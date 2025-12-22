Ascolti tv ieri domenica 21 dicembre chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, L'Eredità, Fazio e Report
Ascolti tv domenica 21 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con L'Eredità che affronta Chi vuol essere milionario, Che tempo che fa e Report
Mediaset sfiora il tris nella giornata di domenica 21 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv commerciale nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece lo speciale L’Eredità – Gran Galà Telethon (Rai 1) è battuto da Chi vuol essere milionario (Canale 5), ma finisce comunque davanti a Report (Rai 3). Ai piedi del podio Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove), Lo schiaccianoci e i quattro regni (Rai 2), Zelig On (Italia 1), Zona Bianca (Rete 4), Una giornata particolare (La7) e Quel lungo viaggio di Natale (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 21 dicembre: chi ha vinto tra L'Eredità, Chi vuol essere milionario, Fabio Fazio e Report
- I dati dell'access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L'Eredità
Ascolti tv 21 dicembre: chi ha vinto tra L’Eredità, Chi vuol essere milionario, Fabio Fazio e Report
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Chi vuol essere milionario: 2.274.000 spettatori (18,8%);
- Rai 1, L’Eredità – Gran Galà Telethon: 2.104.000 spettatori (13,4%);
- Rai 3, Report: 1.740.000 spettatori (9,9%).
Fuori dal podio:
- Nove, Che tempo che fa: 1.705.000 spettatori (9,8%);
- Rai 2, Lo schiaccianoci e i quattro regni: 851.000 spettatori (4,5%);
- Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 782.000 spettatori (8%);
- Italia 1, Zelig On: 640.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, Zona Bianca: 582.000 spettatori (4,4%);
- La7, Una giornata particolare: 517.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, Quel lungo viaggio di Natale: 416.000 spettatori (2,4%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.921.000 spettatori (24,9%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.814.000 spettatori (24,2%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.801.000 spettatori (19,6%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS – 1° episodio: 883.000 spettatori (4,6%);
- La7, In Onda: 872.000 spettatori (4,4%);
- Italia 1, NCIS – 2° episodio: 841.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 800.000 spettatori (4,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 542.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 518.000 spettatori (2,7%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.349.000 spettatori (25,5%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.098.000 spettatori (21,2%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.452.000 spettatori (15,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.387.000 spettatori (13,8%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.993.000 spettatori (14,4%);
- Rete 4, La promessa: 1.046.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Blob: 827.000 spettatori (4,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 625.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Che tempo che farà: 588.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, CSI: 548.000 spettatori (3,3%);
- Nove, Little Big Italy: 530.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, 9-1-1: 447.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, 4 Hotel: 334.000 spettatori (2%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 333.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 280.000 spettatori (1,8%).