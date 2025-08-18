Ascolti tv ieri domenica 17 agosto chi ha vinto tra l'omaggio a Pippo Baudo, Report e Milan - Bari

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non riesce a piazzare la tripletta nella giornata di domenica 17 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 in prima serata con Milan-Bari che ha superato Papaveri e Papere su Rai1, omaggio a Pippo Baudo. In access prime time, invece, bene Techetechetè che supera Coppa Italia Live, mentre in preserale si conferma Reazione a Catena. In prima serata bene anche Will Trent (Rai2), Report (Rai3), Zona Bianca (Rete4), Chiedimi se sono felice (Italia1), Notre-Dame in fiamme (La7), I delitti del Barlume (Tv8) e La Corrida (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 17 agosto chi ha vinto tra l’omaggio a Pippo Baudo, Report e Milan – Bari

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Coppa Italia – Milan-Bari : 2.385.000 spettatori (18.5%)

: 2.385.000 spettatori (18.5%) Rai1, Papaveri e Papere del 1995 in ricordo di Pippo Baudo: 1.564.000 spettatori (13.4%)

del 1995 in ricordo di Pippo Baudo: 1.564.000 spettatori (13.4%) Rai2, Will Trent: 780.000 spettatori (6%)

Fuori dal podio:

Italia1, Chiedimi se sono felice : 954.000 spettatori (7.3%)

: 954.000 spettatori (7.3%) Rai3, Report : 673.000 spettatori (5.2%)

: 673.000 spettatori (5.2%) Rete4, speciale di Zona Bianca su Pippo Baudo: 432.000 spettatori (4.1%)

su Pippo Baudo: 432.000 spettatori (4.1%) La7, Notre-Dame in fiamme : 309.000 spettatori (2.4%)

: 309.000 spettatori (2.4%) Tv8, I delitti del BarLume – Indovina chi? : 270.000 spettatori (2.1%)

: 270.000 spettatori (2.1%) Nove, La Corrida: 419.000 spettatori con il 3.4% nella prima parte e 328.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte chiamata Il Vincitore

ANSA

Pippo Baudo

I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Techetechetè – Incredibilmente Pippo : 2.928.000 spettatori (21.1%)

: 2.928.000 spettatori (21.1%) Canale5, Coppa Italia Live : 1.982.000 spettatori (14.6%)

: 1.982.000 spettatori (14.6%) La7, In Onda: 815.000 spettatori (5.9%)

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 784.000 spettatori (5.7%)

: 784.000 spettatori (5.7%) Rai3, Illuminate : 449.000 spettatori (3.3%)

: 449.000 spettatori (3.3%) Rete4, 4 di Sera Weekend : 755.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 751.000 spettatori e il 5.4% nella seconda parte

: 755.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 751.000 spettatori e il 5.4% nella seconda parte Tv8, 4 Ristoranti : 495.000 spettatori (3.6%)

: 495.000 spettatori (3.6%) Nove, Little Big Italy: 343.000 spettatori (2.5%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.848.000 spettatori (24.3%)

: 2.848.000 spettatori (24.3%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.992.000 spettatori (19.7%)

: 1.992.000 spettatori (19.7%) Canale5, Sarabanda: 1.822.000 spettatori (16.2%)

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.256.000 spettatori (13.2%)

: 1.256.000 spettatori (13.2%) Rai2, TGSport Sera : 188.000 spettatori (2.2%)

: 188.000 spettatori (2.2%) Rai2, Speciale TG2 – Addio Pippo, Re della Televisione : 234.000 spettatori (2.4%)

: 234.000 spettatori (2.4%) Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 475.000 spettatori (3.8%)

: 475.000 spettatori (3.8%) Italia1, Coppa Italia – Parma-Pescara : 433.000 spettatori (3.9%)

: 433.000 spettatori (3.9%) Rai3, TGR : 1.932.000 spettatori (16.4%)

: 1.932.000 spettatori (16.4%) Rai3, Blob – PippoCiao : 668.000 spettatori (5.2%)

: 668.000 spettatori (5.2%) Rete4, La Promessa : 624.000 spettatori (5%)

: 624.000 spettatori (5%) La7, Uozzap! Classic : 125.000 spettatori (1.1%)

: 125.000 spettatori (1.1%) Tv8, 4 Hotel : 213.000 spettatori (1.8%)

: 213.000 spettatori (1.8%) Nove, Little Big Italy: 351.000 spettatori (3.3%)