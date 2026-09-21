Ascolti tv ieri domenica 20 settembre chi ha vinto tra Giovannino Guareschi, Racconto di una notte, Le Iene
Ascolti tv domenica 20 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Racconto di una notte che affronta Giovannino Guareschi e Le Iene
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 20 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Italia-Danimarca di volley maschile (Rai 2) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) ma dietro a Giovannino Guareschi con Giuseppe Zeno (Rai 1). Ai piedi del podio Presadiretta (Rai 3), Le Iene (Italia 1), Giganti (Rete 4), Italia’s Got Talent (Tv8), Comedy Match (Nove) e Unfaithful (La7) . Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 20 settembre: chi ha vinto tra Racconto di una notte, Giovannino Guareschi e Le Iene
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 20 settembre: chi ha vinto tra Racconto di una notte, Giovannino Guareschi e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Giovannino Guareschi: 2.240.000 spettatori (16%);
- Rai 2, Italia-Danimarca: 2.237.000 spettatori (13,3%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.740.000 spettatori (14,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Presadiretta: 986.000 spettatori (6,1%);
- Italia 1, Le Iene: 819.000 spettatori (8,5%);
- Rete 4, Giganti: 358.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Italia’s Got Talent: 354.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Comedy Match: 309.000 spettatori (2,1%);
- La7, Unfaithful: 291.000 spettatori (2,3%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.113.000 spettatori (23,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.691.000 spettatori (21%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.478.000 spettatori (20,5%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda – 1^ parte: 1.039.000 spettatori (6%);
- Italia 1, NCIS: 824.000 spettatori (4,8%);
- La7, In Onda – 2^ parte: 771.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 674.000 spettatori (4%).
E ancora:
- Nove, Little Big Italy: 488.000 spettatori (2,8%);
- Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 412.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 363.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.066.000 spettatori (21,9%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.115.000 spettatori (18,4%);
- Rai 3, TGR: 2.114.000 spettatori (14,8%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta Libera: 1.751.000 spettatori (13,6%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.427.000 spettatori (13,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 1.163.000 spettatori (1,2%);
- Rai 3, Blob: 823.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, La promessa: 818.000 spettatori (5,3%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 572.000 spettatori (3,7%).
E ancora:
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 429.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, CSI: 397.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 366.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Little Big Italy: 325.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 269.000 spettatori (2,7%).