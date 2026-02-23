Ascolti tv ieri domenica 22 febbraio chi ha vinto tra Cerimonia chiusura Olimpiadi, Io sono Farah e Fazio

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 22 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Primafestival (Rai 1). Nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Io sono Farah (Canale 5) a finire dietro alla Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi (Rai 1) ma davanti a Che tempo che fa (Nove). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Presidiretta (Rai 3), Era ora (Rai 2), Fuori dal Coro (Rete 4), Il caso Epstein (La7) e The Karate Kid (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 22 febbraio: chi ha vinto tra Olimpiadi, Io sono Farah, Fazio, Le Iene, Olimpiadi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Cerimonia chiusura Olimpiadi : 6.298.000 spettatori (31%);

: 6.298.000 spettatori (31%); Canale 5, Io sono Farah : 2.026.000 spettatori (14,1%);

: 2.026.000 spettatori (14,1%); Nove, Che Tempo Che Fa: 1.295.000 spettatori (6,8%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Le Iene : 1.225.000 spettatori (10,2%);

: 1.225.000 spettatori (10,2%); Rai 3, Presadiretta : 911.000 spettatori (4,7%);

: 911.000 spettatori (4,7%); Rai 2, Era ora : 908.000 spettatori (4,5%);

: 908.000 spettatori (4,5%); Nove, Il Tavolo : 763.000 spettatori (7,7%);

: 763.000 spettatori (7,7%); Rete 4, Fuori dal Coro : 564.000 spettatori (4,4%);

: 564.000 spettatori (4,4%); La7, Il caso Epstein : 529.000 spettatori (3,3%);

: 529.000 spettatori (3,3%); Tv8, The Karate Kid: 330.000 spettatori (2,1%).

I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.778.000 spettatori (22,1%);

: 4.778.000 spettatori (22,1%); Rai 1, Primafestival : 4.146.000 spettatori (20,8%);

: 4.146.000 spettatori (20,8%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.707.000 spettatori (17,3%).

Ai piedi del podio:

Italia 1, NCIS : 996.000 spettatori (4,6%);

: 996.000 spettatori (4,6%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 885.000 spettatori (4,2%);

: 885.000 spettatori (4,2%); La7, In Onda – 1^ parte: 635.000 spettatori (2,9%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 735.000 spettatori (3,4%);

: 735.000 spettatori (3,4%); La7, In Onda – 2^ parte : 592.000 spettatori (2,7%);

: 592.000 spettatori (2,7%); Tv8, 4 Ristoranti: 556.000 spettatori (2,6%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.548.000 spettatori (25,5%);

: 4.548.000 spettatori (25,5%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.282.000 spettatori (21,5%);

: 3.282.000 spettatori (21,5%); Canale 5, Caduta Libera: 2.363.000 spettatori (13,8%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Olimpiadi – Cerimonia di Chiusura : 2.000.000 spettatori (10,4%).

: 2.000.000 spettatori (10,4%). Rai 3, TGR : 1.986.000 spettatori (10,9%);

: 1.986.000 spettatori (10,9%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida : 1.806.000 spettatori (12,6%);

: 1.806.000 spettatori (12,6%); Rete 4, La promessa : 1.005.000 spettatori (5,2%);

: 1.005.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Blob: 651.000 spettatori (3,3%).

E ancora:

Italia 1, Studio Aperto Mag: 594.000 spettatori (3,8%);

594.000 spettatori (3,8%); Italia 1, CSI: 537.000 spettatori (2,9%);

537.000 spettatori (2,9%); Nove, Che tempo che farà : 535.000 spettatori (2,9%);

: 535.000 spettatori (2,9%); Nove, Little Big Italy : 520.000 spettatori (3,7%);

: 520.000 spettatori (3,7%); Tv8, 4 Ristoranti : 393.000 spettatori (2,1%);

: 393.000 spettatori (2,1%); La7, Detenuto in attesa di giudizio : 194.000 spettatori (1,3%);

: 194.000 spettatori (1,3%); Tv8, 4 Hotel: 144.000 spettatori (1%).