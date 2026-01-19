Ascolti tv ieri domenica 18 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Prima di noi, Report, Le Iene
Mediaset sfiora il tris nella giornata di domenica 18 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv commerciale nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire davanti a Prima di noi (Rai 1) e Ornella senza fine (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Le Iene (Italia 1), Fuori dal Coro (Rete 4), Il mio regno per una farfalla (Rai 2), The Peacemaker (La7), Nonno questa volta è guerra (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Chi vuol essere milionario: 2.241.000 spettatori (16,6%);
- Rai 1, Prima di noi: 1.921.000 spettatori (11,2%);
- Nove, Ornella senza fine: 1.702.000 spettatori (10,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Report: 1.548.000 spettatori (8,2%);
- Italia 1, Le Iene: 1.171.000 spettatori (9%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 638.000 spettatori (4,8%);
- Rai 2, Il mio regno per una farfalla: 608.000 spettatori (3,1%);
- La7, The Peacemaker: 344.000 spettatori (1,9%);
- Tv8, Nonno questa volta è guerra: 297.000 spettatori (1,6%).
I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.876.000 spettatori (24,1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.468.000 spettatori (22,1%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.973.000 spettatori (20%).
Ai piedi del podio:
- Nove, Che tempo che fa – Notizie: 1.130.000 spettatori (5,7%);
- Italia 1, NCIS: 908.000 spettatori (4,6%);
- La7, In Onda: 885.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 845.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 696.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 594.000 spettatori (3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.564.000 spettatori (25,7%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.530.000 spettatori (23,2%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.9447.000 spettatori (14,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.633.000 spettatori (14,7%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.893.000 spettatori (13,5%);
- Rete 4, La promessa: 980.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Blob: 881.000 spettatori (4,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 596.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, CSI: 562.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, 9-1-1: 494.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Cash or Trash: 458.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Hotel: 340.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 299.000 spettatori (2,2%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 283.000 spettatori (1,7%).