Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, domenica 22 novembre 2026, premia La Famiglia Panini su Rai 1 con Serena Rossi che conquista 3.669.000 spettatori e il 23,1%, staccando Racconto di una notte su Canale 5 (1.834.000 spettatori e il 12,7%) e Che tempo che fa di Fabio Fazio su Nove (1.759.000 spettatori, 10,3% di share). Ai piedi del podio Report su Rai 3 e Le Iene su Italia 1. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a chiudere alle spalle di Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 22 novembre: chi ha vinto tra La Famiglia Panini, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Report e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di domenica 22 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):

Rai 1, La Famiglia Panini: 3.669.000 spettatori (23,1%);

3.669.000 spettatori (23,1%); Canale 5, Racconto di una notte : 1.834.000 spettatori (12,7%);

: 1.834.000 spettatori (12,7%); Nove, Che tempo che fa: 1.759.000 spettatori (10,3%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Report : 919.000 spettatori (5,3%);

: 919.000 spettatori (5,3%); Italia 1, Le Iene : 709.000 spettatori (6,9%);

: 709.000 spettatori (6,9%); Rete 4, Fuori dal Coro : 673.000 spettatori (5,6%);

: 673.000 spettatori (5,6%); Rai 2, The Rookie – 2° episodio : 559.000 spettatori (3,2%);

: 559.000 spettatori (3,2%); Rai 2, The Rookie – 1° episodio : 546.000 spettatori (2,9%);

: 546.000 spettatori (2,9%); La7, La storia di Mr Huang : 390.000 spettatori (2,3%);

: 390.000 spettatori (2,3%); Tv8, Il giustiziere della notte: 354.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi ha vinto contro La Ruota della Fortuna

Stefano De Martino e Gerry Scotti sono tornati ad affrontarsi domenica 22 novembre.

Affari Tuoi (4.539.000 spettatori, 23,8% di share) ha battuto La Ruota della Fortuna (4.194.000 spettatori, 22%).

Questi i dati completi:

Rai 1 , Affari Tuoi : 4.539.000 spettatori (23,8%);

, : 4.539.000 spettatori (23,8%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.194.000 spettatori (22%);

: 4.194.000 spettatori (22%); La7, In Onda – 1^ parte: 1.002.000 spettatori (5,3%).

ANSA

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, In Onda – 2^ parte : 767.000 spettatori (4,1%);

: 767.000 spettatori (4,1%); Rete 4, Realpolitik – 1^ parte : 694.000 spettatori (3,6%);

: 694.000 spettatori (3,6%); Italia 1 , NCIS : 658.000 spettatori (3,4%);

, : 658.000 spettatori (3,4%); Rete 4, Realpolitik – 2^ parte : 604.000 spettatori (3,2%);

: 604.000 spettatori (3,2%); Tv8, 4 Ristoranti: 428.000 spettatori (2,2%).

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di domenica 22 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, L’Eredità : 3.987.000 spettatori (22,1%);

: 3.987.000 spettatori (22,1%); Rai 3, TGR : 2.204.000 spettatori (12,2%);

: 2.204.000 spettatori (12,2%); Canale 5, Caduta Libera: 2.126.000 spettatori (12,5%).

A seguire:

Italia 1 , Zverev-Alcaraz : 1.441.000 spettatori (8,8%);

: 1.441.000 spettatori (8,8%); Rete 4, La Promessa : 884.000 spettatori (4,7%);

: 884.000 spettatori (4,7%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 808.000 spettatori (4,3%);

: 808.000 spettatori (4,3%); Rai 3, Blob : 663.000 spettatori (3,5%);

: 663.000 spettatori (3,5%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 631.000 spettatori (3,8%);

: 631.000 spettatori (3,8%); Nove, Little Big Italy : 504.000 spettatori (3,5%);

: 504.000 spettatori (3,5%); Rai 2, Tg2 Dossier : 319.000 spettatori (2,2%);

: 319.000 spettatori (2,2%); Tv8, Paddock Live: 201.000 spettatori (2,3%).