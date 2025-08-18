Ascolti tv ieri domenica 17 agosto chi ha vinto tra l'omaggio a Pippo Baudo, Report e Milan - Bari
Ascolti tv di domenica 17 agosto 2025, la sfida Auditel in 1^ serata con Papaveri e Papere che ha sfidato Report, Milan - Bari e Zona Bianca
La Rai non riesce a piazzare la tripletta nella giornata di domenica 17 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 in prima serata con Milan-Bari che ha superato Papaveri e Papere su Rai1, omaggio a Pippo Baudo. In access prime time, invece, bene Techetechetè che supera Coppa Italia Live, mentre in preserale si conferma Reazione a Catena. In prima serata bene anche Will Trent (Rai2), Report (Rai3), Zona Bianca (Rete4), Chiedimi se sono felice (Italia1), Notre-Dame in fiamme (La7), I delitti del Barlume (Tv8) e La Corrida (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Coppa Italia – Milan-Bari: 2.385.000 spettatori (18.5%)
- Rai1, Papaveri e Papere del 1995 in ricordo di Pippo Baudo: 1.564.000 spettatori (13.4%)
- Rai2, Will Trent: 780.000 spettatori (6%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Chiedimi se sono felice: 954.000 spettatori (7.3%)
- Rai3, Report: 673.000 spettatori (5.2%)
- Rete4, speciale di Zona Bianca su Pippo Baudo: 432.000 spettatori (4.1%)
- La7, Notre-Dame in fiamme: 309.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, I delitti del BarLume – Indovina chi?: 270.000 spettatori (2.1%)
- Nove, La Corrida: 419.000 spettatori con il 3.4% nella prima parte e 328.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte chiamata Il Vincitore
I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Techetechetè – Incredibilmente Pippo: 2.928.000 spettatori (21.1%)
- Canale5, Coppa Italia Live: 1.982.000 spettatori (14.6%)
- La7, In Onda: 815.000 spettatori (5.9%)
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 784.000 spettatori (5.7%)
- Rai3, Illuminate: 449.000 spettatori (3.3%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 755.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 751.000 spettatori e il 5.4% nella seconda parte
- Tv8, 4 Ristoranti: 495.000 spettatori (3.6%)
- Nove, Little Big Italy: 343.000 spettatori (2.5%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.848.000 spettatori (24.3%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.992.000 spettatori (19.7%)
- Canale5, Sarabanda: 1.822.000 spettatori (16.2%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Sarabanda – Prima Sfida: 1.256.000 spettatori (13.2%)
- Rai2, TGSport Sera: 188.000 spettatori (2.2%)
- Rai2, Speciale TG2 – Addio Pippo, Re della Televisione: 234.000 spettatori (2.4%)
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 475.000 spettatori (3.8%)
- Italia1, Coppa Italia – Parma-Pescara: 433.000 spettatori (3.9%)
- Rai3, TGR: 1.932.000 spettatori (16.4%)
- Rai3, Blob – PippoCiao: 668.000 spettatori (5.2%)
- Rete4, La Promessa: 624.000 spettatori (5%)
- La7, Uozzap! Classic: 125.000 spettatori (1.1%)
- Tv8, 4 Hotel: 213.000 spettatori (1.8%)
- Nove, Little Big Italy: 351.000 spettatori (3.3%)