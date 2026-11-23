Ascolti TV ieri domenica 22 novembre, Famiglia Panini vince contro Racconto di una notte e Fazio: dati Auditel
La Famiglia Panini vince la prima serata con oltre 3,6 milioni: la sfida con Racconto di una notte, Che tempo che fa, Le Iene, Report e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, domenica 22 novembre 2026, premia La Famiglia Panini su Rai 1 con Serena Rossi che conquista 3.669.000 spettatori e il 23,1%, staccando Racconto di una notte su Canale 5 (1.834.000 spettatori e il 12,7%) e Che tempo che fa di Fabio Fazio su Nove (1.759.000 spettatori, 10,3% di share). Ai piedi del podio Report su Rai 3 e Le Iene su Italia 1. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a chiudere alle spalle di Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 22 novembre: chi ha vinto tra La Famiglia Panini, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Report e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi ha vinto contro La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 22 novembre: chi ha vinto tra La Famiglia Panini, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Report e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di domenica 22 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai 1, La Famiglia Panini: 3.669.000 spettatori (23,1%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.834.000 spettatori (12,7%);
- Nove, Che tempo che fa: 1.759.000 spettatori (10,3%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Report: 919.000 spettatori (5,3%);
- Italia 1, Le Iene: 709.000 spettatori (6,9%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 673.000 spettatori (5,6%);
- Rai 2, The Rookie – 2° episodio: 559.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, The Rookie – 1° episodio: 546.000 spettatori (2,9%);
- La7, La storia di Mr Huang: 390.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, Il giustiziere della notte: 354.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi ha vinto contro La Ruota della Fortuna
Stefano De Martino e Gerry Scotti sono tornati ad affrontarsi domenica 22 novembre.
Affari Tuoi (4.539.000 spettatori, 23,8% di share) ha battuto La Ruota della Fortuna (4.194.000 spettatori, 22%).
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.539.000 spettatori (23,8%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.194.000 spettatori (22%);
- La7, In Onda – 1^ parte: 1.002.000 spettatori (5,3%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, In Onda – 2^ parte: 767.000 spettatori (4,1%);
- Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 694.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, NCIS: 658.000 spettatori (3,4%);
- Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 604.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 428.000 spettatori (2,2%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di domenica 22 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 3.987.000 spettatori (22,1%);
- Rai 3, TGR: 2.204.000 spettatori (12,2%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.126.000 spettatori (12,5%).
A seguire:
- Italia 1, Zverev-Alcaraz: 1.441.000 spettatori (8,8%);
- Rete 4, La Promessa: 884.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 808.000 spettatori (4,3%);
- Rai 3, Blob: 663.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 631.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Little Big Italy: 504.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 319.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Paddock Live: 201.000 spettatori (2,3%).