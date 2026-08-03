Ascolti tv ieri domenica 2 agosto chi ha vinto tra Noos, Racconto di una notte, Le Iene e Troy

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 2 agosto per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove regna La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Sarabanda (Canale 5). In prima serata invece è Noos di Alberto Angela (Rai 1) a chiudere dietro a Racconto di una notte (Canale 5) ma davanti a Europei di nuoto (Rai 2). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Troy (Rete 4), Che ci faccio qui (Rai 3), Intrigo a Stoccolma (La7), Potevo rimanere offeso di Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove) e Napoli Cento (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 2 agosto: chi ha vinto tra Noos, Racconto di una notte, Le Iene, Troy ed Europei di nuoto

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale 5, Racconto di una notte : 1.796.000 spettatori (17,5%);

: 1.796.000 spettatori (17,5%); Rai 1, Noos – L’avventura della conoscenza : 1.347.000 spettatori (12,1%);

: 1.347.000 spettatori (12,1%); Rai 2, Europei di nuoto: 814.000 spettatori (6,1%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Le Iene : 806.000 spettatori (8,2%);

: 806.000 spettatori (8,2%); Rete 4, Troy : 657.000 spettatori (6,4%);

: 657.000 spettatori (6,4%); Rai 3, Che ci faccio qui : 562.000 spettatori (4,7%);

: 562.000 spettatori (4,7%); La7, Intrigo a Stoccolma : 386.000 spettatori (3,4%);

: 386.000 spettatori (3,4%); Nove, Potevo rimanere offeso: 377.000 spettatori (3,3%);

377.000 spettatori (3,3%); Tv8, Napoli Cento: 179.000 spettatori (1,7%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.720.000 spettatori (28,2%);

: 3.720.000 spettatori (28,2%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 2.913.000 spettatori (23%);

: 2.913.000 spettatori (23%); Rai 1, L’Eredità Summer: 2.109.000 spettatori (16,2%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 955.000 spettatori (7,5%);

: 955.000 spettatori (7,5%); Italia 1, NCIS : 728.000 spettatori (5,7%);

: 728.000 spettatori (5,7%); Rete 4, 4 di Sera Weekend – 1^ parte : 679.000 spettatori (5,4%);

: 679.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 4 di Sera Weekend – 2^ parte: 566.000 spettatori (4,3%).

E ancora:

Rai 3, L’avversario : 440.000 spettatori (3,4%);

: 440.000 spettatori (3,4%); Tv8, 4 Ristoranti : 376.000 spettatori (2,9%);

: 376.000 spettatori (2,9%); Nove, Little Big Italy: 265.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.463.000 spettatori (22,5%);

: 2.463.000 spettatori (22,5%); Rai 3, TGR : 1.884.000 spettatori (16,9%);

: 1.884.000 spettatori (16,9%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.764.000 spettatori (19%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Sarabanda : 1.367.000 spettatori (13,3%);

: 1.367.000 spettatori (13,3%); Rete 4, La promessa : 680.000 spettatori (5,7%);

: 680.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Blob : 537.000 spettatori (4,4%);

: 537.000 spettatori (4,4%); Rai 2, Europei di nuoto – Tuffi: 501.000 spettatori (4,7%).

E ancora:

Italia 1, Studio Aperto Mag: 463.000 spettatori (4,8%);

463.000 spettatori (4,8%); Italia 1, CSI: 355.000 spettatori (3%);

355.000 spettatori (3%); Rai 2, Tg2 Dossier : 264.000 spettatori (3,1%);

: 264.000 spettatori (3,1%); Tv8, 4 Hotel : 213.000 spettatori (2%);

: 213.000 spettatori (2%); Nove, Little Big Italy: 198.000 spettatori (1,9%).