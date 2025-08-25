Ascolti tv ieri domenica 24 agosto chi ha vinto tra Imma Tataranni, La notte nel cuore e Il cosmo sul comò

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset piazza ancora la doppietta e batte la Rai 2 a 1 nella giornata di domenica 24 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 sia in prima serata con La Notte nel cuore (che supera Imma Tataranni su Rai1) sia nell’access prime time con La ruota della fortuna di Gerry Scotti che vola. Nel preserale bene Reazione a Catena (davanti a Sarabanda). In prima serata buoni risultati anche per Will Trent (Rai2), Report (Rai3), Freedom (Rete4), Il cosmo sul comò (Italia1), Il processo di Norimberga (La7), I delitti del BarLume (Tv8) e La Corrida (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 24 agosto: chi ha vinto tra Imma Tataranni, La notte nel cuore e Il cosmo sul comò

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, La Notte nel Cuore : 1.958.000 spettatori (16.4%);

: 1.958.000 spettatori (16.4%); Rai1, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 : 1.804.000 spettatori (14.9%);

: 1.804.000 spettatori (14.9%); Italia1, Il cosmo sul comò: 794.000 spettatori (6%).

Fuori dal podio:

Rai2, Will Trent : 376.000 spettatori (2.9%);

: 376.000 spettatori (2.9%); Rai3, Report : 765.000 spettatori (5.8);

: 765.000 spettatori (5.8); Rete4, Freedom – Oltre il Confine : 501.000 spettatori (4.3%);

: 501.000 spettatori (4.3%); La7, Il processo di Norimberga : 372.000 spettatori (3.5%);

: 372.000 spettatori (3.5%); Tv8, I delitti del BarLume – Resort Paradiso : 275.000 spettatori (2.1%);

: 275.000 spettatori (2.1%); Nove, La Corrida: 520.000 spettatori con il 4.2% nella prima parte e 304.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte chiamata Il Vincitore.

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.084.000 spettatori (27.6%);

: 4.084.000 spettatori (27.6%); Rai1, Techetechetè : 2.562.000 spettatori (17.4%);

: 2.562.000 spettatori (17.4%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 828.000 spettatori (5.6%).

Ai piedi del podio:

Rai2, Mondiali di Ginnastica Ritmica : 575.000 spettatori (4%);

: 575.000 spettatori (4%); Rai3, Illuminate : 358.000 spettatori (2.5%);

: 358.000 spettatori (2.5%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 610.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 505.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte;

: 610.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 505.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte; La7, In Onda : 812.000 spettatori (5.5%);

: 812.000 spettatori (5.5%); Tv8, 4 Ristoranti : 379.000 spettatori (2.6%);

: 379.000 spettatori (2.6%); Nove, Little Big Italy: 261.000 spettatori (1.8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.733.000 spettatori (21.9%);

: 2.733.000 spettatori (21.9%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.978.000 spettatori (18.7%);

: 1.978.000 spettatori (18.7%); Canale5, Sarabanda: 1.824.000 spettatori (15.4%).

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.336.000 spettatori (13.5%);

: 1.336.000 spettatori (13.5%); Rai2, TGSport Sera : 479.000 spettatori (4.9%);

: 479.000 spettatori (4.9%); Italia1, Studio Aperto Mag : 403.000 spettatori (3.7%);

: 403.000 spettatori (3.7%); Italia1, C.S.I. Miami : 488.000 spettatori (3.7%);

: 488.000 spettatori (3.7%); Rai3, TGR : 1.848.000 spettatori (14.7%);

: 1.848.000 spettatori (14.7%); Rai3, Blob : 670.000 spettatori (5%);

: 670.000 spettatori (5%); Rete4, La Promessa : 656.000 spettatori (4.9%);

: 656.000 spettatori (4.9%); Tv8, 4 Hotel : 234.000 spettatori (1.9%);

: 234.000 spettatori (1.9%); Nove, Fantozzi subisce ancora: 183.000 spettatori (1.7%).