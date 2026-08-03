Ascolti tv ieri domenica 2 agosto chi ha vinto tra Noos, Racconto di una notte, Le Iene e Troy
Ascolti tv domenica 2 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Noos di Alberto Angela che affronta Racconto di una notte e Le Iene
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 2 agosto per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove regna La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Sarabanda (Canale 5). In prima serata invece è Noos di Alberto Angela (Rai 1) a chiudere dietro a Racconto di una notte (Canale 5) ma davanti a Europei di nuoto (Rai 2). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Troy (Rete 4), Che ci faccio qui (Rai 3), Intrigo a Stoccolma (La7), Potevo rimanere offeso di Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove) e Napoli Cento (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 2 agosto: chi ha vinto tra Noos, Racconto di una notte, Le Iene, Troy ed Europei di nuoto
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Ascolti tv 2 agosto: chi ha vinto tra Noos, Racconto di una notte, Le Iene, Troy ed Europei di nuoto
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.796.000 spettatori (17,5%);
- Rai 1, Noos – L’avventura della conoscenza: 1.347.000 spettatori (12,1%);
- Rai 2, Europei di nuoto: 814.000 spettatori (6,1%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene: 806.000 spettatori (8,2%);
- Rete 4, Troy: 657.000 spettatori (6,4%);
- Rai 3, Che ci faccio qui: 562.000 spettatori (4,7%);
- La7, Intrigo a Stoccolma: 386.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Potevo rimanere offeso: 377.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, Napoli Cento: 179.000 spettatori (1,7%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.720.000 spettatori (28,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 2.913.000 spettatori (23%);
- Rai 1, L’Eredità Summer: 2.109.000 spettatori (16,2%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 955.000 spettatori (7,5%);
- Italia 1, NCIS: 728.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend – 1^ parte: 679.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend – 2^ parte: 566.000 spettatori (4,3%).
E ancora:
- Rai 3, L’avversario: 440.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 376.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Little Big Italy: 265.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.463.000 spettatori (22,5%);
- Rai 3, TGR: 1.884.000 spettatori (16,9%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.764.000 spettatori (19%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Sarabanda: 1.367.000 spettatori (13,3%);
- Rete 4, La promessa: 680.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Blob: 537.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, Europei di nuoto – Tuffi: 501.000 spettatori (4,7%).
E ancora:
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 463.000 spettatori (4,8%);
- Italia 1, CSI: 355.000 spettatori (3%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 264.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Hotel: 213.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 198.000 spettatori (1,9%).