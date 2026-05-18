Ascolti tv ieri domenica 17 maggio chi ha vinto tra Amici, Che tempo che fa, Report e Fuori dal Coro
Ascolti tv domenica 17 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Lapponia I love Iù che affronta Amici, Report, Che tempo che fa e Fuori dal Coro
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 17 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino supera La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Lapponia I love Iù (Rai 1) a chiudere dietro ad Amici (Canale 5) ma davanti a Che tempo che fa (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), MotoGP (Tv8), Geostorm (Italia 1), Fuori dal Coro (Rete 4), The Rookie (Rai 2), Hantavirus (La7)(Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 17 maggio: chi ha vinto tra Lapponia I love Iù, Amici, Report, Che tempo che fa, Fuori dal Coro
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 17 maggio: chi ha vinto tra Lapponia I love Iù, Amici, Report, Che tempo che fa, Fuori dal Coro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Amici: 3.548.000 spettatori (26,1%);
- Rai 1, Lapponia I love Iù: 2.276.000 spettatori (13,8%);
- Nove, Che tempo che fa: 1.441.000 spettatori (7,9%).
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Fuori dal podio:
- Rai 3, Report: 1.432.000 spettatori (7,9%);
- Tv8, MotoGP: 870.000 spettatori (4,8%);
- Nove, Che tempo che fa – Il tavolo: 737.000 spettatori (7,1%);
- Italia 1, Geostorm: 682.000 spettatori (4%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 607.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, The Rookie – 2° episodio: 602.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, The Rookie – 1° episodio: 548.000 spettatori (2,8%);
- La7, Hantavirus: 303.000 spettatori (1,7%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.445.000 spettatori (23,5%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.361.000 spettatori (23,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.333.000 spettatori (18,8%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 843.000 spettatori (4,6%);
- Tv8, Sky Tennis Show: 992.000 spettatori (5,9%);
- La7, In Onda – 1^ parte: 7908.000 spettatori (4,3%).
E ancora:
- La7, In Onda – 2^ parte: 651.000 spettatori (3,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.102.000 spettatori (20,5%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 1.932.000 spettatori (14,2%);
- Canale 5, Avanti un altro: 1.790.000 spettatori (12,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 1.728.000 spettatori (11,4%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.294.000 spettatori (10%);
- Rete 4, La promessa: 866.000 spettatori (5,3%).
E ancora:
- Rai 3, Blob: 545.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 515.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 482.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Che tempo che farà: 412.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 346.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 344.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 237.000 spettatori (1,8%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 218.000 spettatori (1,7%).