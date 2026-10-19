Ascolti TV ieri domenica 18 ottobre, Alberto Angela vince contro Racconto di una notte e Fazio: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, domenica 18 ottobre 2026, premia Alberto Angela racconta Giulio Cesare su Rai 1 che conquista 2.167.000 spettatori e il 15,6% di share, staccando Racconto di una notte su Canale 5, fermo a 1.846.000 spettatori e il 14%, e Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove, 1.557.000 spettatori e 9,3%. In access prime time è invece Fiorello a chiudere davanti a la Ruota della Fortuna e Affari Tuoi mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.

Ascolti TV 11 ottobre: chi ha vinto tra Alberto Angela, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Le Iene e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di domenica 18 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):

Rai 1, Alberto Angela racconta Giulio Cesare 2.167.000 spettatori (15,6%);

2.167.000 spettatori (15,6%); Canale 5, Racconto di una notte : 1.846.000 spettatori (14%);

: 1.846.000 spettatori (14%); Nove, Che tempo che fa: 1.562.000 spettatori (9,3%).

Ai piedi del podio:

Italia 1, Le Iene : 1.071.000 spettatori (9,9%);

: 1.071.000 spettatori (9,9%); Rete 4, Fuori dal Coro : 767.000 spettatori (6,6%);

: 767.000 spettatori (6,6%); Rai 3, Presadiretta : 741.000 spettatori (4,3%);

: 741.000 spettatori (4,3%); Rai 2, The Rookie – 2° episodio : 739.000 spettatori (4,3%);

: 739.000 spettatori (4,3%); Rai 2, The Rookie – 1° episodio : 570.000 spettatori (3,1%);

: 570.000 spettatori (3,1%); La7, House of Trump : 474.000 spettatori (2,8%);

: 474.000 spettatori (2,8%); Tv8, Italia’s got talent: 342.000 spettatori (2,1%).

ANSA

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

Stefano De Martino e Gerry Scotti sono tornati ad affrontarsi anche domenica 18 ottobre.

Affari Tuoi ha conquistato 4.061.000 spettatori e il 22%, La Ruota della Fortuna invece ha raggiunto 4.352.000 spettatori e il 23,6%. Davanti a entrambi, però, Fiorello con Tg1 – Edizione più che straordinaria: 4.862.000 spettatori, 26,3% di share.

Questi i dati completi:

Rai 1 , Tg1 – Edizione più che straordinaria : 4.826.000 spettatori (26,3%);

, : 4.826.000 spettatori (26,3%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.352.000 spettatori (23,6%);

: 4.352.000 spettatori (23,6%); Rai 1, Affari Tuoi: 4.061.000 spettatori (22%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, In Onda : 1.066.000 spettatori (5,5%);

: 1.066.000 spettatori (5,5%); Italia 1, NCIS : 860.000 spettatori (4,7%);

: 860.000 spettatori (4,7%); Rete 4, Realpolitik – 1^ parte : 842.000 spettatori (4,6%);

: 842.000 spettatori (4,6%); Rete 4, Realpolitik – 2^ parte : 721.000 spettatori (3,9%);

: 721.000 spettatori (3,9%); Tv8, 4 Ristoranti: 512.000 spettatori (2,8%).

Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera

Nel preserale di domenica 18 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.576756.000 spettatori (22,4%);

: 3.576756.000 spettatori (22,4%); Rai 3, TGR : 2.314.000 spettatori (14,3%);

: 2.314.000 spettatori (14,3%); Canale 5, Caduta Libera: 2.574.000 spettatori (12,6%).

A seguire:

Rete 4, La Promessa : 933.000 spettatori (5,4%);

: 933.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Blob : 711.000 spettatori (4%);

: 711.000 spettatori (4%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 708.000 spettatori (4,1%);

: 708.000 spettatori (4,1%); Italia 1 , Studio Aperto Mag : 481.000 spettatori (3,5%);

: 481.000 spettatori (3,5%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 478.000 spettatori (3,3%);

: 478.000 spettatori (3,3%); Italia 1, CSI : 422.000 spettatori (2,6%);

: 422.000 spettatori (2,6%); Nove, Little Big Italy : 364.000 spettatori (3%);

: 364.000 spettatori (3%); Tv8, 4 Ristoranti : 293.000 spettatori (2%);

: 293.000 spettatori (2%); Rai 2, Tg2 Dossier: 253.000 spettatori (2,2%).