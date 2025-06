Ascolti tv ieri domenica 22 giugno chi ha vinto tra Italia U21, La Notte del Cuore, Report e Sarabanda

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 22 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi che batte Paperissima Sprint (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Germania U21 – Italia U21 (Rai 2) a chiudere davanti a La notte del cuore (Canale 5) e Speciale Tg1 – Attacco all’Iran (Rai 1). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Sarabanda Celebrity (Italia 1), In Onda (La7), Zona Bianca (Rete 4), Little Big Italy (Nove) e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 22 giugno: chi ha vinto tra Italia U21, Speciale Tg1 Israele – Iran, La notte del cuore, Report, Sarabanda e Zona Bianca

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 2, Germania U21 – Italia U21 : 2.100.000 spettatori (14,7%);

Fuori dal podio:

Rai 3, Report : 1.082.000 spettatori (7,2%);

992.000 spettatori (7,6%); La7, In Onda : 851.000 spettatori (5,6%);

: 692.000 spettatori (5,9%); Nove, Little Big Italy : 418.000 spettatori (2,8%);

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 3.980.000 spettatori (26,3%);

Ai piedi del podio:

Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 817.000 spettatori (5,3%);

: 779.000 spettatori (5,2%); Tv8, 4 Ristoranti : 414.000 spettatori (2,8%);

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.572.000 spettatori (20,2%);

Fuori dal podio:

Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 1.655.000 spettatori (15,1%);

: 1.259.000 spettatori (12,4%); Rete 4, La promessa : 692.000 spettatori (5,1%);

: 645.000 spettatori (4,6%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 567.000 spettatori (4,2%);

: 347.000 spettatori (2,9%); La7, Speciale TgLa7 : 303.000 spettatori (2,8%);

: 218.000 spettatori (2,4%); Nove, Sinceramente Persia – One Milf Show : 202.000 spettatori (1,8%);

