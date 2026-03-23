Ascolti tv ieri domenica 22 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e Fazio
Ascolti tv domenica 22 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Chi vuol essere milionario contro Imma Tataranni, Fazio e Le Iene
La Rai centra il tris nella giornata di domenica 22 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) contro La Ruota della Fortuna (Canale 5), nel preserale L’Eredità (Rai 1) supera Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire dietro a Imma Tataranni ma davanti a Che tempo che fa (Nove) di Fabio Fazio. Ai piedi del podio Presadiretta (Rai 3), Le Iene (Italia 1), MotoGP (Tv8), Fuori dal Coro (Rete 4), Martedì e venerdì (Rai 2) e Don’t say a word (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 22 marzo: chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Che tempo che fa e Le Iene
- I dati dell'access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera contro L'Eredità
Ascolti tv 22 marzo: chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Che tempo che fa e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Imma Tataranni: 4.146.000 spettatori (25,4%);
- Canale 5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo: 1.865.000 spettatori (14,9%);
- Nove, Che Tempo Che Fa: 1.634.000 spettatori (9%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Presadiretta: 930.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, Le Iene: 924.000 spettatori (8,2%);
- Tv8, MotoGP: 830.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Il Tavolo: 731.000 spettatori (6,9%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 575.000 spettatori (4,6%);
- Rai 2, Martedì e venerdì: 341.000 spettatori (1,8%);
- La7, Don’t say a word: 288.000 spettatori (1,6%).
I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.919.000 spettatori (24,9%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.564.000 spettatori (23,1%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.847.000 spettatori (19,8%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.110.000 spettatori (5,6%);
- Italia 1, NCIS: 979.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 709.000 spettatori (3,7%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 668.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, Grid: 427.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Paddock Live: 380.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera contro L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.298.000 spettatori (24,8%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.110.000 spettatori (21,5%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.398.000 spettatori (14,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.291.000 spettatori (13,1%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.783.000 spettatori (13,5%);
- Rete 4, La promessa: 973.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Blob: 700.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Che tempo che farà: 558.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, 9-1-1: 542.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, CSI: 532.000 spettatori (3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 504.000 spettatori (3,5%).
E ancora:
- Tv8, Moto2: 484.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 448.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, FBI: 396.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Moto3: 397.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 199.000 spettatori (1,6%);
- La7, One Day: 158.000 spetttori (1,1%).