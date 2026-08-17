La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 16 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su Sarabanda (Canale 5), ma non in access prime time dove è dominio di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata sono invece gli Europei di Atletica (Rai2) ad avere la meglio su Racconto di una Notte (Canale5) e Stasera… Pippo Baudo (Rai1). Giù dal podio la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova (Italia1) seguita da Viaggi di nozze (Rete4), La Corrida (Nove), Che ci faccio qui (Rai3), Italia’s Got Talent (Tv8) e Il sorpasso (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 16 agosto: chi ha vinto tra Europei di Atletica, Pippo Baudo e la Coppa Italia

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai2, Europei di Atletica : 2.417.000 spettatori (18.4%)

: 2.417.000 spettatori (18.4%) Canale5, Racconto di una Notte : 1.596.000 spettatori (13.7%)

: 1.596.000 spettatori (13.7%) Rai1, Stasera… Pippo Baudo: 1.169.000 spettatori (11.0%)

Fuori dal podio:

Italia1, Coppa Italia – Lazio-Mantova : 769.000 spettatori (6.0%)

: 769.000 spettatori (6.0%) Rete4, Viaggi di nozze : 567.000 spettatori (4.7%)

: 567.000 spettatori (4.7%) Nove, La Corrida (seconda parte – Il Vincitore) : 266.000 spettatori (4.3%)

: 266.000 spettatori (4.3%) Rai3, Che Ci Faccio Qui (replica) : 394.000 spettatori (3.1%)

: 394.000 spettatori (3.1%) Tv8, Italia’s Got Talent : 394.000 spettatori (3.1%)

: 394.000 spettatori (3.1%) La7, Il sorpasso : 273.000 spettatori (2.2%)

: 273.000 spettatori (2.2%) Nove, La Corrida (prima parte): 227.000 spettatori (1.9%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.553.000 spettatori (25.7%)

: 3.553.000 spettatori (25.7%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 2.900.000 spettatori (22.0%)

: 2.900.000 spettatori (22.0%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.017.000 spettatori (14.7%)

Ai piedi del podio:

Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 622.000 spettatori (4.7%)

: 622.000 spettatori (4.7%) Rai3, L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione : 537.000 spettatori (4.0%)

: 537.000 spettatori (4.0%) Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 540.000 spettatori (3.9%)

E ancora:

La7, Barbero Risponde : 368.000 spettatori (2.7%)

: 368.000 spettatori (2.7%) Tv8, 4 Ristoranti : 339.000 spettatori (2.5%)

: 339.000 spettatori (2.5%) Nove, Little Big Italy: 310.000 spettatori (2.4%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.447.000 spettatori (20.9%)

: 2.447.000 spettatori (20.9%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.634.000 spettatori (16.4%)

: 1.634.000 spettatori (16.4%) Rai2, Europei di Nuoto: 1.490.000 spettatori (13.7%)

Fuori dal podio:

Rai3, news dei TGR : 1.605.000 spettatori (13.6%)

: 1.605.000 spettatori (13.6%) Canale5, Sarabanda – Il Torneo dei Campioni: Prima Sfida (replica) : 1.031.000 spettatori (11.0%)

: 1.031.000 spettatori (11.0%) Canale5, Sarabanda – Il Torneo dei Campioni : 1.191.000 spettatori (10.8%)

: 1.191.000 spettatori (10.8%) Rete4, La Promessa : 746.000 spettatori (6.0%)

: 746.000 spettatori (6.0%) Rai3, Blob: 454.000 spettatori (3.6%)

E ancora:

Italia1, Coppa Italia – Genoa-Ascoli : 388.000 spettatori (3.5%)

: 388.000 spettatori (3.5%) Nove, Little Big Italy : 177.000 spettatori (1.8%)

: 177.000 spettatori (1.8%) Tv8, 4 Ristoranti: 148.000 spettatori (1.3%)

148.000 spettatori (1.3%) La7, Grantchester: 113.000 spettatori (1.0%)