Ascolti TV ieri domenica 15 novembre, l'Italia vince contro Racconto di una notte e Fazio: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, domenica 15 novembre 2026, premia Belgio – Italia su Rai 1 che conquista 8.006.000 spettatori e il 39,2%, staccando Racconto di una notte su Canale 5 (1.674.000 spettatori e l’11,4%) e Che tempo che fa di Fabio Fazio su Nove (1.498.000 spettatori, 7,9% di share). Ai piedi del podio Le Iene su Italia 1 e, più arretrato, Report su Rai 3. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a dominare sfruttando l’assenza di Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 15 novembre: chi ha vinto tra Italia, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Report e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di domenica 15 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai 1, Belgio – Italia: 8.006.000 spettatori (39,2%);

8.006.000 spettatori (39,2%); Canale 5, Racconto di una notte : 1.674.000 spettatori (11,4%);

: 1.674.000 spettatori (11,4%); Nove, Che tempo che fa: 1.498.000 spettatori (7,9%).

Ai piedi del podio:

Italia 1, Le Iene – Inside : 1.142.000 spettatori (10,4%);

: 1.142.000 spettatori (10,4%); Rai 3, Report : 876.000 spettatori (4,5%);

: 876.000 spettatori (4,5%); Rete 4, Fuori dal Coro : 678.000 spettatori (5,4%);

: 678.000 spettatori (5,4%); Rai 2, The Rookie : 482.000 spettatori (2,7%);

: 482.000 spettatori (2,7%); La7, House of Trump : 361.000 spettatori (2,2%);

: 361.000 spettatori (2,2%); Tv8, Mia moglie per finta: 308.000 spettatori (1,9%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia spazio a La Ruota della Fortuna

Stefano De Martino e Gerry Scotti non sono tornati ad affrontarsi domenica 15 novembre.

Affari Tuoi ha lasciato spazio alla Nazionale, con La Ruota della Fortuna che ha raggiunto 4.115.000 spettatori e il 19,4%.

Questi i dati completi:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.115.000 spettatori (19,4%);

: 4.115.000 spettatori (19,4%); Italia 1 , NCIS : 794.000 spettatori (3,9%);

, : 794.000 spettatori (3,9%); La7, In Onda – 1^ parte: 703.000 spettatori (3,3%).

ANSA

Gli altri risultati dell’access prime time:

Rete 4, Realpolitik – 1^ parte : 681.000 spettatori (3,4%);

: 681.000 spettatori (3,4%); La7, In Onda – 2^ parte : 580.000 spettatori (2,8%);

: 580.000 spettatori (2,8%); Tv8, 4 Ristoranti : 559.000 spettatori (2,7%);

: 559.000 spettatori (2,7%); Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 496.000 spettatori (2,3%).

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di domenica 15 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, L’Eredità : 4.185.000 spettatori (24,4%);

: 4.185.000 spettatori (24,4%); Rai 3, TGR : 2.637.000 spettatori (15,2%);

: 2.637.000 spettatori (15,2%); Canale 5, Caduta Libera: 2.545.000 spettatori (11,2%).

A seguire:

Rete 4, La Promessa : 911.000 spettatori (5%);

: 911.000 spettatori (5%); Rai 3, Blob : 857.000 spettatori (4,5%);

: 857.000 spettatori (4,5%); Italia 1 , Studio Aperto Mag : 640.000 spettatori (4,3%);

: 640.000 spettatori (4,3%); Rai 2, Volley Perugia-Civitanova : 615.000 spettatori (3,9%);

: 615.000 spettatori (3,9%); Nove, Little Big Italy : 523.000 spettatori (3,8%);

: 523.000 spettatori (3,8%); Italia 1, CSI : 518.000 spettatori (2,9%);

: 518.000 spettatori (2,9%); Tv8, Foodish: 373.000 spettatori (2,3%).