Ascolti tv ieri domenica 19 ottobre chi ha vinto tra Màkari 4, La Notte nel Cuore, Che tempo che fa e Le Iene

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 19 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Màkari 4 (Rai 1) a chiudere davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Presadiretta (Rai 3), Fuori dal Coro (Rete 4), NCIS (Rai 2), Formula 1 (Tv8) e Il caso Spotlight (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 19 ottobre: chi ha vinto tra Màkari 4, La Notte nel Cuore, Fabio Fazio e Le Iene
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Màkari 4: 3.015.000 spettatori (19,6%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.247.000 spettatori (15,3%);
- Nove, Che tempo che fa: 1.477.000 spettatori (7,7%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene: 1.141.000 spettatori (9,4%);
- Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 765.000 spettatori (6,8%);
- Rai 3, Presadiretta: 776.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 607.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, NCIS: 512.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Formula 1: 422.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, NCIS – Origins: 392.000 spettatori (2%);
- La7, Il caso Spotlight: 260.000 spettatori (1,5%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.921.000 spettatori (24,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.553.000 spettatori (22,9%);
- Rai 1, La pennicanza: 4.192.000 spettatori (22,4%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 1.058.000 spettatori (5,5%);
- La7, In Onda: 883.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 873.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 712.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 603.000 spettatori (3,4%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.797.000 spettatori (23,2%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.738.000 spettatori (20%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.544.000 spettatori (16,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.311.000 spettatori (13,9%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.987.000 spettatori (1%,7%);
- Rete 4, La promessa: 885.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Blob: 666.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, CSI: 631.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Che tempo che farà: 583.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 531.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, Goldrake: 392.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 333.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, Tg Dossier: 462.000 spettatori (4%);
- Rai 2, NCIS: 419.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 254.000 spettatori (2%).