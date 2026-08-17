Ascolti tv ieri domenica 16 agosto chi vince tra Europei di Atletica, Pippo Baudo, Gerry Scotti e Marco Liorni
Ascolti tv domenica 16 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con gli Europei di Atletica che sfidano Pippo Baudo e la Coppa Italia
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 16 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su Sarabanda (Canale 5), ma non in access prime time dove è dominio di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata sono invece gli Europei di Atletica (Rai2) ad avere la meglio su Racconto di una Notte (Canale5) e Stasera… Pippo Baudo (Rai1). Giù dal podio la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova (Italia1) seguita da Viaggi di nozze (Rete4), La Corrida (Nove), Che ci faccio qui (Rai3), Italia’s Got Talent (Tv8) e Il sorpasso (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 16 agosto: chi ha vinto tra Europei di Atletica, Pippo Baudo e la Coppa Italia
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Ascolti tv 16 agosto: chi ha vinto tra Europei di Atletica, Pippo Baudo e la Coppa Italia
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai2, Europei di Atletica: 2.417.000 spettatori (18.4%)
- Canale5, Racconto di una Notte: 1.596.000 spettatori (13.7%)
- Rai1, Stasera… Pippo Baudo: 1.169.000 spettatori (11.0%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Coppa Italia – Lazio-Mantova: 769.000 spettatori (6.0%)
- Rete4, Viaggi di nozze: 567.000 spettatori (4.7%)
- Nove, La Corrida (seconda parte – Il Vincitore): 266.000 spettatori (4.3%)
- Rai3, Che Ci Faccio Qui (replica): 394.000 spettatori (3.1%)
- Tv8, Italia’s Got Talent: 394.000 spettatori (3.1%)
- La7, Il sorpasso: 273.000 spettatori (2.2%)
- Nove, La Corrida (prima parte): 227.000 spettatori (1.9%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.553.000 spettatori (25.7%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.900.000 spettatori (22.0%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.017.000 spettatori (14.7%)
Ai piedi del podio:
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 622.000 spettatori (4.7%)
- Rai3, L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione: 537.000 spettatori (4.0%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 540.000 spettatori (3.9%)
E ancora:
- La7, Barbero Risponde: 368.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 339.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Little Big Italy: 310.000 spettatori (2.4%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.447.000 spettatori (20.9%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.634.000 spettatori (16.4%)
- Rai2, Europei di Nuoto: 1.490.000 spettatori (13.7%)
Fuori dal podio:
- Rai3, news dei TGR: 1.605.000 spettatori (13.6%)
- Canale5, Sarabanda – Il Torneo dei Campioni: Prima Sfida (replica): 1.031.000 spettatori (11.0%)
- Canale5, Sarabanda – Il Torneo dei Campioni: 1.191.000 spettatori (10.8%)
- Rete4, La Promessa: 746.000 spettatori (6.0%)
- Rai3, Blob: 454.000 spettatori (3.6%)
E ancora:
- Italia1, Coppa Italia – Genoa-Ascoli: 388.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Little Big Italy: 177.000 spettatori (1.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 148.000 spettatori (1.3%)
- La7, Grantchester: 113.000 spettatori (1.0%)