che fa: 1.498.000 spettatori (7,9%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, Le Iene – Inside: 1.142.000 spettatori (10,4%);
- Rai 3, Report: 876.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 678.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, The Rookie: 482.000 spettatori (2,7%);
- La7, House of Trump: 361.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Mia moglie per finta: 308.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia spazio a La Ruota della Fortuna
Stefano De Martino e Gerry Scotti non sono tornati ad affrontarsi domenica 15 novembre.
Affari Tuoi ha lasciato spazio alla Nazionale, con La Ruota della Fortuna che ha raggiunto 4.115.000 spettatori e il 19,4%.
Questi i dati completi:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.115.000 spettatori (19,4%);
- Italia 1, NCIS: 794.000 spettatori (3,9%);
- La7, In Onda – 1^ parte: 703.000 spettatori (3,3%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 681.000 spettatori (3,4%);
- La7, In Onda – 2^ parte: 580.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 559.000 spettatori (2,7%);
- Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 496.000 spettatori (2,3%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di domenica 15 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.185.000 spettatori (24,4%);
- Rai 3, TGR: 2.637.000 spettatori (15,2%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.545.000 spettatori (11,2%).
A seguire:
- Rete 4, La Promessa: 911.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Blob: 857.000 spettatori (4,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 640.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, Volley Perugia-Civitanova: 615.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Little Big Italy: 523.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, CSI: 518.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, Foodish: 373.000 spettatori (2,3%).