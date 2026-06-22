Ascolti tv ieri domenica 21 giugno chi ha vinto tra Mondiali, Racconto di una notte, Presadiretta e Amadeus
Ascolti tv domenica 21 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Belgio-Iran dei Mondiali che affronta Presadiretta, Racconto di una notte e La Corrida
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 21 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino lascia campo a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Belgio-Irandei Mondiali Usa (Rai 1) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e My Spy (Italia 1). Ai piedi del podio Presadiretta (Rai 3), Elsbeth (Rai 2), Delitti ai Caraibi (Rete 4), La Corrida (Nove), Churchill (La7), Jumanji (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 21 giugno: chi ha vinto tra Belgio-Iran, Racconto di una notte, Presadiretta e Amadeus
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 21 giugno: chi ha vinto tra Belgio-Iran, Racconto di una notte, Presadiretta e Amadeus
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Belgio-Iran: 4.088.000 spettatori (27,2%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.863.000 spettatori (16,3%);
- Italia 1, My Spy: 890.000 spettatori (6,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Presadiretta: 710.000 spettatori (4,9%);
- Rai 2, Elsbeth – 2° episodio: 551.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, Elsbeth – 1° episodio: 529.000 spettatori (3,4%);
- Rete 4, Delitti ai Caraibi – 1° episodio: 503.000 spettatori (4,2%);
- Nove, La Corrida: 489.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, Delitti ai Caraibi – 2° episodio: 482.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, Elsbeth – 3° episodio: 436.000 spettatori (3,4%);
- La7, Churchill: 350.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Jumanji: 240.000 spettatori (1,8%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.056.000 spettatori (26,6%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.228.000 spettatori (22,7%);
- Rai 1, Pre partita Belgio-Iran: 2.747.000 spettatori (19,3%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda – 1^ parte: 1.001.000 spettatori (6,9%);
- La7, In Onda – 2^ parte: 758.000 spettatori (4,9%);
- Italia 1, NCIS: 756.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend: 729.000 spettatori (5,2%).
E ancora:
- Rai 3, Le ragazze: 556.000 spettatori (3,1%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend: 480.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 381.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 257.000 spettatori (1,8%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.985.000 spettatori (24,4%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.230.000 spettatori (21,8%);
- Rai 3, TGR: 1.865.000 spettatori (15,1%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 1.704.000 spettatori (15%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.101.000 spettatori (12,1%).
E ancora:
- Rete 4, La promessa: 825.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, Blob: 527.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 494.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 441.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 437.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, Blue Bloods: 383.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, Italia chiama America: 337.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Little Big Italy: 244.000 spettatori (2,2%);
- La7, SuperTrump80: 224.000 spettatori (2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 189.000 spettatori (1,5%);
- Tv8, Foodish: 131.000 spettatori (1,5%);