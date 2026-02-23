Ascolti tv ieri domenica 22 febbraio chi ha vinto tra Cerimonia chiusura Olimpiadi, Io sono Farah e Fazio
Ascolti tv domenica 22 febbraio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi che affronta Fazio, Le Iene e Io sono Farah
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 22 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Primafestival (Rai 1). Nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Io sono Farah (Canale 5) a finire dietro alla Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi (Rai 1) ma davanti a Che tempo che fa (Nove). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Presidiretta (Rai 3), Era ora (Rai 2), Fuori dal Coro (Rete 4), Il caso Epstein (La7) e The Karate Kid (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 22 febbraio: chi ha vinto tra Olimpiadi, Io sono Farah, Fazio, Le Iene, Olimpiadi
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Cerimonia chiusura Olimpiadi: 6.298.000 spettatori (31%);
- Canale 5, Io sono Farah: 2.026.000 spettatori (14,1%);
- Nove, Che Tempo Che Fa: 1.295.000 spettatori (6,8%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene: 1.225.000 spettatori (10,2%);
- Rai 3, Presadiretta: 911.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, Era ora: 908.000 spettatori (4,5%);
- Nove, Il Tavolo: 763.000 spettatori (7,7%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 564.000 spettatori (4,4%);
- La7, Il caso Epstein: 529.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, The Karate Kid: 330.000 spettatori (2,1%).
I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.778.000 spettatori (22,1%);
- Rai 1, Primafestival: 4.146.000 spettatori (20,8%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.707.000 spettatori (17,3%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 996.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 885.000 spettatori (4,2%);
- La7, In Onda – 1^ parte: 635.000 spettatori (2,9%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 735.000 spettatori (3,4%);
- La7, In Onda – 2^ parte: 592.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 556.000 spettatori (2,6%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.548.000 spettatori (25,5%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.282.000 spettatori (21,5%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.363.000 spettatori (13,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Olimpiadi – Cerimonia di Chiusura: 2.000.000 spettatori (10,4%).
- Rai 3, TGR: 1.986.000 spettatori (10,9%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.806.000 spettatori (12,6%);
- Rete 4, La promessa: 1.005.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Blob: 651.000 spettatori (3,3%).
E ancora:
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 594.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, CSI: 537.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Che tempo che farà: 535.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Little Big Italy: 520.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 393.000 spettatori (2,1%);
- La7, Detenuto in attesa di giudizio: 194.000 spettatori (1,3%);
- Tv8, 4 Hotel: 144.000 spettatori (1%).