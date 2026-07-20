Ascolti tv ieri domenica 19 luglio chi ha vinto tra Mondiali, Racconto di una notte, Sotto il sole di Riccione

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 19 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove regna La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Spagna-Argentina col commento di Lele Adani (Rai 1) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Amore e passione a Sylt (Rai 2). Ai piedi del podio Che ci faccio qui (Rai 3), Sotto il sole di Riccione (Italia 1), Vi presento Joe Black (Rete 4), Tel chi el telun di Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove), Italia’s Got Talent (Tv8) e La furia e il frastuono (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 19 luglio: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Racconto di una notte, Sotto il sole di Riccione e il trio Aldo, Giovanni e Giacomo

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Spagna – Argentina : 13.235.000 spettatori (69%);

: 13.235.000 spettatori (69%); Canale 5, Racconto di una notte : 1.619.000 spettatori (9%);

: 1.619.000 spettatori (9%); Rai 2, Amore e passione a Sylt: 410.000 spettatori (2,13%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Che ci faccio qui : 339.000 spettatori (1,7%);

: 339.000 spettatori (1,7%); Italia 1, Sotto il sole di Riccione : 321.000 spettatori (1,6%);

321.000 spettatori (1,6%); Rete 4, Vi presento Joe Black : 275.000 spettatori (1,6%);

: 275.000 spettatori (1,6%); Nove, Tel chi el telun – Aldo, Giovanni e Giacomo: 239.000 spettatori (1,3%);

– 239.000 spettatori (1,3%); Tv8, Italia’s Got Talent : 221.000 spettatori (1,1%);

: 221.000 spettatori (1,1%); La7, La furia e il frastuono: 209.000 spettatori (1,3%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 2.926.000 spettatori (15,7%);

: 2.926.000 spettatori (15,7%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 2.467.000 spettatori (16%);

: 2.467.000 spettatori (16%); Rete 4, 4 di Sera Weekend – 1^ parte: 686.000 spettatori (4,5%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 647.000 spettatori (3,7%);

: 647.000 spettatori (3,7%); Italia 1, NCIS: 609.000 spettatori (3,6%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera Weekend – 2^ parte : 485.000 spettatori (2,6%);

: 485.000 spettatori (2,6%); Rai 3, Le ragazze : 451.000 spettatori (2,6%);

: 451.000 spettatori (2,6%); Nove, Little Big Italy : 247.000 spettatori (1,4%);

: 247.000 spettatori (1,4%); Tv8, 4 Ristoranti: 135.000 spettatori (0,8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.761.000 spettatori (24,1%);

: 2.761.000 spettatori (24,1%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 1.789.000 spettatori (17,3%);

: 1.789.000 spettatori (17,3%); Rai 3, TGR: 1.850.000 spettatori (14,8%).

Fuori dal podio:

Canale 5, The Wall : 1.816.000 spettatori (16%);

: 1.816.000 spettatori (16%); Canale 5, The Wall – I protagonisti : 1.338.000 spettatori (13,5%);

: 1.338.000 spettatori (13,5%); Tv8, F1: 1.319.000 spettatori (13,1%).

E ancora:

Rete 4, La promessa : 818.000 spettatori (6,1%);

: 818.000 spettatori (6,1%); Rai 3, Blob : 621.000 spettatori (4,4%);

: 621.000 spettatori (4,4%); Rai 2, Blue Bloods : 448.000 spettatori (3,3%);

: 448.000 spettatori (3,3%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 396.000 spettatori (3,7%);

396.000 spettatori (3,7%); Italia 1, CSI: 388.000 spettatori (2,9%);

388.000 spettatori (2,9%); Rai 2, Italia chiama America : 351.000 spettatori (3,3%);

: 351.000 spettatori (3,3%); Nove, Little Big Italy: 216.000 spettatori (1,9%).