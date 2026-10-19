Ascolti TV ieri domenica 18 ottobre, Alberto Angela vince contro Racconto di una notte e Fazio: i dati Auditel
Alberto Angela vince la prima serata con oltre 2 milioni: la sfida con Racconto di una notte e Che tempo che fa. I dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, domenica 18 ottobre 2026, premia Alberto Angela racconta Giulio Cesare su Rai 1 che conquista 2.167.000 spettatori e il 15,6% di share, staccando Racconto di una notte su Canale 5, fermo a 1.846.000 spettatori e il 14%, e Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove, 1.557.000 spettatori e 9,3%. In access prime time è invece Fiorello a chiudere davanti a la Ruota della Fortuna e Affari Tuoi mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 11 ottobre: chi ha vinto tra Alberto Angela, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Le Iene e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti TV 11 ottobre: chi ha vinto tra Alberto Angela, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Le Iene e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di domenica 18 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai 1, Alberto Angela racconta Giulio Cesare 2.167.000 spettatori (15,6%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.846.000 spettatori (14%);
- Nove, Che tempo che fa: 1.562.000 spettatori (9,3%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, Le Iene: 1.071.000 spettatori (9,9%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 767.000 spettatori (6,6%);
- Rai 3, Presadiretta: 741.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, The Rookie – 2° episodio: 739.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, The Rookie – 1° episodio: 570.000 spettatori (3,1%);
- La7, House of Trump: 474.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Italia’s got talent: 342.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
Stefano De Martino e Gerry Scotti sono tornati ad affrontarsi anche domenica 18 ottobre.
Affari Tuoi ha conquistato 4.061.000 spettatori e il 22%, La Ruota della Fortuna invece ha raggiunto 4.352.000 spettatori e il 23,6%. Davanti a entrambi, però, Fiorello con Tg1 – Edizione più che straordinaria: 4.862.000 spettatori, 26,3% di share.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Tg1 – Edizione più che straordinaria: 4.826.000 spettatori (26,3%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.352.000 spettatori (23,6%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.061.000 spettatori (22%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, In Onda: 1.066.000 spettatori (5,5%);
- Italia 1, NCIS: 860.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 842.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 721.000 spettatori (3,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 512.000 spettatori (2,8%).
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Nel preserale di domenica 18 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.576756.000 spettatori (22,4%);
- Rai 3, TGR: 2.314.000 spettatori (14,3%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.574.000 spettatori (12,6%).
A seguire:
- Rete 4, La Promessa: 933.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Blob: 711.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 708.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 481.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 478.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, CSI: 422.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 364.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 293.000 spettatori (2%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 253.000 spettatori (2,2%).