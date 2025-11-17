Ascolti tv ieri domenica 16 novembre chi ha vinto tra Italia, Che tempo che fa, Report e La Notte nel Cuore

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 16 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che approfitta dell’assenza di Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Sinner-Alcaraz (b) a superare L’Eredità (Rai 1)e Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Italia – Norvegia (Rai 1) a chiudere davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Odio l’estate (Italia 1), Quello che non so di te (Rai 2), Fuori dal Coro (Rete 4), Gone girl (La7) e Una famiglia all’improvviso (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 16 novembre: chi ha vinto tra Italia-Norvegia, La Notte nel Cuore, Fabio Fazio e Report

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Italia – Norvegia : 7.516.000 spettatori (34,3%);

: 7.516.000 spettatori (34,3%); Canale 5, La Notte nel Cuore : 2.366.000 spettatori (14,4%);

: 2.366.000 spettatori (14,4%); Nove, Che tempo che fa: 1.553.000 spettatori (7,7%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Report : 1.463.000 spettatori (7,3%);

: 1.463.000 spettatori (7,3%); Italia 1, Odio l’estate : 966.000 spettatori (5,1%);

966.000 spettatori (5,1%); Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo : 929.000 spettatori (8,6%);

: 929.000 spettatori (8,6%); Rai 2, Quello che non so di te : 812.000 spettatori (4,4%);

: 812.000 spettatori (4,4%); Rete 4, Fuori dal Coro : 763.000 spettatori (5,8%);

: 763.000 spettatori (5,8%); La7, Gone girl : 273.000 spettatori (1,6%);

: 273.000 spettatori (1,6%); Tv8, Una famiglia all’improvviso: 249.000 spettatori (1,4%).

ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi: puntata saltata per lasciare spazio alla Nazionale

I dati dell’access prime time, di La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.975.000 spettatori (21,7%);

: 4.975.000 spettatori (21,7%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.651.000 spettatori (16%);

: 3.651.000 spettatori (16%); Italia 1, NCIS: 863.000 spettatori (3,8%).

Ai piedi del podio:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 599.000 spettatori (2,6%);

: 599.000 spettatori (2,6%); La7, In Onda : 546.000 spettatori (2,4%);

: 546.000 spettatori (2,4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 493.000 spettatori (2,1%);

: 493.000 spettatori (2,1%); Tv8, 4 Ristoranti: 396.000 spettatori (1,8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Sinner-Alcaraz, L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 2, ATP Finals Sinner-Alcaraz : 5.429.000 spettatori (28,7%);

: 5.429.000 spettatori (28,7%); Rai 1, L’Eredità : 3.167.000 spettatori (16%);

: 3.167.000 spettatori (16%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.463.000 spettatori (13,8%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti un altro : 2.302.000 spettatori (12%);

: 2.302.000 spettatori (12%); Canale 5, Avanti il primo : 1.943.000 spettatori (11,4%);

: 1.943.000 spettatori (11,4%); Rai 3, TGR : 1.759.000 spettatori (8,8%);

: 1.759.000 spettatori (8,8%); Rete 4, La promessa : 745.000 spettatori (3,5%);

: 745.000 spettatori (3,5%); Rai 3, Blob : 590.000 spettatori (2,7%);

: 590.000 spettatori (2,7%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 520.000 spettatori (2,9%);

520.000 spettatori (2,9%); Italia 1, CSI: 501.000 spettatori (2,4%);

501.000 spettatori (2,4%); Nove, Che tempo che farà : 397.000 spettatori (1,9%);

: 397.000 spettatori (1,9%); Nove, Little Big Italy: 313.000 spettatori (1,9%).