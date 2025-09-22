Ascolti tv ieri domenica 21 settembre chi ha vinto tra Balene - Amiche per sempre, La Notte nel Cuore, Le Iene
Ascolti tv domenica 21 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Balene che affronta La Notte nel Cuore, Presa Diretta, Le Iene e Fuori dal Coro
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 21 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Balene – Amiche per sempre (Rai 1) a chiudere davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Le Iene (Italia 1). Ai piedi del podio Presa diretta (Rai 3), Fuori dal Coro (Rete 4), Enrico Brignano Show (Nove), Monuments Men (La7), BellaMa’ di sera (Rai 2) e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Balene – Amiche per sempre: 2.781.000 spettatori (19,4%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.157.000 spettatori (16,6%);
- Italia 1, Le Iene: 1.019.000 spettatori (9,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Presa diretta: 923.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 537.000 spettatori (4,7%);
- Nove, Enrico Brignano Show: 507.000 spettatori (3,4%);
- La7, Monuments Men: 461.000 spettatori (3%);
- Rai 2, BellaMa’ di sera: 411.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, I delitti del BarLume: 256.000 spettatori (1,7%).
Il cast di Balene – Amiche per sempre
La nuova fiction di Rai 1 è tratto dal romanzo Balene di Barbara Cappi e Adriana Ciampi.
I protagonisti principali del cast:
- Veronica Pivetti
- Carla Signoris
- Laura Adriani
- Filippo Scicchitano
- Paolo Sassanelli
- Cesare Bocci
- Giorgio Tirabassi
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.445.000 spettatori (25,5%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.153.000 spettatori (23,9%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.375.000 spettatori (20%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 978.000 spettatori (5,7%);
- Italia 1, NCIS: 853.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 764.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 566.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 518.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 392.000 spettatori (2,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.329.000 spettatori (23,2%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.253.000 spettatori (19,8%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.137.000 spettatori (16,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.117.000 spettatori (14,5%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.615.000 spettatori (15,8%);
- Rete 4, La promessa: 780.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Blob: 763.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, NCIS: 623.000 spettatori (4%);
- Rai 2, The Rookie: 403.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, CSI: 390.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 369.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Little Big Italy: 332.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Hotel: 270.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, Tg Dossier: 213.000 spettatori (2,2%);
- La7, Grantchester – 2° episodio: 143.000 spettatori (1,1%);
- La7, Grantchester – 1° episodio: 117.000 spettatori (1,2%).